<p>Bam, bum, bam. Mlatio je nabrijani <strong>Tyson Fury</strong> (32) po vreći u svojoj kućnoj teretani, a eskivaža je opet bila na nivou. Jer da nije... Vjerojatno bi završio u nokautu.</p><p>Britanski boksač i prvak teške kategorije po WBC verziji čeka novog protivnika za obranu pojasa, a do tada vrijeme provodi u teretani gdje svakodnevno vježba. A u tome je bio i problem. Od silnog udaranja vreće raspao mu se strop u teretani. </p><p>Fury je mlatio vreću, a u jednom trenutku se raspuknuo strop, a za njim i lampa koja je pala na pod. Munjeviti Fury ju je u posljednji trenutak uspio izbjeći jer inače bi vjerojatno završio na pod u nokautu.</p><p>Fury je poznat kao jedan od najvještijih boksača s nevjerojatnom brzom eskivažom i plesom po ringu, a to ga je ovaj put spasilo težih ozljeda.</p><p>- To je moglo pasti i ozlijediti me, ti je*eni idiote - rekao je Fury.</p><p>U perfektnoj karijeri ima 30 pobjeda i jedan remi, bez poraza. A sada ga je skoro nokautirala lampa, ono što ni Deontayu Wilderu nije uspjelo. Upravo je protiv njega osvojio naslov u veljači, a uskoro je trebao uslijediti novi njihov revanš. Ipak do njega neće doći jer je došlo do komplikacija u pregovorima pa će Fury pojas braniti u prosincu protiv Agita Kabayela (28) koji ima 20 pobjeda iz toliko mečva.</p>