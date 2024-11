Tko je Mario Meštrović? Igrao je u zvjezdanom Hajduku i golom srušio snove Varaždinaca o tituli

Mario Meštrović (54), bivši nogometaš Hajduka, Cibalije i Rijeke, ranjen je u četvrtak oko 22 sata u Vinkovcima. Napadač na biciklu upucao ga je s tri metka u nogu tijekom izlaska iz sportske dvorane Treće i Četvrte škole, prevezli su ga u bolnicu gdje mu pružaju pomoć. Bio je svjestan događaja i policiji je ispričao detalje propucavanja, teško je ozlijeđen.

Meštrovićeva profesionalna karijera trajala je od 1990. do 2003. Do 1994. dvaput je odlazio u Cibaliju i vraćao se na Poljud, a onda ga je 1996. kupio španjolski drugoligaš Alavés i tu je počeo inozemnu karijeru. Gotovo nigdje nije se zadržao duže od jedne sezone, promijenio je izraleske klubove Hapoel Tel Aviv, Kapoel Kfar Saba i Hapoel Jeruzalem prije povratka u hrvatski nogomet novim potpisom za Cibaliju 2000. Godinu potom otišao je u Rijeku, gdje je ostao do mirovine. Bio je u kombinacijama i za transfer u Osijek i Zagreb, ali nije ga realizirao.

- Kod mene su uvijek bile neke prekretnice, ili škola ili nogomet. Dok nisam završio gimnaziju, škola je bila na prvom mjestu. Nakon toga odlazim u Zagreb na fakultet, gdje sam završio za matematičara-informatičara četvrtog stupnja - prisjetio se u intervjuu za Sportnet 2000.

Mario Meštrović Fifin je agent s licencijom HNS-a, a danas je pročelnik Upravnog odjela za sport, mlade i demografiju u Vukovarsko -srijemskoj županiji. U Hajduk ga je iz Cibalije doveo trener Ivan Katalinić i bio je veliko iznenađenje u momčadi koja je bila hit Lige prvaka, četvrtfinalist u sezoni 1994/95. U prvoj sezoni izborio se za mjesto u najjačoj momčadi "bilih" u zadnjih 30 godina s Mikijem Rapaićem, Ivicom Mornarom, Aljošom Asanovićem, Goranom Vučevićem i Igorom Štimcem.

Bio je starter u utakmicama protiv Benfice, Steaue, Anderlechta i Ajaxa, zamijenio Kazimira Vulića u ogledu protiv Panathinaikosa u ispadanju "bilih" u Rijeci zbog gola u gostima kad mu je pukla noga. Na glasu je Meštrović bio kao radilica među veznjacima i sjajan trkač, često je izvodio i slobodne udarce.

Nogometni zaljubljenici sjećaju ga se kao čovjeka čiji je gol sezonu potom 1996. odnio Varteksu naslov prvaka u zadnjem kolu HNL-a. Varaždinci su do samog kraja bili u igri za titulu uz Croatiju i Hajduk i pobjedom nad Splićanima bili bi prvaci. No Mario Meštrović golom u 79. minuti za 1-0 oduzeo im je snove, a "modri" su pritom pobijedili Zagreb u gostima 3-1 i osvojili naslov. Tad su čak i mnogi navijači Hajduka bili za Varteks jer bi pobjedom onemogućio zagrebačkog rivala da postane prvak. Postao je na temelju boljega međusobnog omjera.

- Ovo u životu pamti i vrati - govorio je razočarani trener Luka Bonačić u svlačionici Varteksa kraj šokiranih i uplakanih igrača varaždinskog kluba, među kojima je bio i tada golobradi Davor Vugrinec, koji je kasnije sa 146 golova postao najbolji strijelac u povijesti domaćeg prvenstva.

- Taj gol Varteksu nešto je najvrjednije što je tada Hajduk napravio, a za Croatiju je značio naslov prvaka. Nama ništa, igrom slučaja, nije značio. Drago mi je što su me splitski novinari četiri-pet godina poslije onako lijepo dočekali, tamo sam doživio najljepše trenutke. Na Poljudu se odlično osjećam. Možda i zato što sam hajdukovac uvijek bio, a i ostat ću - govorio je Meštrović 2000. o klubu za koji je odigrao 85 utakmica i zabio osam golova.

- Cibalia je uvijek bila kod mene u nekim postnogometnim planovima. Dok za Hajduk svatko voli igrati, prema tome mogu u Hrvatskoj samo za Hajduk i Cibaliju igrati iz ljubavi, za ostale se igra zbog novca. Čast Cibaliji, no Hajduk je ipak nešto posebno - govorio je.

Kako je najavljivao kao igrač, u Cibaliji je radio po završetku igračke karijere kao direktor. Diplomirao je ekonomiju u Osijeku, stekao Uefinu Pro licenciju i bavio se menadžerskim poslom. Kao član Izvršnog odbora Županijskog saveza sportova Vukovarsko-srijemske županije imenovali su ga članom Nacionalnog vijeća za sport, najvišeg stručnog tijela u državi.

- Moram biti iskren i reći da mi ne nedostaje rad u nogometu. Imam obiteljski i poslovni mir, pratim i gledam što se događa. Uostalom, ne ideš tamo gdje te ne zovu - govorio je Meštrović 2020. za portal Sportcom, kad su ga pitali i o političkim ambicijama:

- Ako se čovjek ne bavi pollitkom, politika se bavi čovjekom! Uvijek sam bio politički determiniran, nisam se nikada skrivao, niti sam nekome naturao svoje političko opredjeljenje. Naravno da imam političkih ambicija, vidjet ćemo u kojem će to smjeru ići.