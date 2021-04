Francuski reli vozač Sebastian Ogier u zadnjem je zavoju vratio prednost na WRC Croatia Rallyju te slavio ispred Velšanina Evansa za šest desetinki.

Ogier, inače sedmerostruki prvak svijeta, je dominirao kroz prva dva dana natjecanja, no u nedjelju ujutro je na zagrebačkoj Aveniji Dubrovnik doživio prometnu nesreću koja mu je oštetila desnu stranu vozila. Iako je vozilo i dalje bilo u stanju za natjecanje, ta nesreća sigurno je utjecala kako na automobil, tako i na Ogiera osobno, no on je ipak uspio slaviti.

POGLEDAJTE VIDEO: Nesreća Sebastiana Ogiera

Sa svojim suvozačem Julienom Ingrassijom bio je prvi na čak 51 reli utrci, a prema mnogima je 37-godišnjak najbolji reli vozač svih vremena.

S istim suvozačem 16 godina

Na sceni se pojavio 2005. godine, upravo s Ingrassijom, a 2006. godine počeo je voziti francuski Peugeot 206 Kup te je u prvoj sezoni bio šesti. Već 2007. taj je Kup osvojio, a potom se 2008. godine priključio juniorskom WRC-u. Prva vožnja bila mu je u Meksiku, a odmah je bio prvi među juniorima te je postao prvi od njih koji je uspio osvojiti i bod u WRC klasi zbog toga što je u sveukupnom poretku bio osmi.

S još nekoliko rezultata uzeo je Junior WRC titulu, a potom je u Citroënu C4 počela i njegova WRC karijera. Nakon prvog dijela utrke bio je prvi, a prednost je držao sve do pete etape kada je izgubio vrijeme zbog problema s automobilom. Drugi dan utrke izletio je.

Citroën mu je potom dao šansu, a on je u svojoj prvoj sezoni 2009. godine jednom završio na podiju kao drugoplasirani. Godinu iza ostvario je i prvu pobjedu, a te sezone tri utrke uoči kraja imao je i realne šanse za naslov, no potom je u završnici pao.

Loš odnos s Loebom

Potom je 2011. godine trebao u Citroënu imati jednake ovlasti kao i Sebastian Loeb, no to jednostavno nije bilo tako. Iako je Ogier redovno znao i završiti iznad Loeba, njihov odnos se iz dana u dan pogoršavao, a momčad je vidljivo stala na Loebovu stranu kada je u Njemačkoj pri Loebovoj prednosti od tek sedam sekundi, i to nakon prvog dana vožnje, dala Ogieru upute s kojima se nikako nije slagao.

- Nisam očekivao da ću ovako rano i na ovakav bezobrazan način biti žrtvovan - rekao je tad Ogier.

Do kraja sezone njegov odnos s Loebom, a i s timom postojao je sve gori i gori te je sezonu nakon te potpisao za Volkswagen.

Ostalo je povijest... Prvo je 2012. godine bio deseti, a onda je počela rapsodija.

Prvo je četiri godine zaredom osvojio titulu vozeći Volskwagen Polo, a onda je nastavio briljirati za M-Sport WRT gdje je vozio Ford Fiestu. Za M-Sport osvojio je još dva naslova (ukupno šest zaredom), a nakon toga je opet probao s Citroenom. Nije išlo, opet je bilo problema s komunikacijom, atmosfera je bila loša, a ni rezultati nisu bili idealni - bio je treći.

Došao je u Toyotu, osvojio naslov 2020. godine, a odlično je krenuo i u ovu sezonu. Pitanje je samo hoće li biti kazne zbog sudjelovanja u nesreći u Zagrebu...