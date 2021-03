Da, Dinamo je u ponedjeljak i službeno dobio novog trenera. Damir Krznar (48) do daljnjega će voditi momčad čiji je već godinama jedan od ključnih, neizostavnih članova. Da, novi trener 'modrih' već je dulje vrijeme 'čovjek iz sjene', a sada je konačno dobio priliku biti glavno lice Dinama.

Krznar je cijelu igračku karijeru proveo unutar hrvatskih granica, a započeo ju je u Varteksu gdje je igrao od 1992. do 1995. Igrao je kao branič, a ubrzo ga je u svoje redove doveo Dinamo gdje je skupio 122 nastupa i pet puta bio prvak Hrvatske.

No životopis bi vjerojatno bio bogatiji da nije bilo peha koji mu je 1998. godine skoro uništio karijeru. Krznara su, kao igrača Dinama, htjeli Schalke i Borussia Mönchengladbach. Bio je siguran putnik na Svjetsko prvenstvo u Francuskoj, Ćiro Blažević ga je već 'rezervirao', ali dogodio mu se najveći mogući peh. Na svome vrhuncu je prvo ozlijedio ključnu kost, a onda i križne ligamente.

- Imao sam ponuda, najbolje su bile 1998., tada sam bio i reprezentativac. Tražili su me Schalke i Borussia Mönchengladbach, no slomio sam ključnu kost pa su me izdali i križni ligamenti! Umjesto mene na Svjetsko prvenstvo u Francusku otišao je Šerić, tamo je potpisao i ugovor s Parmom, možda je to bio baš “moj” ugovor, ha, ha! Poslije nisam htio ići van po svaku cijenu, nisu me zanimale egzotične ponude (Kina, Indonezija...), nisam baš ptica selica. Kad negdje dođem, onda me se ni dimom ne može istjerati... I zato sam promijenio samo tri kluba, u svakom mi je bilo lijepo - rekao je Krznar 2009. godine za Večernji list.

U Dinamu se zadržao sve do 2004. godine kada je otišao u Inter Zaprešić gdje je 'odgajao' igrače poput Luke Modrića i Vedrana Ćorluke koji su dolazili na kaljenje.

Damir Krznar se po završetku igračke karijere 2010. godine odlučio za trenersku karijeru, odmah bio i jedan od predvodnika svoje generacije na trenerskoj Akademiji HNS-a. Još 2013. godine proglašen je najboljih učenika u povijesti te HNS-ove trenerske Akademije.

Dapače, on je bio najzaslužniji još za sjajnu Dinamovu partiju protiv PSV-a 2013. godine, a iskusni Ilija Lončarević za njega je rekao kako 'može biti vrhunski stručnjak, kako razumije nogomet i jako je sistematičan'. Da, mnogi su dokazani treneri na HNS-ovoj Akademiji prepisivali od Krznara. I onda postali 'veliki treneri'.

- Ha, ha, ne znam baš da su prepisivali, nisam vidio jer ne bih to dopustio. Istina je da je u jakoj generaciji s Nikom Kovačem, Tudorom, Bjelicom, Vukasom... bio među najboljima. Uzoran u svemu, odličan student - rekao je voditelj akademije Vatroslav Mihačić.

Tih je godina asistirao Krunoslavu Jurčiću, jednom prilikom glumio skupljača lopti kako bi davao upute Luisu Ibanezu protiv Ajaxa na suprotnoj strani od klupe za pričuvne igrače.

- Nisam stigao u poluvremenu reći Ibanezu sve što sam htio pa sam odlučio doći tako do situacije da mu to mogu reći. Htio sam mu reći da ne ulazi do kraja u sredinu da bi ispratio svog igrača jer mu onda ostaje puno praznog prostora. A kad sam već bio tamo, nisam se htio više vraćati na staro mjesto. Nisam imao sreće da dohvatim ijednu loptu i vratim je u teren - ispričao je tad Krznar.

A ne, nećemo zaboraviti ni izjave Nenada Bjelice koji o novom treneru Dinama ima visoko mišljenje.

- Zaslužuje šansu. Znanje mu nije sporno, ima nogomet u malom prstu. Može voditi Dinamo. Samo znanje nije dovoljno, treba zaslužiti i poštovanje igrača, suradnju, a čini mi se da bi on i to mogao - pričao je Nenad Bjelica.

Damir Krznar je u generaciji s Nikom Kovačem, Igorom Tudorom, Nenadom Bjelicom ili Harijem Vukasom na trenerskoj Akademiji dominirao. I kao 'jedan od njih' držao im predavanja. Novi trener Dinama već godinama u Maksimiru uživa ozbiljan status, on je bio 'čovjek od povjerenja' brojnim igračima, ali i bavio se periodizacijom treninga, držao treninge, vodio ih. A 2015. godine, kada je Zoran Mamić također bio glavni trener, Krznar je vodio utakmice protiv Hajduka i Fole Esch jer je Mamić bio u pritvoru.

A tko zna bi li se Krznar, jedan od najboljih studenata u povijesti trenerske akademije HNS-a i novi trener Dinama, uopće danas bavio ovim poslom da mu je uspio plan s uzgajanjem nojeva. Da, okušao se u tom poslu, ali kada je vidio da je u Hrvatskoj interes za nojeve , odustao je.

- Što je bilo s nojevima? Ha, ha! A ništa, nije išlo pa su završili svi u kobasicama. Srećom, nismo izgubili puno novca, izvukli smo se iz tog posla s malim minusom - kaže Damir.

Budite sigurni, igrači Dinama u njega imaju veliko povjerenje, a kapetan Arijan Ademi prvi će mu pružiti ruku. I sačuvati mir u svlačionici. Damir Krznar samo će nastaviti istu filozofiju nogometa, Dinamo će i pod vodstvom 'novog' trenera pokušati biti isti. Samo s novim čovjekom u prvom planu, čovjekom kojeg cijene kolege, stručnjakom koji je to odavno zaslužio...