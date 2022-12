Tomašević komentirao borbu za vlast u Dinamu i novi stadion: Pričao sam s Modrićem oko toga

Ovakav stadion u glavnom gradu Hrvatske je sramota, sramota za bivšu vlast koja je uložila 200 milijuna kuna u ovo ruglo (glasnogovornica ga je kasnije ispravila u 800 milijuna kuna, op.a.) i mi se već godinu dana bavimo s time da ispravimo ono što se 20 godina radilo, otvorio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević redovnu medijsku konferenciju utorkom.

Na kojoj je gotovo jedina tema bio Maksimir... Tomašević je dodao da očekuje da se u proces izgradnje novog stadiona uključi Vlada RH, što želi i nadbiskupija, dok Grad raščišćava imovinsko-pravne odnose s nadbiskupijom oko terena maksimirskog stadiona.

Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

- Potrebno je u međuvremenu izgraditi zamjenski stadion u Kranjčevićevoj ulici, i on treba zadovoljiti sve uvjete Uefe uključujući i broj mjesta za posjetitelje, kako bi se mogle na tom stadionu igrati utakmice dok se gradi novi stadion.

Za potrebe projektne dokumentacije stadiona u Kranjčevićevoj, istaknuo je Tomašević, novac je već osiguran u proračunu za sljedeću godinu. Kapacitet stadiona bi nakon radova iznosio 12 tisuća umjesto sadašnjih tri tisuće.

Zagrebački gradonačelnik otkrio je kako se čuo i s kapetanom Hrvatske Lukom Modrićem i da je tema bio upravo stadion.

- Zvao sam momčad svaki put i nakon Brazila i Argentine i Maroka kako bih im čestitao, a ta situacija o kojoj govorite dogodila se nakon Brazila i uistinu sam razgovarao kratko s Modrićem i spominjao se stadion, ali ne bih ipak iznosio detalje. Čestitao sam im na uspjehu.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mnogi, pak, smatraju licemjernim što je novi stadion postao prioritet, a da se sve manje govori o obnovi urušenih zgrada i ustanova u potresu...

- Nisu sve stvari u politici "ili-ili", a kada govorimo o ingerenciji Grada, to je obnova javnih zgrada, privatne su u nadležnosti države, a neka me netko ispravi ako griješim ako je ijedna obnovu napravila država. Bez obzira na to je li normalno da imamo stadion 20 godina koji nije natkriven na kojem netko može dobiti upalu pluća po zimi.

U utorak Tomaševića čeka i sastanak s Dinamovom upravom, a u Dinamu traje neizvjesna situacija zadnjih dana. Tomašević je ponovio da i dalje inzistira na demokratizaciji u zagrebačkom klubu kao jednom od uvjeta za radove u Maksimiru.

- Danas imam sastanak s predsjednikom Barišićem i upravom Dinama jer se direktno želim informirati o događanjima koja su burna, a pratili ste i sjednice skupštine i izvršnog odbora i o tome se već dosta pisalo. Mislim da su razgovori sa svim dionicima išli u dobrom smjeru i očekujem da se to nastavi. Inzistirat ćemo i dalje na tome da sve bude zakonito i transparentno budući da je riječ o zemljištu vrijednom pola milijarde kuna.

