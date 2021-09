Na današnjoj sjednici Gradske skupštine Grada Zagreba tema je, inicirana Mostovim zastupnikom Trpimirom Golužom, bila i Cibona. Odnosno stanje u klubu za koje je Goluža optužio aktualnu Ciboninu upravu. Zaključak iste jest - Tomašević će poslati gradske službe da pročešljaju kako se koristi gradski novac.

- Košarkaški klub Cibona jedan je od najprepoznatljivijih simbola grada Zagreba, ne samo u sportskom smislu, već i općenito. Radi se o dvostrukom europskom prvaku, osvajaču svih europskih trofeja, sportskom kolektivu koji je ime grada Zagreba najuspješnije pronosio diljem Europe i svijeta. Danas je Košarkaški klub Cibona u teškoj krizi koja je prije svega posljedica nestručnog i nekvalitetnog upravljanja i klijentelizma, upravo onoga što ste i vi, gospodine gradonačelniče, prepoznali i istaknuli u predizbornoj kampanji kao jedan od glavnih problema zagrebačkog sporta. Košarkaški klub Cibona praktički je pretvoren u obiteljsko sportsko gospodarstvo kojim su, što formalno, što neformalno gospodarili i još uvijek gospodare poslušnici pokojnog gradonačelnika Milana Bandića koje smo često mogli vidjeti u rubrikama crne kronike. Usprkos izdašnim dotacijama i potporama Grada Zagreba klub je nelikvidan, insolventan, a samo ove godine bio je 96 dana u blokadi. Sva revizorska izvješća unazad pet godina ograđuju se od odgovornosti zbog nepotpunih podataka, tako da postoji opravdana sumnja u vjerodostojnost prikazanih bilanci. Zašto do sada niste poduzeli ništa kako bi se rasvijetlilo financijsko poslovanje kluba, provjerili ugovori kluba s igračima, dobavljačima, izvođačima radova i davateljima usluga? Do kada mislite tolerirati dokazano, neuspješno, i po klub, kao i po Grad Zagreb štetno upravljanje klubom - započeo je svoje izlaganje Goluža uz mnoga pitanja prema gradonačelniku.

Na što je on odgovorio...

- Ima nekih stvari s kojima se možemo složiti. Stanje u Košarkaškom klubu Cibona je doista loše i Uprava kluba koja je dovela Cibonu gdje jest, iz moje perspektive, bi trebala odgovarati za to. Podsjećam vas da, ipak, Cibona nije gradska ustanova, nego sportsko udruženje koje ima svoje članove, takve kakve ima, statut kakav ima. Mi smo kao Grad napravili reviziju poslovanja, a jasno je da postoje i drugi zainteresirani akteri koji bi možda mogli izvući Košarkaški klub Cibona iz ove teške krize. Što se tiče Grada Zagreba, s obzirom na sve ove situacije gdje je klub doveden, s obzirom na vrlo loše poslovanje, s obzirom na nedostatak perspektive, mi itekako i ja kao gradonačelnik mogu reći kako sam definitivno zabrinut oko stanja u Košarkaškom klubu Cibona. Pozivam ministarstva, a i nadležne sportske inspekcije da uđu u Košarkaški klub Cibona i da ustanove što se tamo sve radi, i na koji način je klub došao do, u najmanju ruku s lošim upravljanjem, ruba propasti. Iz te perspektive se slažem, da je stanje teško, da je promjena potrebna i nadam se isto tako da će to članovi koji odlučuju o Upravi Košarkaškog kluba Cibona uvidjeti, a da će to uvidjeti i postojeća Uprava Cibone i da će shvatiti da jednostavno, ako se nastavi bez ideje, bez strategije i vizije, nakon što su ga doveli na rub propast, da će onda priznati, da očito ne znaju i da ne mogu više tako dalje. Mislim da se oko toga i možemo složiti, a što se tiče programa financiranja za sljedeću godinu, tu će se isto to i reflektirati.

Goluža je, pak, nastavio...

- Gospodine gradonačelniče, mi se očito slažemo u dijagnozi, ali u terapiji se ne slažemo. Znate li tko zapravo vodi Košarkaški klub Cibona? Znate li da je na čelu skupština koja sama sebe bira? Znate li da skupština treba imati pet članova, a imaju četiri člana? Znate li da ne postoji Nadzorni odbor? Znate li da je klub bio u prilično sumnjivoj predstečajnoj nagodbi u iznosu od 40 milijuna kuna? Znate li da se potpisuju sumnjivi ugovori s igračima koji su na štetu kluba? Da prilikom odštete prijevremenog raskida ugovora, klub ne dobiva onaj dio novca koji bi trebao dobiti? Znate li da je na čelu Cibone gospodin predsjednik Mladen Bušić? Znate li da je to čovjek koji između ostalog, vodi najveću bolnicu u Zagrebu koja isto tako posluje s ogromnim gubicima? Jeste li proučili ugovor o gradnji i korištenju javne garaže na Svetom Duhu? Znate li da je taj ugovor i da su ti radovi umjesto 180 milijuna kuna, koštali 230 milijuna kuna? Koga čekamo? Podsjećam Vas da ste rekli kako ćete inzistirati na stručnom i kvalitetnom upravljanju sportskim klubovima bez klijentelizma. Klijentelizam i dalje postoji!”

Gradonačelnik Zagreba završio je:

- Kao što sam i rekao, ja mislim da je taj statut Košarkaškog kluba Cibona nakaradan. Ja ću poslati internu kontrolu iz gradskog kontrolnog ureda i kontrolirat ću kako se koristi novac Grada Zagreba koji je predviđen za financiranje sporta. To mogu te ću to i učiniti. Isto tako, ono što piše u našem programu je depolitizacija sportskih klubova. To da ću ja direktno imenovati vodstva sportskih klubova u gradu Zagrebu – naravno da neću! To su udruge građana, imaju svoje članove, imaju svoje vodstvo koje ti članovi biraju. Ja bih volio da su ti zakoni drugačiji, ali moram biti legalist. Što se mene tiče, i dalje mislim kako je upravljanje klubom loše, mislim da je vrijeme za promjene, a mi ćemo kao Grad raditi sve što možemo i što je u skladu s našim ovlastima da se svaka kuna koja iz gradskog proračuna ide u Košarkaški klub Cibona kontrolira na koji se način troši. Mogu se samo složiti i poručiti članovima kluba da i jest vrijeme za promjene.