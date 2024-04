Tko je novi hrvatski olimpijac Aurel Benović: Oživljavao sam majku, zvao hitnu i plakao...

Osječanin Aurel Benović (23) postao je četvrti hrvatski gimnastičar koji je izborio nastup na Olimpijskim igrama. Hrvat je u senzacionalnim okolnostima osigurao kartu za Pariz. Benović je uoči nastupa na Svjetskom kupu u Dohi imao relativno male izglede da se kroz natjecanja u Svjetskom kupu izbori za olimpijsku vizu, jer su njegovi konkurenti imali značajnu bodovonu prednost.

Međutim, četvrtim mjestom u finalu partera i spletom drugih rezultata izborio je prve Olimpijske igre u životu.

- Ponosan sam kako sam odradio vježbu, izdržao sam pritisak i kada je bilo najbitnije uspio sam odraditi svoju vježbu solidno i izboriti odlazak na Olimpijske igre, zbog toga sam stvarno jako ponosan. Još ne mogu vjerovati, moram to sve malo prespavati da bih postao svjestan uopće što se dogodilo. Ne smije me previše držati euforija, moram se okrenuti sutrašnjem finalu na preskoku i nadam se da uz malo sportske sreće mogu odraditi dobro oba skoka i biti u borbi za medalju - rekao je Hrvat nakon rezultata karijere.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

A mladi Osječanin prošle je godine prošao kroz tešku životnu situaciju. Održavao je vlastitu majku na životu dok je čekao hitnu službu nakon što joj je pozlilo u njihovom obiteljskom domu.

- Na žalost iz ovakvih teških trenutaka čovjek uvijek nauči neku novu život lekciju. Na žalost, moja životna lekcija je bila iz filma strave. Budeći se ujutro u 7:30 zatekao sam mamu u ne najboljem fizičkom stanju, ali kao i svaki dan s obzirom na to da je već dugo bolesna, mislio sam kako će popiti svoje lijekove opet će se to smiriti. No na žalost to ovaj puta nije bilo tako... Samo se srušila. Zovem Hitnu, plačem, oživljavam vlastitu majku. Srce joj je stalo. Pravovremenom reakcijom i brzim dolaskom liječničke službe ponovno se vratila i nadam se da će se brzo oporaviti - tada je rekao Benović.

Benović je 2020. osvojio srebro na Europskom prvenstvu, a u Parizu će ući u povijest hrvatske gimnastike. Prije njega su olimpijci bili Aleksej Demjanov (Atalanta 1996.), Filip Ude (Peking 2008, Peking 2012 i Rio de Janeiro 2016).