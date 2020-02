Tko je ugasio svjetlo? 'Sudac? Ma izveo je potez tisućljeća...'

Ne stišavaju se reakcije na nokaut kambodžanskog kick-boksača Soa Sovarathane protiv tajlandskog borca zanimljivog imena Neymar Paeminbureea prošli vikend na priredbi organizacije Muai Hardcore.

Atraktivnim ga je udarcem onesvijestio, a sudac Sittichai Iniead pokazao je zavidne reflekse i amortizirao Neymarov pad prihvativši ga za vrat da ne tresne glavom o tlo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Izvinuo se potom kao mačka i izvadio Tajlanđaninu štitnik iz usta kako se ne bi ugušio. Sudačka zadaća jest i briga o zdravlju boraca, ne samo o poštivanju pravila, ali ovakav potez doista je nezapamćen.

"Wow. Kako plemenit potez suca", komentirao je poznati sportski novinar Ariel Helwani na Twitteru.

Wow. What a mensch move by the ref. https://t.co/B33ue1n471