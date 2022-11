Tko je novo tenisko čudo koje je pobijedilo Đokovića? Još kao dječak žicao ga je fotografiju

Ima jedan mali u Danskoj, strašan talent, pričalo se u teniskim krugovima o 'nekom' Holgeru Runeu. U domovini su ga prozvali nadom tamošnjeg tenisa, no bio je poznat samo onim najzagriženijim ljubiteljima tenisa. Na ATP ljestvici 2021. godinu završio je na 103. poziciji, tek se predstavio teniskom svijetu.

Za mnoge je bio samo jedan u nizu tenisača s bogomdanim talentom, no talent je samo 20 posto. Tenis traži nevjerojatnu mentalnu snagu, rad, disciplinu i odricanje.

Skupljao je iskustvo po turnirima i brusio teniske vještine po putu. Pa eksplodirao ove godine. Vrhunac je bio Masters turnir u Parizu gdje je u finalu pobijedio Novaka Đokovića!

Senzacionalnom Holgeru Runeu (19) četvrti je to turnir u karijeri, no uvjerljivo najveći. A još nevjerojatnije je što je napravio na putu do titule. Pobijedio je čak petoricu tenisača iz TOP 10 i za kraj jednog od najvećih u povijesti. Tjedan iz snova lansirao ga je na vrh ATP ljestvice. Napredovao je osam pozicija pa se smjestio na deseto mjesto.

Senzacionalni Danac i Đoković prvi put su igrali na US Openu prošle godine, ali upoznali su se prije nekoliko godina kada je Rune bio dječak koji je sanjario o teniskom vrhu. Sada su igrali finale. Kakve neočekivane trenutke život piše...

Fotografiju s njihovog prvog susreta objavio je srpski tenisač.

Jedan 18-godišnjak, Carlos Alcaraz, drži prvo mjesto, a 19-godišnji Rune pridružio mu se u eliti. Budućnost tenisa je u sigurnim rukama.

- Ovo mi znači sve, savršen način za završiti tjedan. Osjećam se predobro, da budem iskren, ovo je najbolji osjećaj. Da ste mi rekli ovo prije četiri tjedana, da ću biti u Top 10... Rekao bih: "Molim?!" Ali evo me i super sam ponosan - rekao je Rune pa opisao svoje uzbuđenje što je igrao s jednim od najvećih ikada.

- Bilo je zadovoljstvo dijeliti sa tobom teren danas, uvijek sam ti se divio. Tebi i tvom timu želim sve najbolje do kraja sezone. Hvala svima, mom timu, majci, treneru i navijačima, svima koji su me podržavali ove nedjelje. Jedva čekam da se vratim sljedeće godine.

Počast mu je odao i Đoković koji je, unatoč porazu, pokazao kakav je gospodin.

- Apsolutno si zaslužio pobjedu, imao si nevjerovatnu nedjelju, srećan sam zbog tebe. Ti si sjajan karakter, posvećen si tenisu i naporan rad se isplaćuje. Siguran sam da te čeka svijetla budućnost

