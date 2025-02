Tko je osječki junak koji je srušio dinamovce? 'U Metzu mi je bilo kao u zatvoru...'

Kiša je natopila maksimirski travnjak, a Hrvoje Babec (26) potopio je Dinamo i izbacio ga iz četvrtfinala Kupa! Jedan prekid, kojeg su Osječani vježbali na treningu, bio je dovoljan za plasman u polufinale. Dinamova obrana se raspukla, on je ostao sam u petercu i lakoćom svladao Nevistića, kasnije će se ispostaviti, za pobjedu Osijeka.

Bio je to poseban trenutak povratnika u HNL koji je emotivno proslavio gol. Podsjetimo, Babec je veliki trag ostavio u Gorici za koju je igrao od 2019. do 2022. godine kada je za 1.6 milijuna eura otišao u latvijsku Rigu. Zaželio se domaćeg okruženja pa je ove zime stigao u Osijek kako bi mu pomogao u borbi za četvrto mjesto. I vrlo brzo postao je jedan od stožernih igrača, kao što je godinama bio u turopoljskom klubu za koji je zabio sedam golova i pet puta asistirao u 104 utakmice.

Dinamo i Osijek sastali se u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Luka stanzl/PIXSELL

Iza njega je neobičan nogometni put.

- Rodom sam iz Virovitice, iz sela Brezik, ali već sam s devet godina s obitelji preselio u Osijek. Kao klinac sam nastupao na turnirima za Slaven Belupo, tako su me zapazili ljudi iz NK Osijek - pričao nam je Babec prije nekoliko godina.

- Nakon godinu dana otišao sam u Akademiju Krpan - Babić. Treniralo me puno trenera, ali najviše dugujem Milanu Đuričiću, on je baš legenda, stara škola, svi ga znaju. On je najviše utjecao na moj razvoj. Naši bivši reprezentativci Krpan i Babić stvarno su to lijepo vodili. Hanuljak i Fruk otišli su u Fiorentinu, u Akademiji je bio i dugogodišnji igrač Osijeka, a danas Vukovara, Marin Pilj.

Velika Gorica: Utakmica Prve HNL između HNK Gorica i NK Inter Zaprešić | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Potom - Belgija.

- S 15 godina otišao sam u Seraing. Tih dana otvorila mi se prilika da igram seniorski nogomet u belgijskoj drugoj ligi što bi bilo sjajno za moj razvoj. Imao sam problema jer nisam bio punoljetan, a Hrvatska nije bila u EU pa me nisu mogli registrirati. Srećom, Seraing je u prijateljskim odnosima s francuskim Metzom pa sam na kraju završio tamo.

Metz ima ozbiljnu školu nogometa.

- Bome da. Tamo su počeli Sadio Mane, Kalidou Koulibaly, Miralem Pjanić... Sa mnom u domu bio je Ismaïla Sarr, danas uzdanica Crystal Palacea i senegalske reprezentacije. Bio je dvije sobe od mene.

Gorica i Dinamo sastali se u 32. kolu HT Prve lige | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Oni imaju internat?

- Ja sam to zvao dječjim zatvorom. Nas je po troje ili četvero bilo uz sobi. U cijelom domu bio je tek jedan televizor i to u zajedničkoj prostoriji. Tamo bismo ponekad pogledali neke utakmice Lige prvaka. Nisam mogao ni zamisliti koliko će sve to biti rigorozno - pričao je u dahu:

- Možete zamisliti kako je bilo nama strancima, još smo svi bili klinci. Tamo sam i završio školu, u tri godine naučio francuski. Taj dom je stvarno teška priča, ne uspije svatko.

Babeca su u Francuskoj jako cijenili.

- Postao sam kapetan B momčadi nakon godinu i pol dana, a često trenirao i s prvom momčadi. Imao sam čast dijeliti svlačionicu s poznatim igračima poput Mevlüta Erdinça, Benoîta Assou-Ekotta, Milana Biševca...

Velika Gorica: HNK Gorica ugostio NK Šibenik u 2. kolu Prve HNL | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

Gdje je zapelo?

- Došlo je do nekih zakulisnih igara, kako to često biva u nogometu. Želio sam igrati seniorski nogomet, vidio da moji vršnjaci iz mlađih hrvatskih selekcija već igraju 1. HNL i to mi se svidjelo.

Pa je uslijedio povratak u Lijepu našu.

- Odlučio sam se vratiti u Hrvatsku, ali nije bilo lako pronaći klub. Prepreka je bila propisana naknada za razvoj igrača, koju je moj budući klub, ako je profesionalan, morao platiti Metzu. Uefa našu prvu i drugu ligu smatra profesionalnom pa sam potpisao za trećeligaša Vihor Jelisavac.

Koper: Unatoč 2:1 porazu od Engleske Hrvatska izborila 1/4 finale U21 Europskog prvenstva | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

To iskustvo dodatno ga je izgradilo.

- Baš mi je pomoglo to iskustvo, nije bilo lako igrati protiv iskusnih lisaca. Tamo sam svlačionicu dijelio s HNL veteranima poput Marka Dinjara, Slobodana Stranatića. Završili smo drugi u Trećoj HNL - Istok, bili smo iza Cibalije, za koju je tad igrao Dion Drena Beljo.

Babec je dobrim igrama u Vihoru privukao interes hrvatskih prvoligaša. Stigao je poziv Gorice i tadašnjeg trenera Sergeja Jakirovića na dvotjednu probu.

- Je li mi bilo ispod časti doći na probu? Ma kakvi! Sve te igrače sam ranije gledao na televiziji, Zwolinskog, Ndiayea, Kahlinu... Bilo nas je sedam na probi, a ja sam jedini prošao. Kod Valdasa Dambrauskasa je sve sjelo na svoje mjesto, on me vidio, odlučio da ću ja biti 'taj'. Ja sam mu to dobro vratio na terenu.

Zagreb: Dinamo i Gorica sastali se u 26. kolu HNL-a | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kruna Babecove karijere bilo je sudjelovanje na Europskom U-21 prvenstvu 2021. godine, a na njega je došao - slučajno.

- Da, ozlijedio se Borna Sosa. Ne daj Bože nikome, ali eto, meni se otvorilo. Izbornik Igor Bišćan na prvom me treningu stavio na desnog beka. Odmah sam pomislio da sam tu samo broj i pomirio se s tim. Ipak, nije bilo tako. U skupini sam ušao protiv Portugala pa u nastavku turnira zaigrao od prve minute protiv Švicarske, Engleske i u četvrtfinalu protiv Španjolske. Gdje ćeš bolje!

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 23. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Babec je tada bio jedan od najboljih igrača Gorice, vladao je veliki interes za njim, ali na kraju je otišao latvijsku Rigu. Odigrao je 91 utakmicu, zabio deset golova, pet puta asistirao i prije dvije godine s klubom osvojio tamošnji Kup.

Bio je jedan od najboljih igrača Rige, ali zaželio se hrvatskog nogometa i ozbiljnije razine nogometa, a Osijeku je trebao netko njegovih kvaliteta pa je ove zime stigao na posudbu s opcijom otkupa. Već sada se ta kombinacija pokazala dobitnom...