Tko su hrvatski vaterpolisti: Rođeni Bečanin, hajdukovac u politici, Rus i mrcina od 130 kg

Pitali smo se što nakon Tokija, kako ostati u vrhu bez Jokovića, Bušlje, Garcije, Obradovića, tada i Lončara. Ima li hrvatski vaterpolo dostojne zamjene da i bez takvih svjetskih klasa dalje osvaja medalje. Ma, oni su odmah na prvom turniru, tada Svjetskom prvenstvu u Budimpešti 2022. godine, uveli Hrvatsku u polufinale. Nema straha, nikakvog, ljudi!

Samo mjesec i pol kasnije - prvaci Europe! Pa u idućih 17 mjeseci europski viceprvaci i svjetski... E to ćemo tek saznati, ali tih 15 'barakuda' uvelo je Hrvatsku u finale Svjetskog prvenstva u Dohi. Pa, upoznajmo te dečke kojima još jedna pobjeda nedostaje za treće svjetsko zlato.

Marko Bijač

Pozicija: golman

Klub: Olympiacos

Godina: 33

Visina: 199 cm

Težina: 88 kg

Visok, mršav, vitak. Za golmana bolje ne može! Rekli biste da je u reprezentaciji već cijelu vječnost, ali mi ga ne puštamo barem do Los Angelesa. Godinama u samom golmanskom vrhu, otac Maro zarazio ga vaterpolom. Studirao sportski menadžment, a obožava - ribolov.

Mate Anić

Pozicija: golman

Klub: Jadran Split

Godina: 29

Visina: 190 cm

Težina: 86 kg

Za sve Hrvate tu je Mate! Debitant na velikom natjecanju, i što on napravi? Obrani peterac za finale SP-a! Otac ga je prije upisao u Hajduk nego u osnovnu školu. U reprezentaciji ga zovu Mačak, uz obranu života može se pohvaliti i diplomom s građevinskog fakulteta.

Rino Burić

Pozicija: branič

Klub: Jug AO

Godina: 26

Visina: 197 cm

Težina: 105 kg

Nakon Burića na beku, opet Burić. Nominalno branič, ali pravi univerzalac, može odigrati i centra, vanjskog. Zbog mononukleoze izgubio skoro dvije godine, ali sada sve nadoknađuje. Otac Danijel radi kao trener u Mornaru, on ga je i odgovorio od nogometa.

Loren Fatović

Pozicija: lijeva strana

Klub: Jadran Split

Godina: 27

Visina: 185 cm

Težina: 84 kg

Ne zanimaju ga previše usporedbe i natjecanja s ocem Elvisom. On je svoj, uostalom, davno je oca s trofejima već nadmašio. Bio kapetan Juga pa prešao u splitski Jadran. I da, ako ne vidite u bazenu tko to pliva u kontru, vjerujte, to je Lolo!

Luka Lončar

Pozicija: centar

Klub: Olympiacos

Godina: 36

Visina: 195 cm

Težina: 118 kg

Najčvršći hrvatski Lonac. Definicija centarske kvalitete. Vratio se nakon Tokija u reprezentaciju. Nakon igračke karijere i dalje ga vidimo uz bazen jer odabrao je peći trenerski zanat. Supruga i dvije kćeri njegovo su najveće bogatstvo.

Ivan Krapić

Pozicija: centar

Klub: Noisy-le-Sec

Godina: 35

Visina: 194 cm

Težina: 103 kg

On je kapetan, nenametljiv, teško da ćete ga uhvatiti loše volje. Nedavno na Europskom prvenstvu bio je u Tuckovom stožeru, samo da bude uz momčad. I podatak na ponos, najtrofejniji je vaterpolist u povijesti Primorja. A tek medicinski karton... Nema što nije ozlijedio.

