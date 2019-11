Tko sve prijeti Babi i društvu? Pakleni Šved, sjajni Schröder

Nema više strepnje, Hrvatska će od 23. do 28. lipnja u Splitu igrati za plasman na Olimpijske igre u skupini s Brazilom i Tunisom, a u polufinalu ćemo ići na reprezentacije iz skupine koju čine Njemačka, Rusija i Meksiko.

Brazil nam je više manje poznat, igrali smo protiv njih u Riju, Rusi su nas sredili prije dvije godine na Euru, a Nijemci su uvijek opasni s Denisom Schröderom. A Tunis i Meksiko? Bez ikakvog podcjenjivanja, riječ je o reprezentacijama koje će u Split doći na izlet.

Veteran i NBA prvak

Tko nam je najveća prijetnja u momčadi Aleksandra Petrovića? Brazilci su na Svjetskom prvenstvu u Kini igrali zaista sjajnu košarku do samog kraja i bili na korak od četvrtfinala, a onda su sami sebe zeznuli porazom od Čeha. U posljednjem kolu su imali nemoguć zadatak protiv Amerikanaca, očekivano su izgubili i svoj put završili u drugoj fazi natjecanja.

Foto: Reuters

Fantastičan je bio neuništivi centar Anderson Varejao (37) koji je vukao momčad kroz cijelo prvenstvo. NBA prvak s Warriorsima ima 37 godina na leđima, ali za pretpostaviti je da će nastupiti u kvalifikacijama. O njegovim sposobnostima ne treba trošiti riječi, ali shvatio je da nije više u naponu snage te je otišao u brazilsku ligu gdje trenutačno nastupa za Clube, u blizini Sao Paula. To je igrač koji može svakome stvoriti probleme, a naročito u duetu s još jednim veteranom Leandrom Barbosom. Riječ je o playu koji je osvajao naslove s Warriorsima, a čak devet godina proveo je u Sunsima. Ima sjajan pregled igre, čovjek koji šalje snajperske asistencije, a također zna pogoditi i tricu u ključnim trenucima.

Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Kao njegov godinu dana stariji kolega, Barbosa je u posljednjim godinama karijere sreću odlučio potražiti u brazilskom Minasu. Osim njih dvojice Aco Petrović na raspolaganju ima još šutera Vitora Benitea koji se nekoliko mjeseci zadržao u nekadašnjoj Cedeviti, kao i centar Augusto Lima koji služi više kao moralna potpora. Tu je i razigravač Marcelo Huertas koji je u karijeri igrao za Lakerse, Barcelonu, Fortitudo Bolognu, Baskoniju, a sada se skrasio u Canariasu. Tu je i mladi Louzada koji igra dvojku, moćni centar Chicago Bullsa Cristian Felicio (27). Dakle, riječ je zaista o kvalitetnim igračima, ali i pomalo vremešnim.

Foto: ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No pod vodstvom Ace Petrovića izgledaju zaista jako dobro, a to su pokazali i na SP-u. Iako smo ih dobili u Riju prije tri godine, puno se od tada promijenilo. Petrović je samo zamijenio pozicije i povećao njihove apetite što se tiče velikih natjecanja. Zaista ekipa koja može svakoga pobijediti i morat ćemo ih analizirati i odlično se pripremiti.

S Brazilcima smo ukupno igrali sedam puta, pobijedili smo četiri puta, a triput izgubili. Posljednji put 2016. godine u Riju, dobili smo ih 80-76, a briljirao je Bojan Bogdanović koji je tada zabio 33 poena.

Pakleni Šved

Kako su nas samo Rusi isprašili na Eurobasketu prije dvije godine u Istanbulu (101-78). Imali smo velika očekivanja od tog natjecanja, a onda nas je dočekala teška šamarčina. Nevjerojatni Aleksej Šved (30) nam je tada ubacio 28 koševa, a njegovo 'prangijanje' možemo očekivati i u Splitu. Iako su igrali bez ozlijeđenog Šveda na Svjetskom prvenstvu u Kini, s dosta limitiranom momčadi uspjeli su proći u drugu fazu.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

No, veliki Aleksej se oporavio i opet trpa. Ove sezone u Euroligi prosječno zabija 19.3 koševa po utakmici, uz mizerni postotak trice od 25.6 %. Riječ je o igraču koji troši jako puno lopti, nekada puca na silu, ali zato ih puno i zabije. U to smo se uvjerili u Istanbulu kada nas je uništavao s ludim tricama. Ne libi se Aleksej pucati ni s centra, u to budimo uvjereni, jer ipak u Khimkiju i ruskoj reprezentaciji ima ovlasti kao Vladimir Putin u njegovoj državi. Ima osjećaj za asistenciju, sjajan dribling i prodornost.

