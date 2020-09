Tko je Dalićevo rješenje za desni bok? Jedan od najboljih stopera ruske lige, kapetan Rubina...

Karijeru je započeo u Cibaliji pa je 2016. godine preselio u Dinamovu drugu momčad. Tamo se zadržao svega dvije godine pa otišao u Olimpiju gdje je zablistao i nakon samo pola godine uputio se u Rubin iz Kazana...

<p>Sredinom kolovoza dobio je pretpoziv, krajem kolovoza saznao da će se ipak naći na okupljanju 'vatrenih', a već danas će od prve minute zaigrati protiv svjetskih prvaka Francuza.</p><p>Priča je to hrvatskog stopera <strong>Filipa Uremovića</strong> koji u 23. godini života živi najljepše dane svoje kratke karijere. Rođeni Požežanin posljednje dvije godine igra u Rubinu iz Kazana, a posebno je napredovao u posljednjih godinu dana kada je postao jedan od najvažnijih igrača, a onda i sa samo 23 godine i kapetan.</p><p>Filipova primarna pozicija je mjesto stopera, no po potrebi može zaigrati i na desnom beku. Nekoliko utakmica na toj poziciji igrao je u Rubinu, u mladoj reprezentaciji kod Nenada Gračana, a u izostanku desnih bekova tu poziciju će morati pokriti i u debiju za hrvatsku reprezentaciju u Ligi nacija protiv Francuske.</p><p>No tko je zapravo ovaj mladi stoper koji je doživio nevjerojatan uzlet u karijeri?</p><p>Karijeru je započeo u Cibaliji pa je 2016. godine preselio u Dinamovu drugu momčad. Tamo se zadržao svega dvije godine, a s 21 godinom na leđima odlučio je svoju karijeru razvijati u susjedstvu. Potpisao je za Olimpiju iz Ljubljane s kojom je iste sezone osvojio naslov prvaka, a veliko povjerenje u njega imao je tadašnji trener Olimpije Igor Bišćan pa je tako skupio 20 nastupa u pola godine koliko je proveo u Olimpiji.</p><p>Sjajne predstave nisu prošle nezapaženo, a broj njegovog menadžera okrenuo je Rubin iz Kazan i poslao milijun eura prema Ljubljani za njegove usluge. </p><p>U tih godinu dana postao je jedan od najboljih stopera u Rusiji, a tome svjedoče i statistike. Trebalo mu je neko vrijeme da se adaptira na rusku hladnoću i stil nogometa, a prošle sezone je apsolutno blistao. </p><p>U 25 nastupa osvojio je čak 301 duel što je uvjerljivo najviše u ligi. Odradio je 244 uspješnih startova, što donosi ukupno devet startova svakih 90 minuta. Snažan u duelima, inteligentan na terenu i prototip modernog stopera koji zna čitati igru. Ono zbog čega su mnogi klubovi provirili u Rubinovu dvorište sa željom da ga dovedu...</p><p>Postao je vođa momčadi, a ubrzo i kapetan. Vrijednost na Transfermarktu mu je 3,50 milijuna eura, a u reprezentaciju je upao nakon što je Marin Pongračić otpao zbog bolesti. Tin Jedvaj igrao je na desnom boku protiv Portugala, a Šime Vrsaljko je nakon tog susreta otišao nazad u Madrid. Dalić je odlučio poštedjeti Jedvaja i priliku dati Uremoviću od prve minute.</p><p>- Najbolji sam s Nikolom Vlašićem. Mi smo generacija, a i danas obojica igramo u Rusiji. Naravno, dobar sam i s Brekalom i Grbićem, koje također poznam iz mlade reprezentacije. Ostali su svi dali do znanja kako su na usluzi - rekao je Uremović za Glas Slavonije nakon što je dobio poziv.</p><p>Nastupao je za mlade hrvatske reprezentacije, a za Hrvatsku U-19 i U-21 nastupio je 14 puta, a prošle godine bio je dio reprezentacije koja je igrala na Europskom prvenstvu u Italiji i San Marinu.</p><p>Fantastične igre iz prošle sezone pretočio je i u ovu, a to nije prošlo nezapaženo kod Zlatka Dalića koji mu je odmah dao priliku za debi. I to kakav debi. Protiv moćne i snažne Francuske. Ipak, ne na svojoj primarnoj poziciji, ali pokazao je već da može igrati i na boku...</p>