Tomašević: Krećemo u rušenje stadiona na Maksimiru. Novi nećemo graditi javnim novcem!

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je vrlo važnu vijest vezano za maksimirski stadion na konferenciji za medije nakon završetka sjednice Gradske skupštine.

Naime, Republika Hrvatska i Grad Zagreb sklopit će Sporazum o razumijevanju i podršci u vezi s rekonstrukcijom "Gradskog stadiona Maksimir" i izgradnji ili rekonstrukciji objekata Katoličke Crkve na 10 lokacija u gradu Zagrebu. Tomašević je predložio sporazum, a Gradska skupština ga je usvojila. Gradonačelnik je sporazum nazvao povijesnim.

Krećemo u rušenje i izgradnju novog Maksimira

Zaključak je prihvaćen je sa 27 glasova 'za' i jedan suzdržan. Riječ je o SDP-ovu gradskom zastupniku Renatu Peteku.

- Nakon 26 godina završen je imovinsko-pravni spor gdje Zagreb nije mogao raspolagati s cijelim područjem stadiona - kazao je Tomašević pa dodao:

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- To je 300.000 kvadrata i kao što znate, dugo godina taj spor nije bio riješen. Drago mi je što smo to riješili jer to nam omogućuje rušenje starog stadiona i izgradnju novog.

Javni novac neće se koristiti za izgradnju novog stadiona

Kako je Tomašević potvrdio, novi stadion neće biti izgrađen korištenjem javnog novca!

- U fazi smo izrade studije izvodljivosti koja će pokazati koliko je popratnih sadržaja potrebno izgraditi kako bi se novi stadion financirao privatnim, a ne javnim novcem. Vjerujem da će postojati interes privatnih investitora. Nećemo koristiti javni novac za stadion u Maksimir - zaključio je.