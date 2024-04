Toga nema nigdje: Svaki od zadnjih 11 susreta u Koprivnici Hajduk je vodio drugi trener!

Željko Kopić, Siniša Oreščanin, Damir Burić, Igor Tudor, Boro Primorac, Paolo Tramezzani, Jens Gustafsson, Valdas Dambrauskas, Mislav Karoglan, Ivan Leko, Mislav Karoglan. To je 11 trenera koji su vodili Hajduk u posljednjih 11 prvenstvenih utakmica u Koprivnici. I naravno, već po tradiciji, 12. uzastopni prvenstveni susret u Koprivnici vodit će, a tko drugi, opet novi trener. Ovaj put bit će to Jure Ivanković. Posljednji trener koji je uspio spojiti dva gostovanja u Koprivnici kao trener Hajduka bio je Željko Kopić.

- Protiv Hajduka je u Slavenu uvijek posebna motivacija. Svi ti igrači koji igraju za Belupo, znaju da im je klub odskočna daska, posebno je u mom periodu bilo mladih igrača, koji su se najbolje motivirali protiv Dinama i Hajduka. Tko god dođe u Koprivnicu, nije lako, s Dinamom sam pobijedio 1-0 i tu su najvažniji bili bodovi - kaže Kopić.

Oba kluba su u krizi. Hajduk ima pet poraza zaredom, što nije imao nikada u povijesti. Slaven od posljednjih devet utakmica ima čak sedam poraza.

- Hajduk je uvijek imao dosta problema s gostovanjem u Koprivnici. Sjećam se, dok sam ja bio trener, često smo govorili u klubu: "Kad je kriza i iza nas je niz loših rezultata, treba samo pričekati Hajduk i odmah sve krene bolje - rekao je Rajko Magić.

Evo, sada dolazi Hajduk i u Koprivnici se tješe da će opet sve krenuti dobro. No atmosfera u Hajduku je katastrofalna, a slično je proživio i Željko Kopić, dok je bio u Splitu.

- Ja sam došao u Hajduk u studenom 2017. Hajduk u tom trenutku za Dinamom zaostajao 12 bodova i igrali smo četvrtfinale Kupa protiv Osijeka u Gradskom vrtu. Do zimske stanke smo od šest utakmica imali pobjeda i remi. U četvrtfinalu Kupa smo u Osijeku pobijedili 3-1 i od pet prvenstvenih susreta dobili četiri, uz jedan remi. I spasio sam praktički sezonu - kaže Kopić.

I tada stiže proljeće i nevjerojatna serija.

- U prvih 17 utakmica imali smo jedan poraz, 12 pobjeda, četiri remija i jedan poraz. I stiže sredina travnja, pobjeđujemo Cibaliju 4-0 i stižemo Dinamu na pet bodova. I uz to, igramo finale Kupa. I u tom trenutku smjenjuju predsjednika Ivana Kosa i sportskog direktora Branca. I to od srijede do vikenda, kad smo trebali igrati derbi protiv Dinama. I tu je atmosfera krenula nizbrdo. Počnete osjećati da ne možete kontrolirati stvari, koliko god energije ulagali.

Nemate više kontrolu nad kompletnom situacijom i izgubili smo derbi. Nakon toga energija još pada i, slično kao i sada, gubimo utakmicu u Rudešu. I tad sam uzeo na sebe odgovornost da porazgovaram s navijačima, da pokušam stabilizirati situaciju, da se ne dogodi ovo što se sad dogodilo. Da spriječim totalni raspad, da ostanemo dobri do finala kupa, koje se igralo u Vinkovcima protiv Dinama.

Osjećate da energija više nije tolika, ali ne predajete se... I u tom smo finalu izgubili u Vinkovcima. Kažem, sredinom travnja bili smo najbliže borbi za naslov prvaka. Dinamo je bio loš, mi smo bili u naletu i sve je bilo odlično do te utakmice... Tim smjenama sve se ispuhalo, kao balon. Samo, klub mi je prodao Ante Ercega i Ohandzu, koji su donosili golove i asistencije. Sad je uloženo jako puno, neki kažu nikad više - ispričao je Kopić situaciju koja je vrlo slična današnjoj.

Hajduk se opet ispuhao kao balon, a jedino što je sigurno, točnije, neizbježno je da će i sljedeće sezone, 13. put u 13 utakmica u Koprivnici Hajduk izaći s 13. trenerom. Jedino se ne zna njegovo ime... Pa onda recite da HNL nije zanimljiv i pun rekorda.