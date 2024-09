Tko je Pavelin, predsjednik NO Hajduka? 'Nisam stručnjak za sport, a ego treba kontrolirati'

Dio navijača Hajduka, ali i šira javnost, možda je i prvi put predsjednika NO-a Aljošu Pavelina vidjela na press konferenciji nakon smjene Lukše Jakobušića. Do tada se nije previše izlagao javnosti pa je i taj istup, uz onaj kada je predstavio predsjednika Ivana Bilića, bio iznimka. Od tada se opet povukao, no njegovo ime posljednjih dana neprestano se provlači eterom nakon što je Hajduk smijenio Nikolu Kalinića s pozicije sportskog direktora. Ušao je u sukob s čelnicima kluba i označio upravo Pavelina kao čovjeka koji povlači sve konce.

- Ne znam tko me točno smijenio, ali predsjednik nije 100 posto. On mi je nakon tjedan dana mandata pokazivao poruke Aljoše Pavelina (predsjednik NO-a) protiv mene. Oni (nadzorni odbor) su mislili da ću biti čovjek koji će klimati glavom, ali imao sam ambicije pomoći Hajduku i to je išlo u dobrom smjeru. Nije me smijenio predsjednik Bilić, on je pijun Nadzornog odbora. Njemu ništa ne zamjeram, on nije čovjek iz nogometa i njega se ništa ne pita, došao je srezati troškove. Aljoša Pavelin vodi klub, izašao je iz svojih okvira - rekao je Kalinić.

A tko je čovjek kojeg je bivši igrač i sportski direktor Hajduka žestoko isprozivao? Aljoša Pavelin je od srpnja 2022. godine na poziciji predsjednika Nadzornog odbora nakon što je izabran na demokratskim izborima.

- Nakon diplomiranja na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu, zaposlio sam se u telekomunikacijama i, u biti, najveći dio svoje karijere proveo sam u Hrvatskom Telekomu. Započeo sam na stručnim pozicijama, a nakon toga s vremenom došao sam do upravljačkih pozicija. U jednom trenutku, nakon 17 godina karijere u telekomunikacijskom i ICT sektoru na upravljačkim pozicijama, došlo je do zasićenja i tu se 2016. godine otvorila prilika za odlazak u Viktor Lenac i preuzimanje uloge predsjednika Uprave brodogradilišta Viktor Lenac. To je bio jedan iskorak i, rekao bih, izazov u mojoj karijeri koji sam prihvatio i jako mi je drago što sam to napravio. Nakon odlaska iz Viktora Lenca ostao sam vezan uz more i sad sam predsjednik, odnosno izvršni direktor, jedne relativno male grupe, ali međunarodne tvrtke koja je specijalizirana za popravke velikih brodskih motora i sustava upravljanja s neovisnim tvrtkama u Hrvatskoj, Bugarskoj, Rumunjskoj, Slovačkoj, Litvi, Turskoj i Kini - rekao je Pavelin prije dvije godine u intervjuu za Hajdukove stranice nakon što se kandidirao za NO. Danas je glavni izvršni direktor PBM grupe koja se bavi popravcima velikih brodskih motora i posluje u još pet zemalja svijeta, a i član je Nadzornog odbora Zračne luke Split.

Na pitanje što je najvažniji proizvod Hajduka, Pavelin je tada odgovorio da su to emocije.

- Hajduk stvara emocije. I kad pobjeđuje i kad gubi, Hajduk stvara emocije. Po meni, emocija je najvažniji Hajdukov proizvod. To je sad malo u nekoj ideološkoj nadgradnji, međutim ta emocija stvara se svim tim o čemu mi govorimo

Priznao je i da nema iskustva u sportu.

- Iako sam se bavio sportom, ja nisam stručnjak i ekspert za sport. Prema tome, ja definitivno ne mogu procjenjivati dubinski uspjeh rada ni Nadzornog odbora ni Uprave - rekao je Pavelin prije dvije godine.

Kalinić za njega rekao da je on taj koji zapravo donosi sve odluke i upravlja Hajdukom. Da su mu po dolasku sugerirali tko bi trebao biti trener i davali upute što da govori u javnosti. Obzirom na te optužbe, podsjetimo i na jednu izjavu koju je Pavelin rekao prije dvije godine.

- Treba znati kontrolirati svoj ego, koji mi svi kao jaki individualci imamo. Treba razlikovati, što smo maloprije spominjali, vlasništvo i ulogu vlasnika, odnosno predstavnika vlasnika i ulogu upravljanja. Treba se suzdržati od svih svojih poriva da uđe duboko u operativu kluba i da se miješa u posao Uprave i da čak dođe u iskušenje da donosi nekakve operativne odluke. Taj dio priče moramo izbjeći, uloga nadzornog odbora prvenstveno je nadziranje rada uprave. U smislu zakonitosti i transparentnosti, s naglaskom naravno na financije, to je uvijek najosjetljivije pitanje