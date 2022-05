Tomić izazvao Kyrgiosa na meč, ulog je milijun dolara! Evo kako je reagirao kontroverzni tenisač

Foto: MORGAN SETTE

Ja ću uložiti milijun dolara, neka i on uloži milijun, pa da vidimo tko je bolji. Pobjednik uzima sve. Jednom sam ga lagano pobijedio, pa ću to napraviti opet. Plus igrat ćemo na travi kako ne bi imao izgovor, rekao je Tomić

Australski tenisač Bernard Tomić (29) ponudio je svom bivšem prijatelju i sunarodnjaku Nicku Kyrgiosu (27) priliku da međusobni sukob razriješe na terenu u meču za dva milijuna dolara, no Kyrgios je odbio ponudu. Dvojica australskih tenisača nekada su bili prijatelji, no u posljednje se vrijeme sve češće prepucavaju preko medija. Njihov se odnos dodatno pogoršao nakon verbalnih naleta na društvenim mrežama. Nedavno je Tomić poručio kako je Kyrgios oduvijek živio u njegovoj sjeni. Vrlo brzo je stigao i odgovor, Kyrgios je Tomića nazvao "najomraženijim australskim sportašem". poručivši mu da se "malo smiri". Tomić je njihov sukob podigao na viši nivo ponudivši bivšem prijatelju priliku da na terenu razriješe pitanje tko je bolji. - Ja ću uložiti milijun dolara, neka i on uloži milijun, pa da vidimo tko je bolji. Pobjednik uzima sve. Jednom sam ga lagano pobijedio, pa ću to napraviti opet. Plus igrat ćemo na travi kako ne bi imao izgovor - rekao je Tomić u razgovoru za Sydney Morning Herald. Do sada su međusobno igrali samo jednom, prije tri godine na ekshibiciji u Melbourneu, a Tomić je slavio sa 6-3, 6-4. Tomić, koji je nekada bio 17. tenisač svijeta, a trenutačno je na 418. poziciji, ponudio je Kyrgiosu i okršaj u drugim sportovima. - Kažeš da si dobar u košarci, i u tome ću te pobijediti. Znaš što? Možemo to riješiti i u boksačkom ringu. Stavi rukavice da vidimo tko je bolji jednom zauvijek. Njihov susret bio bi prava marketinška "poslastica", no Kyrgios koji je trenutačno 76. tenisač je odbio ponudu. - Razumijem da si trenutačno na razini futuresa i challengera, ali ako želiš igrati, vrati se u sportski vrh. Ja sam tu. Čekam te i ako se sposoban igrati tenis na pristojnoj razini, to ćeš i pokazati. Nema potrebe igrati preko medija - poručio je Kyrgios.