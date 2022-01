To je posao kao i svaki drugi. a more je prekrasno i trebamo ga, ljudi koji vole more i žele osjetiti to iskustvo moraju slijediti svoje snove, rekao je bivši lijevi bek madridskog Reala i portugalske reprezentacije Fabio Coentrao (33) nakon što je završio povratničku epizodu u Rio Aveu i odlučio okrenuti novu stranicu u životu.

Prije deset je godina prešao iz Benfice u redove 'kraljeva' za 30 milijuna eura, odigrao i 52 utakmice u dresu nacionalne selekcija, a onda se odlučio za onu, među sportašima manje popularnu, opciju napuštanja nogometa te je samo s 33 godine najvjerojatnije odlučio 'objesiti kopačke o klin' i otisnuti se na pučinu.

Još za vrijeme igračkih dana kupio je prvi ribarski brod, a to je sad njegovo novo zanimanje - postao je ribar.

- To nije sramota, kako mnogi misle. To je posao za nove generacije. Moj otac je imao brod i išao u ribolov, a ja sam uvijek išao s njim kao dijete. Moj život je bio na moru - more i ribolov. Naravno, znao sam da će mi karijera jednom završiti i da ću krenuti nekim novim putem - pojasnio je Coentrao.

U karijeri je s Realom dva puta bio prvak Španjolske, a dva je puta dizao i trofej Lige prvaka, dok je još s Benficom osvojio portugalsko prvenstvo. Bili su tu još i portugalski te španjolski Kup, Uefin Superkup i Svjetsko klupsko prvenstvo, ali nekako se Fabio zasitio nogometa.

- Moja sreća je na ovom brodu, to je život kakav želim nastaviti - zaključio je Coentrao za 'Empower Brands Channel'.