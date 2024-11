Tolić nakon poraza od bivšeg kluba: Dinamo će proći, a dres sam zamijenio s dvojicom igrača

Za Marka Tolića (28) bio je poseban dvoboj Slovana i Dinama, s obzirom na to da je večerašnji kapetan slovačke momčadi nosio dres "modrih" četiri godine (2020. - 2024.). Ostao mu je "gorak" okus u ustima nakon poraza (1-4) od hrvatskog prvaka.

Prvi dojmovi?

- Pa čudni su, kad gledamo statistiku i osjećaj na terenu, nisam vidio toliku razliku kao što rezultat prikazuje. Naravno, na kraju je došla do izražaja Dinamova kvaliteta. Mislim da se utakmica prelomila na 1-1 kad smo svi vidjeli jedanaesterac, ali sudac ga nije vidio. Poštujem tu odluku, ali eto, ubrzo smo i primili gol...

Susret Slovana iz Bratislave i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- U drugom poluvremenu, kad smo opet osjećali da bi nešto mogli, primimo treći i četvrti. Rastužuje me to što smo se raspali na 1-4 i ispali naivno u nekim situacijama. Ovo je dobra škola za nas i moramo još puno "pure pojesti" da dođemo na Dinamov nivo.

Podsjeća li Slovan na Dinamo otprije desetak godina?

- Da definitivno, to često spominjem i to je stvarno istina. Nadam se da ćemo mi za dvije, tri, pet, sedam godina igrati kako Dinamo igra u Europi i biti reprezentativan klub. Daleko smo od razine kakva se ovdje zahtijeva. Žao mi je zbog navijača koji su podigli atmosferu na sjajnu razinu, bila je dobra prilika. U nekim situacijama 50-50 otišlo je na stranu Dinama i ispalo je kao jednosmjerna utakmica.

Susret Slovana iz Bratislave i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Kao kapetan ste poveli Slovan večeras?

- To mi je bilo veliko iznenađenje, trener mi je pokazao da me cijeni. Bila mi je čast kao stranac nositi vrpcu u utakmici Lige prvaka i to protiv bivšeg kluba. Uvijek ću se rado sjećati ove večeri iako smo izgubili, bila je vrlo emotivna za mene. Pomagao sam momčadi i dao sve od sebe. Naša realnost je domaće prvenstvo i moramo zadržati vrh tablice.

Mislite li da Dinamo može proći? Sada su na sedam bodova?

- Uvjeren sam u to. Sve osim prolaska bilo bi za mene iznenađenje. Imaju tri utakmice doma od četiri. Pokazao je u trenutcima kad za njega nije sve išlo dobro odlike velikih momčadi, a to je da se izvuče iz takve situacije. Igrači poput Ademija uđu s klupe i daju dodatnu kvalitetu i onda to ode u jednosmjernu utakmicu.

- Uživao sam u prvom dijelu utakmice, nadao sam se kod 1-1 da ćemo zabiti i povesti. Dinamo nas je kaznio vrlo brzo, a u drugom poluvremenu nisam toliko uživao. Uz Dinamovu prikazanu kvalitetu, mi smo podbacili u velikom dijelu utakmice.

Susret Slovana iz Bratislave i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

S kime ste razmijenili dres?

- Zagi me davno pitao, a razmijenio sam i s Baturinom. Dva sam zamijenio, ali traju razmjene.

Što vam je rekao sudac Taylor kao kapetanu?

- Mirno smo to riješili. Objasnio je da je ta odluka bila na knap i da to nije bio čisti penal. Prolazilo mi je kroz glavu to da engleski suci teško mijenjaju svoje odluke. Dojma sam da dokle god ih zovu iz VAR sobe, većinom dođe do promjene odluke, ali danas je presudio taj neki stroži kriterij s otoka. Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi.

Uoči utakmice gledali ste na Dinamo kao priliku za bodove, ali jeste li očekivali ovako kvalitetne "modre"?

- Pa dobro, naravno da ćemo lakše doći do bodova protiv Dinama doma nego protiv Manchester Cityja, Atletico Madrida vani ili Bayerna na Allianz Areni. Nije me Dinamo iznenadio, to je ta visoka razina tempa i kvalitete. Imaju i jako širok roster, pa mogu cijelu utakmicu držati na visokoj razini kvalitete. Kod nas to nije slučaj, imamo pet-šest ozlijeđenih igrača i to nam je bio veliki uteg, najviše zbog te zadnje trećine utakmice. Njima uđu Ademi, Hoxha i još dodaju gasa.

Susret Slovana iz Bratislave i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Igrali ste protiv Celtica i Dinama, kako prognozirate njihov sraz?

- Za Dinamo je bitno da igra doma. Ne samo da će imati podršku s tribina, već je i teško igrati protiv Celtica u gostima. Očarala me atmosfera na njihovom stadionu, igrati tamo nešto je posebno. Dao bih blagu prednost Dinamu zbog domaće atmosfere i domaćeg stadiona - zaključio je bivši igrač "plavih".