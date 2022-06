Tko stoji iza propusta u finalu LP? Englezi prozivaju Hrvate

U najvećoj utakmici europskog nogometnog klupskog nogometa svjedočili smo do sada neviđenom propustu. Početak finala Lige prvaka kasnilo je gotovo 40 minuta, a dio navijača Liverpoola uopće nije stigao na stadion u predviđeno vrijeme. Ali ne samo oni, nego i momčad.

Zbog velikog propusta u organizaciji nastao je kaos ispred stadiona Stade de France, neki navijači su preskakali ogradu, pred ulazima je nastao stampedo, a policija je upotrijebila i suzavac.

Šef pariške policije Didier Lallement priznao je pogrešku te se ispričao navijačima zbog korištenja istog.

- Očito je to bio potpuni neuspjeh. To je bio neuspjeh jer su ljudi bili gurani i napadnuti. To je također neuspjeh jer je narušen imidž zemlje - rekao je Lallement.

Pored neovisne istrage francuske policije o spornom događaju, britanski Guardian napravio je svoju analizu u kojoj se spominju i dvojica Hrvata - Željka Pavlicu, Uefinog šega sigurnosti i zaštite te Zorana Cvrka, dužnosnika za visoku odgovornost Uefe na utakmici.

"Iako se ne može očekivati da će oba visoka dužnosnika Uefe biti u kontrolnoj sobi dulje vrijeme, naši izvori nam govore da su očekivali da će se oni vidljivo uključiti u prostoriju u trenucima dok se situacija pogoršavala", pišu Englezi navodeći da je službeni krizni sastanak trebao biti sazvan.

Iz Uefe za Guardian nisu komentirali navedeno, a poseban dio teksta britanski list posvetio je Hrvatima.

"Željko Pavlica je blizak prijatelj predsjednika Uefe Aleksandera Čeferina i pod Čeferinovim predsjedništvom je dobio prvi stalni posao u Uefi, još tamo 2016. godine, da bi prošle godine bio unaprijeđen na čelo odjela za sigurnost. Cvrk je omiljen u Uefi, on je bivši policijski i sigurnosni službenik u Hrvatskoj koji je deset godina radio kao povjerenik za sigurnost u Hrvatskom nogometnom savezu, a prije dvije godine se pridružio Uefi kao savjetnik za sigurnost."

"Iako postoje nedoumice oko uloga koje su Pavlica i Cvrk odigrali te noći, ljudi s terena kažu da su dvojica mlađih dužnosnika Uefe za sigurnost, Wayne Nash i Lukasz Nalewaj, neumorno radili i pokušavali učiniti sve da se situacija dodatno ne pogorša", piše Guardian.

