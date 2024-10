Tko je Rodri? Živio je u domu i vozio polovnu Corsu: 'Ismijavali su me, ali nije me bilo briga...'

Milijuni eura na računu i milijuni pratitelja na društvenim mrežama. Raskošne vile, skupocjeni automobili i glamurozni život s kojim se itekako vole pohvaliti. I sve ostalo što ide uz silni novac i status zvijezde. To je život mnogih nogometaša koji maksimalno uživaju u slavi koju im je donio nogomet. No, on je drugačiji od drugih. Ne voli pozornost niti svjetla reflektora. Privatni život drži za sebe i jednostavno samo uživa u nogometu. Zato je sada i najbolji igrač na svijetu.

Rodrigo Hernández Cascante (28), svima poznatiji kao Rodri, sinoć je u pariškom Chateletu visoko u zrak podignuo Zlatnu loptu! Svi su mislili da će to biti Vinicius, ali španjolski čarobnjak zasluženo je proglašen najboljim igračem svijeta nakon sezone u kojoj je sa Španjolskom osvojio Europsko prvenstvo i sa Cityjem četvrtu titulu Premier lige.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Možda je ovu nagradu zaslužio i prošle godine kada je zabio u finalu Lige prvaka protiv Intera (1-0) i donio Manchester Cityju toliko iščekivani trofej. Sanjali su ga navijači još otkako su arapski petrodolari ušli u klub. Pumpali su milijune eura, dovodili najbolje igrače i najboljeg trenera, postali dominantna figura u Premier ligi, ali do Lige prvaka nikako nisu mogli. Sve do prošle sezone i zlatnog gola sjajnog Rodrija.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Guardiola ga obožava

Jedan je od najboljih veznjaka na svijetu i borac kakvog bi svaki trener poželio. Kada je Pep Guardiola došao u City, jasno je igračima poručio da samo Leo Messi kod njega ima sigurno mjesto u prvoj postavi. Pep je poznat kao trener koji jako puno rotira i mijenja kako bi igrači ostali što svježiji, no Rodri je igrač bez kojeg njegov stroj ne funkcionira. Uvijek ozbiljan i maksimalno fokusiran, discipliniran, pošten, odgovoran i nenametljiv, igrač koji se ne unosi u lice sucima, ne prigovara i ne simulira, za razliku od mnogobrojnih zvijezda. On samo igra nogomet, za što je i plaćen. Koliko znači Cityju, osjeti se najbolje sada kada ga nema. Otpao je do kraja sezone zbog teške ozljede koljena.

Foto: Matthew Childs/REUTERS

Foto: UMIT BEKTAS/REUTERS

- Nisam zadovoljan onim što sam pokazao u prvom poluvremenu, odigrao sam kao govno. Ipak, rekao sam si da moram prebroditi tu situaciju. Na kraju sam uspio zabiti gol, nevjerojatno - rekao je Rodri nakon što je zabio gol u finalu Lige prvaka.

Prije tri godine, kada je City izgubio od Chelsea u finalu Lige prvaka (1-0), cijeli susret odgledao je s klupe.

- Rekao sam Pepu da me mora staviti u prvu ekipu. Tada sam bio navijao za svoje suigrače, a sad sam napokon igrao. Ovaj trofej je za sve njih koji su godinama igrali za City. Za Sergija (Aguero op.a.), za Fernandinha, za Silvu. Svi oni napravili su ovaj klub velikim, hvala im na tome - rekao je španjolski nogometaš.

Živio u studentskom domu

Rodri je jedan od najskromnijih nogometaša na svijetu. I nije to nikakva floskula niti glorificiranje jednog igrača koji je trenutno u centru pozornosti. To je samo činjenica. Kada je igrao za Villarreal i Atletico Madrid, već tada je zarađivao ozbiljan novac kao 20-godišnjak, ali nije htio 'poletjeti' i nasjesti na mnoge opasnosti koje donose novac i slava. Na nagovor roditelja otišao je živjeti u studentski dom te je istovremeno studirao poslovni menadžment.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

- Ako sam želio ostvariti svoj nogometni san, morao sam ići i na fakultet. Dakle, kada sam imao 17 godina, preselio sam se iz Madrida u Villarreal, a upisao sam i Sveučilište Jaume I. Prve godine živio sam u prostorijama akademije Villarreala sa svojim suigračima. Ali kad napuniš 18, smatraš se "starim" i moraš pronaći svoj stan. Moja mama je bila ta koja je imala ideju: "Zašto se jednostavno ne preseliš u studentski dom na sveučilištu?" OK, naravno. To sam i učinio - otkrio je Rodri u ispovijesti za The Players Tribune.

