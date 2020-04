Tko je ovlastio Miškovića da pregovara u ime HNL klubova?

Inicijativa Hajduka za vraćanjem Udruge prvoligaša doživjela je na nedavnom sastanku klubova 1.HNL fijasko, prijedlog Hajduka na sastanku u HNS-u podržali su samo čelnici Slaven Belupa, čime je do daljnjega 'betonirano' postojeće stanje, u kome klubovi nemaju ni načina ni mjesta za iskazivanje svojih stavova kao ni predlaganja nekih novosti za dobrobit svih klubova. No kad je kriza prouzročena pandemijom korona virusa zakucala na vrata, svi su spas najednom potražili u povećanoj naknadi za TV prava, istoj onoj naknadi koju je Hajduk gurao u prvi plan kao mogući izvor prihoda i spasa za sve klubove, naknadi na koju su prije mjesec i pol dana svi odmahivali rukom.

Nikad nije kasno za ispravljanje pogrešaka, no dojam je kako je raspisivanje međunarodnog poziva za prodaju TV prava za narednih sedam godina u trenutnoj situaciji sve samo ne korak u dobrom smjeru. Ne toliko zbog same inicijative, koliko zbog svega što je prati, i što sugerira kako će i dalje sve ostati po starom, obavijeno velom tajnosti i sumnje. Porazna je činjenica da je aktualni ugovor o TV pravima 'težak' svega 20-ak milijuna kuna godišnje te da od tog iznosa svi prvoligaši, u zavisnosti od plasmana, podijele svega 12 milijuna kuna! Još je poraznija činjenica da je ugovor tajan te da ga nitko od mjerodavnih čelnika Saveza i većine klubova nikad nije ni vidio, niti znaju išta o iznosima i raspodjeli novca?!

Obzirom na ozbiljne sumnje vezane uz malverzacije oko aktualnog ugovora, kao i udjela u vlasništvu nad tvrtkama koje su otkupile TV prava, potpuno je nejasno zbog čega se HNS upravo sada, u jeku najveće svjetske krize, kada su oni koji prodaju u podređenom položaju u odnosu na one koji kupuju, odlučili krenuti u ovaj projekt. Pogotovo kad znamo da aktualni ugovor vrijedi još pune dvije godine. Ne manje važno, nejasno je zbog čega se novi ugovor sklapa na čak sedam godina, uz mogućnost produženja na tri dodatne godine, kad se u tom razdoblju može štošta promijeniti a cijene TV prava drastično porasti, kao što rastu iz godine u godinu. Pa su tako Izraelci prodali TV prava za svoju ligu na 14 milijuna eura, a Danci za 36 milijuna eura godišnje...

- Hajduk već godina govori i upozorava o smiješno malom iznosu kojeg klubovi lige dobivaju za TV prava, uostalom prije nepune dvije godine postali smo i svjetski viceprvaci. A to smo jasno apostrofirali i u dvije prezentacije koje smo predstavili na sastanku prema novom formiranju Udruge prvoligaša. Tajming je potpuno promašen, ovo je dobar trenutak za one koji kupuju, a ne za one koji prodaju, jer je cijeli svijet paraliziran zbog pandemije, nogomet se ne igra i stvarno ne vidim argument koji može potkrijepiti tvrdnju da je sad pravi trenutak da se pregovara o TV pravima, posebice na tako dugi rok, u trenutku kad se nogomet ne igra i kad se ne zna kako će kriza utjecati na svjetski, pa tako i na hrvatski nogomet. O kakvim god iznosima razgovarali, ne vjerujem da je ovo trenutak u kojem naš nogomet može postići optimalnu vrijednost. Ali, nije da nismo navikli na to od krovne nogometne organizacije. Ovo je samo potvrdilo naš stav da Prva HNL može samostalno izaći na tržište i da klubovi izravno, putem svoje Udruge, pregovaraju o novcu koji im pripada. Ali klubovi, iz straha da ne izgube mrvice, ili iz samo njima znanih razloga ne žele preuzeti odgovornost – prenio je stav Hajduka predsjednik Marin Brbić, koji je prokomentirao i izjavu čelnika Rijeke Damira Miškovića koji je kazao kako je ''u ozbiljnim pregovorima sa ozbiljnim talijanskim, engleskim i skandinavskim medijskim kućama.

