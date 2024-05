Tko je Vlatka Peras? Tajnica je bila i Zajecu i Mamiću, a sad je terete za gospodarski kriminal

Vlatka Peras do ovog četvrtka bila je predsjednica uprave Dinama čiji ju je izvršni odbor smijenio nakon mjeseci natezanja i unatoč činjenici da će zbog toga potencijalno morati platiti masnu otpremninu. Naime, njoj je bivši predsjednik Mirko Barišić omogućio novi ugovor do ožujka 2027. prema kojem u slučaju otkaza ima pravo na isplatu svih mjesečnih plaća do kraja ugovora. A to bi "modre" moglo koštati oko 350.000 eura.

Tko je Vlatka Peras?

U klubu je zaposlena od 1999. Današnji pravomoćno osuđen bjegunac od hrvatskog pravosuđa imao je veliko povjerenje u nju kad se povukao s mjesta predsjednika. Tad su uz nju dio uprave postali Amra Peternel i Krešimir Antolić. Peras je godinama bila osobna Mamićeva tajnica, a u upravu je najprije stigla kao direktorica HR odjela. Peras je 2017. svjedočila protiv Mamića na osječkom sudu.

Otkaz koji je dobila u Dinamu i koji će vjerojatno pokušati osporiti na sudu posljedica je nove optužnice koja je podignuta ovaj mjesec u aferi SMS u kojoj se, osim Peras, tereti i bivši predsjednik uprave Igor Kodžoman i Zdravko Mamić za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju tijekom 2018. i da su tako oštetili klub za 72.171 euro.

Zagreb: Održana izvanredna godišnja Skupština GNK Dinamo | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Optužnica tereti Kodžomana i Peras da je na Mamićev zahtjev odobravala i plaćala nabavu razne tehničke robe prikazujući je kao klupsku, a ona to nije bila. Posljedica je to afere u kojoj su Franjo Varga i Blaž Curić pravomoćno osuđeni na tri i pol, odnosno dvije godine zatvora zbog sprječavanja dokazivanja, odnosno pomaganja u tom djelu. Vargu su sumnjičili da je izradio lažnu SMS komunikaciju kako bi pomogao Mamiću i Ivici Todoriću da se izvuku iz pravnih problema.

Razljutila Mamića pa ju je prozvao zašto šuti

Početkom prošle godine, kad je bjegunac imao jedan od brojnih monologa na takozvanim presicama u Mostaru, javno je prozvao dojučerašnju Dinamovu predsjednicu uprave tijekom borbe za vlast u Maksimiru između tabora njegovih ljudi i onog Krešimira Antolića.

- Gdje ste Vlatka Peras i Amra Peternel, zašto šutite? Zašto ste dozvolili da Antolić...

Očito mu nitko nije rekao da je šefica uprave u zimskom prijelaznom roku praktički dogovorila transfer u protivnički tabor i izgurala mamićevce s vlasti. Kad je u klub ušao Zajec, i on je odmah poručio:

- Vlatka Peras mora ostati, klub mora imati kontinuitet.

No uskoro se predomislio. Klub je napustio i blizak prijatelj Peras Dražen Miličević koji se od odlaska Antolića nametnuo kao jedan od bitnih faktora. Miličević je tako dogovarao sponzorske "dealove", nerijetko pregovarao s igračima, odrađivao puno ozbiljnog posla bez obzira što nije i službeno bio tako visoko pozicioniran u klubu. Inače, Zajec je Peras - i to kao magistru inženjerku zračnog prometa - doveo u klub, još 1998., dakle u Canjugino doba, njen bivši šogor Goran Bradić, tadašnji glasnogovornik NK Croatije. A ona je nakon Canjuge bila jedna od tajnica, pogađate - i Velimiru Zajecu dok je bio glavni direktor kluba 2000-2002.

Rijeka: Zagrijavanje igrača uoči utakmice Rijeke i Dinama | Foto: Photo: Marko Lukunic/PIXSELL

Pa Zdravku Mamiću, tako da više-manje zna svaki potpisani papirić svih ovih godina u Dinamu. Dakle, zna i što je u prošlome mandatu kao direktor potpisivao Zajec. Osim toga, brat Vlatke Peras stara je garda Bad Blue Boysa iz Dubrave i probajte se sjetiti - jeste li možda ikad na njen račun čuli uvrede sa sjeverne tribine kakvima je na kraju otjeran Mirko Barišić? Bolji poznavatelji maksimirskih prilika kažu da je Peras iznimno sposobna operativka.

Nakon više od dva desetljeća i njeno je vrijeme u Maksimirskoj 128 završilo, barem zasad. Jer sve bi moglo imati sudski epilog. Samo što će Peras, osim o otpremnini, morati voditi puno ozbiljniju bitku na drugom frontu zbog nove optužnice.