Franko Lazić

Pozicija: lijeva/desna strana

Klub: Jug AO

Godina: 25

Visina: 191 cm

Težina: 95 kg

To kako je on dominirao u mlađim kategorijama, bila je prava rijetkost. Dugo je čekao pravu priliku u seniorskoj, otvorilo mu se izostankom Luke Bukića. Zagreb zamijenio Dubrovnikom, pa ima gdje jutra provoditi pecajući. Ekonomist po struci.

Matias Biljaka

Pozicija: branič

Klub: Jadran Split

Godina: 25

Visina: 199 cm

Težina: 97 kg

Naš Bečanin. Njegovi su porijeklom iz Nove Bile kod Travnika, ali da bi vaterpolski napredovao, morao je odseliti iz Austrije. Igrao za Mladost, Jug, sada je u Jadranu. Završio tri godine fizioterapije, obožava Zlatana Ibrahimovića, ali i brzu hranu, palačinke...

Ante Vukičević

Pozicija: lijeva/desna strana

Klub: Marseille

Godina: 30

Visina: 187 cm

Težina: 95 kg

Ne nose sedmice baš bilo kakvi igrači. Eksplodirao na Svjetskom prvenstvu u Gwangjuu i postao jedna od udarnih snaga reprezentacije. Pravnik, a iako ga kamere vole, modeling ga ne zanima. Obiteljski čovjek, već sedam godina igra u Francuskoj.

Marko Žuvela

Pozicija: branič

Klub: Jug AO

Godina: 22

Visina: 201 cm

Težina: 97 kg

Najviši (201 cm) i najmlađi (22), a igra kao veliki. Za Jug debitirao već s 14 godina. Iako je bio prvak Dalmacije u plivanju, teško su mu padala rana buđenja zbog treninga, pa je odabrao vaterpolo. Mislili su da je pogriješio, uh, kako su se prevarili. Studira poslovnu ekonomiju, IT menadžment.

Jerko Marinić-Kragić

Pozicija: lijeva strana

Klub: Jadran Split

Godina: 33

Visina: 191 cm

Težina: 96 kg

Osvojio svjetsko juniorsko zlato 2009. godine, ali tek 13 godina kasnije dobio priliku među seniorima. Voli tetovaže, jurnjavu, a tek Hajduk... Čovjek kojeg fotoreporteri obožavaju! Živi svoje snove, postao je tata, prvak Europe, pa Hrvatske. Još da mu bude i Hajduk... Bacio se i u politiku.

Josip Vrlić

Pozicija: centar

Klub: Jadran Split

Godina: 37

Visina: 198 cm

Težina: 130 kg

Kad on baci svoje sidro, ma nema tog broda koji bi ga pomaknuo. Godine idu, ali kvaliteta ne opada. Igrao za Brazil kod Rudića na Olimpijskim igrama u Riju, a obožava punjene paprike. Naručujemo ih cijeli kamion osvojimo li zlato!

Zvonimir Butić

Pozicija: desna strana

Klub: Jadran Split

Godina: 25

Visina: 187 cm

Težina: 87 kg

Jedan od sedmero braće i sestara u obitelji Butić, svjetskih vaterpolskih rekordera. Četiri sestre igraju za žensku reprezentaciju, on je jedini predstavnik muškog roda. Studira građevinu, ali i najopasnije protivničke igrače.

Konstantin Harkov

Pozicija: desna strana

Klub: Jadran Split

Godina: 26

Visina: 193 cm

Težina: 98 kg

Ljevica koja zabija iz... Moskve! Kosta se zaljubio u Hrvatsku, toliko da je uzeo naše državljanstvo i kockastu kapicu. Brinuli smo se što ćemo bez Jokovića kada ode, ali s Kostom smo posve mirni. Propjevat će on i Lijepu našu uskoro...

Filip Kržić

Pozicija: branič

Klub: Jug AO

Godina: 23

Visina: 194 cm

Težina: 94 kg

Nasljednik loze Kržić u reprezentaciji, nakon tate Ognjena. Majka Maja bila je miss Jugoslavije 1986. godine. Oca igrački tek treba dostići, ali kako je krenuo s medaljama... Odabrao turizam kao akademski smjer.