- Ne znamo u kojem svojstvu je Mišković pregovarao, u svojstvu vlasnika jednog kluba ili dopredsjednika Saveza, to više što ostali klubovi Prve lige nisu bili obaviješteni. Ali isto tako, predsjednik Mišković je već nekoliko godina član Izvršnog odbora HNS-a, uključujući i vrijeme kad je sklopljen postojeći ugovor. Sada se spominju neke cifre, a mi već dugo tvrdimo da liga ima puno veći potencijal u odnosu na ono što godinama dobivamo na ime TV prava. Naravno da iznose koje danas g. Mišković spominje zvuče puno bolje od onoga što danas dobivamo. Gospodin Mišković je prije dva tjedna govorio da je nogomet na rubu propasti, a danas obećava 'med i mlijeko'. Hajduk je preozbiljan klub da bi 'bubao cifre', ali smo zainteresirani za ozbiljne razgovore na temu TV prava, pa ćemo vidjeti što možemo postići. Po meni, puno veći problem što je natječaj raspisan na sedam plus tri godine, deset godina je preveliko razdoblje zbog toga što se stvari u ovoj branši jako brzo mijenjaju. Drugi bitan problem je što su tu uz HNL uključeni i drugi - reprezentacija, futsal, ženski nogomet, druga liga, mlađe uzrasne kategorije… Upravo zato smo htjeli samostalno, kao prvoligaši, valorizirati našu vrijednost na nogometnom TV tržištu.

Hajduk je i dalje stava da je prijedlog da se o TV pravima odlučuje unutar Udruge prvoligaša bolji i transparentniji za sve klubove.

- Vjerujemo je da je logično da o TV pravima pregovaraju klubovi čije se utakmice prenose i plaćaju. Međutim, nije poanta u tome je li nešto Hajdukov prijedlog ili je Miškovićev prijedlog, poanta je u sadržaju i načinu rada. Bili smo i jesmo za ponovno osnivanje Udruge prvoligaša jer je to model funkcioniranja 36 zemalja u Europi koje imaju svoju Udrugu prvoligaša, odnosno Ligu, i koje su sve članice Europskog udruženja liga. Jedino Crna Gora, Sjeverna Makedonija, BiH, Albanija... nisu tu. Dakle, smatramo da ne pripadamo u to društvo ni po snazi klubova, a još manje po rezultatima i na klupskoj i na reprezentativnoj razini. Jer i reprezentativci se stvaraju u našim klubovima – kaže Brbić, koji je još jednom istakao kako klubovi ne znaju detalje aktualnog ugovora te kako se zbog toga i rađaju sumnje:

- Imamo neslužbenu informaciju, kao i mediji, da je navodno riječ od iznosu od 20 milijuna kuna. Uvid u ugovor nikada nismo dobili, iako smo ga tražili i apelirali nekoliko puta. Na oba spomenuta sastanka inzistirali smo da nam ga pošalju. Rečeno nam je da će to napraviti, ali to nikad nisu učinili. Nakon objave natječaja smo još jednom, pisanim putem, zatražili taj famozni ugovor. Smatramo da svaki klub unutar natjecanja Prve HNL ima pravo vidjeti taj ugovor, jer smo u konačnici mi, klubovi, oni bez kojih tog ugovora ne bi ni bilo. Nezadovoljni smo tretmanom cjelokupnog klupskog nogometa od strane HNS-a, a ne samo našega kluba, zato nas i čudi što nema reakcije drugih klubova vezano po tom pitanju. Ne želimo ulaziti u pojedinačne tretmane klubova, ali po svim saznanjima koje smo dobili liga ima veliku gledanost na mjestu gdje se emitira, a potencijal je - kako naglašavamo već dugo - neusporedivo veći – zaključio je Brbić.