Loptama će hraniti robusnog centra Timofeja Mozgova (33) koji također nije nastupao na Mundobasketu. Timofej je godinama igrao u NBA ligi u Knicksima, Denveru, Lakersima, Brooklynu, ali na početku ove sezone je prihvatio zov bogataša iz Khimkija te se pridružio Švedu gdje zajedno kuju planove kako srušiti Hrvate u Splitu.

Foto: Frank Gunn/Press Association/PIXSELL

Riječ je o snažnom centru koji obožava igrati leđima, a najefikasniji u NBA ligi bio je 2015. godine u Clevelandu gdje je zabijao 10.3 poena po utakmici.

Gledajući momčadski, može se reći da se Rusi nešto slabiji od Brazilaca i Nijemaca. Osim Mozgova i Šveda, vrijedi još izdvojiti šutera Dmitrija Kulagina koji igra za Lokomotiv iz Kubana. Tu je još i iskusni Andrej Vorontsević (32) koji od 2006. igra za CSKA, Nikita Kurbanov koji igra na četvorci, iskusni Vitalij Fridzon koji je od ove sezone također u Kubanu.

S Rusima imamo negativni omjer. Uključujući sve utakmice, pobijedili smo ih devet puta, a izgubili 12. Naravno, posljednji put je to bilo na Eurobasketu, a tu utakmicu želimo što prije zaboraviti. Rusku družinu vodi Sergej Bazarević.

Crnogorci će zamijeniti Ruse?

No, postoji vjerojatnost da Rusija i ne nastupi na kvalifikacijama. Naime, Rusi su imali imali probleme s dopinškom aferom i njihova država nije ni nastupala na Zimskim olimpijskim igrama, a postoji mogućnost da im MMO zabrani nastup i na ljetnim igrama u Tokiju, što znači da automatski gube pravo na sudjelovanje u kvalifikacijama. Međunarodni olimpijski odbor će o svemu odlučiti na sastanku 9. prosinca. Ako dođe do njihovog izbacivanja, zamijenit će ih reprezentacija Crne Gore, prva europska reprezentacija po FIBA ljestvici koja je ostala bez kvalifikacija.

Mogući protivnik u polufinalu ili finalu će nam biti Njemačka. Nijemci se baš nisu proslavili na SP-u u Kini. Pobijedili su jedino Jordan, a gubili od Francuske i Dominikanske Republike. Riječ je o reprezentaciji koja je doživjela tranziciju u posljednjih nekoliko godina otkad su ostali bez velikog Dirka Nowitzkog koji se umirovio. Naravno, najveća zvijezda momčadi je ultra brzi playmaker Dennis Schröder (26). Ovaj sjajni razigravač igra u Oklahomi, a ove sezone prosječno zabija 14 koševa po utakmici uz četiri asistencije i četiri skoka. Riječ je o zaista fantastičnom playmakeru koji sa svojom eksplozivnošću zna napraviti jako puno problema i elitnim NBA defenzivcima. Hrvatski razigravači će imati velikog posla u natjeravanju hitrog Nijemca po parketu.

Foto: Jerome Miron

Nijemci su dosta moćni na krilnim i centarskim pozicijama. Druga najveća zvijezda ove reprezentacije je 208 cm visoki centar Max Kleber (27) koji dijeli svlačionicu s Lukom Dončićem u Dallasu. Ovo mu je treća sezona u najjačoj košarkaškoj ligi svijeta, i najefikasnija. Prosječno zabija po osam koševa, a uz to kupi i šest skokova. Tu je i centar Bostona Daniel Theis, a i Johannes Voigtmann iz CSKA.

No nadamo se da će ih Ivica Zubac i Ante Žižić, zaustaviti. Izbornik je Dirk Bauermann. Tu je i Paul Zipser koji može igrati na poziciji tri i četiri, Robin Benzing iz Zaragoze. Riječ je o momčadi koja ima jako dobre visoke igrače, ali su dosta tanki na bekovskim i šuterskim pozicijama. E tu bi mogli imati velikih problema, jer ne može i Schröder vječno zabijati i probijati.

Foto: Reuters

S njima smo igrali ukupno 24 puta, pobijedili 14 puta i izgubili 10 puta.

Što se tiče reprezentacija Meksika i Tunisa, to su relativno nepoznate momčadi koje su ipak nedorasle momčadima poput Hrvatske, Njemačke, Rusije i Brazila.

Kvalifikacije traju od 23. do 28. lipnja 2020. godine, a objavljen je i raspored utakmica.