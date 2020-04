Toma Bašić: Igram nogomet s dvije susjede preko balkona

U zadnjem razgovoru koji smo vodili s Tomom Bašićem otkrio nam je kako su ga dvije susjede pozvale na ručak te kako se u slobodno vrijeme posvetio kuhanju da bi im mogao uzvratiti poziv. No problem s koronom ispriječio se uzvratnoj posjeti, ali ne i druženju. Naime, ispostavilo se kako su dvije susjede u stvari također nogometašice Bordeauxa, poput Tome, koji je na društvenoj mreži objavio kako skupa žongliraju i dodaju se loptom s balkona na balkon.

- Susjede su Camille Surdez i Vanessa Gilles, super su cure i jako dobre nogometašice, što se može i vidjeti na snimkama. Ponekad skupa i treniramo, one su u svom dijelu dvorišta napravile sve za nogo-tenis, a ja u mom dijelu poligon. Prijatelj Roko Pezelj i rođak Hrvoje Migač su mi pomogli poravnati dvorište, kupio sam umjetnu travu i sve rekvizite, tako da sada u karanteni imam gdje i trenirati – kaže nam Toma.

Foto: Privatna arhiva

- Od uzvratne večere za sada neće biti ništa, ne smijemo se družiti a saznao sam i da je jedna od njih vegetarijanka... Ni Hrvoje ni ja nismo baš toliki specijalisti da znamo skuhati i jela bez mesa...

Foto: Anthony Bibard/Panoramic/Bestimage/PIXSELL, privatni album

Iako je Tomina djevojka ostala u Zagrebu, nije ljubomorna na dvije Tomine susjede.

- Ma kakvi, ona ih jako dobro poznaje, skupa su par puta išle i na utakmice, tako da nema straha – smije se Toma, kome u karanteni osim nogometa najviše nedostaje obitelj.

- Brat Jakov je otišao iz Splita u Pirovac, tamo ima kajak pa se vozi i uživa na moru, drugi brat Luka je u Dubaiju, on je kondicijski trener u stožeru Krunoslava Jurčića, sestra Lucija je s dečkom, a mama i tata su kod kuće u Dubravi. Iako je epicentar onog razornog potresa bio jako blizu Dubrave, u Markuševcu, na sreću nije bilo štete na kući. Mi smo jako povezani, ali već dugo živimo razdvojeni pa smo navikli. Ja sam rano otišao od kuće u Split, Jakov u Ameriku, Luka je radio u raznim klubovima....

Foto: Screenshot, Miranda Cikotic/PIXSELL

Iako svakodnevno trenira, Tomi nedostaje pravi trening i utakmice.

- Dani prolaze, navikao sam već na izolaciju, ali baš sam se zaželio terena, onog pravog ritma treninga i utakmica. Stvarno dosta treniram i mislim da nisam puno izgubio, ali jedva čekam istrčati na pravi teren i ispucati energiju....

Na žalost to neće ići baš tako brzo.

- U Francuskoj je situacija baš ozbiljna, dosta je novih slučajeva, jako puno ljudi umire, i dok traje takvo stanje, o nogometu nitko niti ne razmišlja. Žalosti me spoznaja da bi se moglo nastaviti igrati bez publike, to po meni nema smisla. Pogotovo ovo što najavljuju Englezi, da bi se utakmice mogle odigravati u kampovima... Meni to nije prihvatljivo... - zaključio je Toma.