Nakon dvije godine čekanja, europske utakmice vraćaju se na Poljud. Hajduk u četvrtak od 21 sat protiv Tobola u drugom pretkolu Konferencijske lige otvara svoje ovosezonsko europsko putovanje.

Susret su najavili trener Jens Gustafsson i Marko Livaja.

- Ovo je utakmica koju smo čekali jako dugo, europska utakmica, znamo dosta toga o suparniku, ali neke stvari nam ipak nisu poznate jer oni ne igraju svake godine Europu. Radujemo se ovoj utakmici - kazao je švedski trener.

Splićani u susret ulazi s ulogom favorita, no Gustafsson je svjestan kako je kazahstanska momčad čvrsta i tvrda te da nema mjesta za opuštanje. Kazahstancima u prilog ide činjenica da su u natjecateljskoj formi već tri mjeseca, a Hajduk je tek u subotu krenuo s novom sezonom.

- Rekao sam uoči Lokomotive da smo mi momčad koja se slaže, da moramo rasti, dizati samopouzdanje, napraviti sve da prođemo ovu rundu, bez obzira jesmo li mi favoriti ili ne.

Švedski trener nije htio puno govoriti o Tobolu.

- Analizirali smo njihove i naše utakmice, i mi ćemo biti spremni sutra. Sve su utakmice teške, mi se moramo naviknuti na taj ritam, u takvom ritmu igraju uspješni klubovi. Radujemo se svakoj sljedećoj utakmici i koristit ćemo cijeli potencijal naše momčadi. Odakle su najopasniji? Iz prekida, iskusni su, kompaktni su, ali kao što sam rekao, mi moramo biti bolji od njih.

Po prvi put nakon dugo vremena, Poljud će biti lijepo popunjen. Očekuje se više od 15.000 ljudi, a to je sigurno obradovalo igrače koji će imati snažnu podršku i huk s tribina.

- Ja osjećam odgovornost i radujem se navijačima. Ako želimo pobjedu, trebamo naše navijače, da Poljud "ključa" u svakoj utakmicu. Za nas je to ključno.



Filip Krovinović je u ponedjeljak potpisao za Hajduk, odradio je tek dva treninga te i sam napomenuo kako nije najspremniji. Mnoge zanima hoće li sjajni veznjak zaigrati sutra protiv Tobola, no Gustafsson nije htio dati konkretan odgovor.

- Moramo tek donijeti odluku hoće li igrati ili ne. ali sretni smo što nam se on priključio - zaključio je Gustafsson.

Marko Livaja je u Hajduk stigao u veljači i postao idol navijača. U četvrtak će napokon imati priliku zaigrati pred navijačima na Poljudu.

- Radujemo se povratku navijača na stadion, znamo kakvi su i što nam znače. Moramo biti koncentrirani i dobro iskoristiti prednost domaćeg terena.

Puno je očekivanja, koliko može ovaj Hajduk?

- Moramo se još dodatno uigrati, ima još mjesta za napredak, dosta je utakmica u kratkom roku. Tobol? Dobra su i iskusna momčad, pokazali su to i u prvenstvu. Imaju dosta utakmica u nogama, imaju dosta dobrih igrača, igraju s pet iza... Ali mi smo koncentrirani na sebe i svoju igru i nadamo se pobjedi.

Pa kakav onda Hajduk možemo očekivati sutra?

- Moramo se popraviti obrambeno, nismo bili na nivou u zadnje dvije utakmice, ali uigravamo se, imamo dosta iskusnih igrača i doći će to sve na svoje mjesto. To što ćemo igrati pred gledateljima, ne bi nam trebao biti pritisak, nego jak vjetar u leđa. Dobili smo na širini i kvaliteti i po meni smo bolji nego prošle sezone, kad smo pokazali karakter i izborili Europu. Sada smo bolji, i sad to treba pokazati na terenu - kazao je Livaja.

Najbolji igrač Hajduka je prošle sezone zabio šest golova u 15 utakmica i na svojim leđima odveo Splićane do četvrtog mjesta i kvalifikacija za Konferencijsku ligu. No, osobnim učinkom se ne opterećuje, najbitnije mu je da Hajduk pobjeđuje.

- Ne opterećujem se golovima, samo pobjedama, to je najvažnije. Nije sve na meni, imamo mi dosta kvalitetnih igrača, a ja ću se potruditi pomoći što više - zaključio je Livaja.

Nedugo nakon Hajdukove konferencije, u press salonu su se pojavili trener Tobola Aleksandr Moskalenko te igrač Zoran Tošić.

Po što ste došli u Split, što bi vas zadovoljilo?

- Hajduk je veliki klub s velikom tradicijom, nas bi zadovoljio bilo kakav povoljan rezultat, Hajduk je jak europski klub. Mi moramo izuzetno organizirano odigrati utakmicu u obrani i napadu.

Publika se vraća i to je Hajduku velika podrška i kakav Hajduk očekujete u ovoj utakmici?

- Hajduk je momčad koja je agresivna i igra napadački nogomet. Koliko znam imaju i nekoliko prinova, pojačali su se uoči utakmice. To što će biti dobra atmosfera na stadionu to je izvrsno jer mi ovdje i jesmo zbog njih, to će biti na obostranu korist i Hajduku i nama. Ne postoji nijedan nogometaš na svijetu koji želi igrati pred praznim tribinama.

Znate li nekoga od igrača Hajduka koji je opasna po imenu?

- Ne bih rekao da se ne osramotim, ali broj 10 (Livaja) i 77 (Sahiti) sam zapamtio, od njih prijeti najveća opasnost - kazao je Moskalenko.

Najveći adut Tobola je bivši srpski reprezentativac Zoran Tošić. Dijete Partizana od ožujka ove godine igra za kazahstanski klub, a itekako pozna Hajduk.

- Znam što je Hajduk, pratio sam jer sam iz "komšiluka". Nismo imali priliku toliko pratiti, radujemo se, Hajduk je s Dinamom glavni klub u Hrvatskoj.

Kakav Hajduk očekujete?

- Znam da je Hajduk ozbiljna momčad, igraju dosta ofenzivno, imajmu dosta dobrih igrača u napadu. Imali smo utakmicu prije nekoliko dana, nismo dobili sve instrukcije. Navijači? Drago nam je da se vraćaju, čak i ako navijaju protiv nas bolje je nego da se igra bez gledatelja.

Hajduk je nositelj, vi ste u boljem ritmu, tko je favorit?

- Hajduk je nositelj, zbog toga možemo reći i da su favoriti, ali mi smo prvi u našoj ligi pored ozbiljnih momčadi, imamo veliko samopouzdanje i ne razmišljamo da bi nešto moglo krenuti loše po nas.

Koliko je trajao put?

- Pet i pol – šest sati je let, ali udoban je bio avion i nismo ni osjetili.

Hoćete li igrati?

- To je pitanje za trenera, ne znam što planira, ali jha sam i u ranijim utakmicama pokušavao pomoći momčadi.