Tko je potpisao raskid?! Ode Dinamov supertalent Hasić...

Dinamo je ostao bez Ajdina Hasića (17), igrača koji je imao stipendijski ugovor do 2021. godine. On je potpisao raskid ugovora, odnosno on i hrvatski prvak potpisali su sporazumni raskid ugovora.

Hasić je bez ikakve sumnje bio jedan od najvećih talenata u Maksimiru, predviđala mu se sjajna budućnost, ali očito je da je neće doživjeti u Zagrebu. Oko Hasića je već počeo “ples milijuna” i nema sumnje kako je Dinamo ostao bez igrača zbog kojeg bi se u klupsku blagajnu slili novi milijuni. Netko je u klubu možda pogriješio, u Dinamu nisu imali komentara na ovu temu, ali svjesni su kako je otišao igrač koji je već odigrao i neke sjajne partije za drugu momčad u drugoj ligi.

Zabio je i gol u pobjedi Dinama II protiv Bijelog Brda, iako tek ima 17 godina, bez problema se nosio s puno starijim i jačim igračima. Real Madrid i Barcelona navodno znaju sve o ovom igraču, on je na njihovu radaru, i njima neće biti nikakav problem dovesti ga ako se na to odluče, pogotovo sad kad je Hasić postao slobodan igrač.

Žele ga i neki klubovi s Otoka, jasno je kako će Hasić uskoro potpisati za novi klub i kako će taj klub imati veliko ime. Hasić je ljevonogi igrač, može igrati na obje krilne pozicije. Prošlog je tjedna briljirao u dresu U-19 reprezentacije BiH u pobjedi protiv Farskih Otoka.

- Zabio je dva gola, prvi je bio pravo malo remek-djelo. Golčina s 25 metara. I tim je potezom pokazao o kakvoj se klasi radi - rekao nam je Slaven Musa, izbornik U-19 reprezentacije BiH i nastavio:

- Nema sumnje kako je njegov odlazak iz Maksimira veliki gubitak za Dinamo. Ne znam točno što se dogodilo, ali znam da je velika stvar imati takvog igrača u klubu. Ja sam ga zvao u U-19 momčad, iako je on godinu dana mlađi od svih ostalih igrača u toj momčadi. Bio je primjer i na terenu i izvan njega. On bi u budućnosti doista mogao postati veliki igrač. Sve ono što je pokazao dosad, ide u tom smjeru. Hasić igra odlično.

Ove je godine bivši igrač Dinama nastupio za U-17 reprezentaciju BiH na EP-u u Engleskoj. Oduševio je u pobjedi 3-2 protiv Danske. Imao je tri asistencije za samo pola sata. I u tim je utakmicama na sebe skrenuo pozornost mnogih velikih europskih klubova. Lako je moguće da je Dinamo njegovim raskidom ugovora ostao bez 10-15 milijuna eura, a sad će ga netko dobiti besplatno.