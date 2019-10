To je čekao cijelo ljeto: Božić potpisao za moćnu Budućnost

Dok je u Zagrebu prošli tjedan trajao uvod u novu regionalnu sezonu trećim izdanjem Superkupa, Slobodan Subotić i Budućnost riješili su se Scotta Wooda, Amerikanca koji je u Podgoricu stigao s titulom velikog pojačanja da bi se ondje zadržao tek dva mjeseca. Odnosno nedovoljno ni da započne sezonu u ABA ligi.

Subotić je tražio igrača koji može pokriti pozicije tri i četiri, a izbor je pao na Luku Božića. Mladi Bjelovarčanin (23, 200 cm), koji je bio bez kluba cijelo ljeto, tako će sljedeće tri sezone (!), na koliko je potpisao, odraditi u Crnoj Gori nakon dvije godine u Zadru.

Na Višnjiku je hrvatski reprezentativac došao do statusa najboljeg skakača ABA lige, trebao je i do MVP-ja, no tu su nagradu "oni koji najbolje znaju" prošle sezone uručili Gogi Bitadzeu. Božić je bilježio 13,9 poena, 7,2 skokova i 3,1 asistenciju u najvažnijim košarkaškim rubrikama.

Trogodišnji ugovor kazuje da Budućnost neće biti samo prolazna stanica u Božićevoj karijeri, i obrnuto, odnosno da crnogorski prvak računa na njega i u daljoj budućnosti. Ona najbliža mogla bi nekadašnjem igraču Zagreba donijeti debi baš protiv Zadra koji će biti gost u Morači u nedjelju.