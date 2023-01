Tko je otac Osakina djeteta? Sreli su se na utakmici NBA-a. 'Puno ga je ljudi tražilo fotku...'

"Znam da imam toliko stvari kojima se veselim u budućnosti, jedna od njih je da moje dijete gleda jedan od mojih mečeva i nekome kaže "To je moja mama", haha. Godina 2023. bit će za mene puna lekcija i nadam se da ću vas vidjeti na početku sljedeće jer ću biti na Australian Openu 2024. Sve vas beskrajno volim", napisala je Naomi Osaka (25).

Četverostruka osvajačica Grand Slama u srijedu je svijetu putem društvenih mreža objavila da je trudna i priložila fotografiju ultrazvuka djeteta.

Nakon što je 2018. osvojila prvi Grand Slam, US Open, počeli su problemi japanske tenisačice s depresijom o kojoj je malo govorila. U rujnu 2021., nakon što je izgubila u trećem kolu na istom turniru, najavila je povlačenje iz tenisa. Bilo je to privremeno, a prošle sezone igrala je u finalu Indian Wellsa i to je bilo sve. Drugi dio godine bio je za zaborav.

Ipak, sad je vrijeme za neke druge izazove. Očekuje dijete s američkim reperom Cordaeom (25), s kojim je u vezi od 2019., kad je prvi put zasjela na vrh WTA ljestvice. Sve je počelo na jednoj utakmici NBA lige u Los Angelesu.

- Sjećam se samo da sam vidjela puno ljudi koji su se htjeli fotografirati s njim - ispričala je jednom prilikom.

Foto: Instagram

Sportsko-glazbeni par pokušava držati vezu daleko od očiju javnosti.

- Družili smo se skoro godinu dana prije nego što su ljudi saznali za nas. Živimo povučeno, ne objavljujemo intimne trenutke jer mislim da su sveti. Veza je sveta stvar - rekao je Cordae.

Reper je Naomi bio velika podrška dok joj tenis nije bio u fokusu. Razgovorima joj je pomogao da se vrati. Cordae je, inače, i tekstopisac. Rođen je u Sjevernoj Karolini, ali se ubrzo preselio u Maryland. Nastupao je još tijekom koledža, a ima i nominaciju za Grammy.

Nekoliko je pjesama posvetio svojoj partnerici, uskoro i majci njegova djeteta. Pred njima je novo životno poglavlje.

Foto: Instagram

Foto: GQ Magazine

Najčitaniji članci