- Nalazite se u velikom stambenom naselju sa zajedničkom praonicom i tuševima i kafeterijom i tu su vrata, vrata, vrata. Svi vaši susjedi rame uz rame. Imate svoju sobicu s drvenim krevetom, drvenim stolom. Nisam imao TV ni PlayStation. Samo laptop. Ujutro bih išao na trening u Villarreal, poslijepodne bih išao na predavanja, a navečer… Pa, noću je bilo smiješno jer su svi partijali. Kad je petak navečer, svi idu u klub. Ali prvo bi se svi okupili u studentskom domu. Bili bi u malenim sobama, puštali glazbu i pili pivo, a u jednoj prostoriji bi bilo oko 20 ljudi. Sjedili bi na krevetima, na podu, posvuda. Bio sam kao i svaki drugi student - nisu ni znali da stvarno igram nogomet - pa bih se pojavio sa svojom gaziranom vodom i visio bih neko vrijeme dok nije došlo vrijeme za odlazak u klub. Onda bih nestao. Napokon je netko rekao: “Rodrigo, kako to da nikad nisi izašao s nama? Hajde, čovječe.” I morao sam im reći: “Pa ja igram nogomet. Ujutro imam trening.

U studentskom domu upoznao je i dugogodišnju suprugu Lauru koja je završila medicinu. Zajedno imaju sina.

- Najbolje godine mog života. Roditelji su mi predložili da živim u studentskom domu i to je bila briljantna ideja. Bilo mi je sjajno, ugodna atmosfera, ljudi tvojih godina oko tebe. Tu sam upoznao i svoju djevojku - rekao je Rodri jednom prilikom.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

U mladu momčad Atletico Madrida došao je 2012. godine kao talentirani klinac. No, nije se dugo zadržao. Preselio je u Villarreal gdje je dobio priliku u prvoj momčadi pa je ubrzo i Diego Simeone požalio. Ipak, Atletico je u klauzuli imao opciju otkupa pa ga je platio 20 milijuna eura prije pet godina. Nije se dugo zadržao. Zapeo je za oko Pepu Guardioli koji je za njega iskeširao 70 milijuna eura. Još kao igrač Villarreala uživao je status zvijezde u Španjolskoj, ali on sebe nije tako tretirao. Htio je živjeti normalnim životom kao njegovi vršnjaci.

- Sama činjenica da nekog toliko poznatog i popularnog viđaš u studentskom domu svaki dan, u redu za hranu, čudila je mnoge. On je takav, sasvim običan, kao i drugi studenti. Provodi vrijeme s prijateljima, jako je ljubazan prema svima - ispričao je prije nekoliko godina njegov prijatelj Valentin Enarecho.

Foto: Tom Weller/DPA

Igrač je to koji ruši tipične stereotipe o razmaženim nogometašima koji se razbacuju novcem, žive razuzdanim životom i sav taj glamur rado otkrivaju narodnom puku. Rodri je profesionalac u punom smislu te riječi. Nema društvene mreže, obiteljski je čovjek koji privatni život drži za sebe i maksimalno je posvećen svojoj karijeri. Uz to, stanku tijekom korona virusa iskoristio je za završetak fakulteta. Redovno donira krv pa zbog toga nema niti jednu tetovažu, a 25 posto od svoje plaće redovito prosljeđuje humanitarnih organizacijama u Španjolskoj. Dok je igrao za Villarreal i Atletico Madrid, vozio je polovnu Opel Corsu koju je kupio od jedne starije gospođe.

- U tom trenutku još sam trenirao s drugom momčadi. Bio sam nitko. Nisam ni imao auto. Studentski dom je bio udaljen 15 minuta vožnje od trening centra, a nisam mogao svaki dan platiti taksi. Pa bih se vozio biciklom do tramvajske stanice, ponio bicikl u tramvaj, onda bih biciklirao ostatak puta do treninga. Napokon kad sam položio vozački ispit, rekao sam ocu: "U redu, imam 3000 eura da kupim auto. Vidi što mi možeš pronaći". Nazvao me sljedeći dan. "Našao sam dobar automobil, jedna starija žena ga prodaje. Ona želi 4000 eura, ali automobil ima i računalo. Ja kažem: "Vau. Računalo? Uzimam ga". Dovozi mi auto. To je Opel Corsa. Uđem u auto i ekran računala je oko osam centimetara. Mogao si ga dodirnuti da uključiš radio i to je bilo to. Bio sam zadivljen. Vozio sam taj auto na trening svaki dan. Suigrači su me ismijavali, ali nije me bilo briga. Svidjelo mi se!

Foto: Phil Noble/REUTERS

I to je on. Igrač kojeg Pep Guardiola obožava zbog njegovih ljudskih vrlina i nogometne genijalnosti. Najskromniji nogometaš na svijetu koji je Cityju donio Ligu prvaka, Španjolskoj naslov europskog prvaka, a sebi zasluženo priskrbio status najboljeg igrača na planeti.