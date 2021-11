Rijeka uživa u studenome 2021. 'Vatreni' su na Svjetskom prvenstvu, 'bijeli' su prvi na tablici. Čeka se nedjeljni Jadranski derbi u svom dvorištu, za dva tjedna četvrtfinale kupa s Dinamom pa onda i onaj odgođeni derbi s Osijekom. Drmić je prvi strijelac lige, obrana je s dvije uzastopne utakmice bez primljenog gola pokazala da dolazi na sebe... Nogometni Kvarner - gušta.

Kapetan Smolčić koji s Bišćanovom mladom repkom uz 100%-ni učinak ide prema plasmanu na Euro sigurno neće igrati kontra Hajduka u nedjelju od 17.30 na Rujevici.

Smolčić će izostati zbog trećeg žutog kartona zarađenog u prošlom kolu u Šibeniku gdje je zabio i svoj prvi (a svjetski!) prvoligaški gol, ali - Nino Galović je 100 posto spreman za povratak na teren.

Uz Smolčića pod upitnikom su Pavičić i Vučkić no ne i bez izgleda da budu u konkurenciji za utakmicu. Jedino što bi, u formi glasina, moglo baciti laganu sjenu na inače idealno raspoloženje su vijesti iz - Austrije.

Šef riječke struke Goran Tomić četiri je godine igrao u Austriji pa si onda tamo i stvorio dom. Tomić je i ovu pauzu iskoristio da ode kući u Salzburg, a austrijski mediji na sve strane ističu kako je baš Rijekin trener glavni ili jedan od dva glavna kandidata za preuzimanje klupe - bečkog Rapida.

Poveznica Tomića s Austrijom je neupitna, činjenica da Rapid traži novog trenera je neupitna, činjenica da Tomić u dušu poznaje austrijski nogomet je neupitna, činjenica da radi sjajan posao s Rijekom pa nije nikakvo čudo da je sve traženije 'roba' je neupitna... Sve ukazuje da se radi o - jako ozbiljnoj kombinaciji. Uz jedan 'mali' problem: ugovor ga s Rijekom veže do ljeta 2022.

Što o vijestima iz Austrije kažu na Rujevici?

Glavni junak te zakotrljane riječko-bečke grude u startu ne dozvoljava da se sve pretvori u lavinu:

- A što mislite, da mi na kraj pameti pada baviti se napisima u bilo čijem tisku? Ja sam trener Rijeke i ne da razmišljam samo o Rijeci nego radim onako kako se jedino može doći do velikih rezultata, ono što tražim i dobivam i od svojih igrača: totalni fokus jedino i isključivo na sljedeću utakmicu. Mislim samo na prvu narednu prepreku, a to je Hajduk na Rujevici. Ništa me drugo ne zanima - rekao je Goran Tomić za 24sata.

Bilo kakav pomak na čelu prve momčadi može se dogoditi jedino uz blagoslov s čela cijelog kluba. Govori predsjednik HNK Rijeka, Damir Mišković:

- Niti znam išta o tome da bi Tomić mogao otići, niti znam išta o tome da Rijeka za svaki slučaj ima pričuvnu opciju. A ako netko u klubu zna: ja ga molim da i meni kaže - smije se presidente.

- Gledajte: svi znamo kako nije prvi, a vjerojatno ni zadnji put da se baš prije derbija u eter puštaju takve priče; najčešće o transferima igrača, a sada evo i o treneru. Klasični, tisuću puta viđeni pokušaj destabilizacije. Ne znam prolazi li to igdje, ali u Rijeci: sigurno neće - kaže predsjednik pa zaključuje:

- Prvi smo već dva mjeseca, a i kad bi se dogodio kakav manje dobar rezultat stalno sam vam ponavljao: trener radi fantastičan posao, uigrava momčad s puno novih igrača i za to vrijeme ima sjajne rezultate, a model igre je onakav kakav smo svi zajedno u klubu zacrtali. Dakle, javite mi ako ima 'novosti', a prvi ćete znati ako i ja nešto doznam - opet je kroz smijeh rekao Damir Mišković.

Dakle: Rijeka se mirna i puna optimizma priprema za nastavak sezone u kojem ju prije zimske pauze, među ostalima, čekaju Hajduk, Dinamo i Osijek. To je jedina istina. A sve ostalo medijska naklapanja kakvih će biti to više što prijelazni rok bude bliže.

Cijene ulaznica za Jadranski derbi vidite na slici iznad, a klub opet pomaže da si svaki navijač koji želi na tribine Rujevice tu želju može ispuniti i u ovim još uvijek posebnim, pandemijskim uvjetima:

Sve osobe starije od 12 godina za ulaz na stadion obvezne su predočiti EU digitalnu Covid potvrdu koja se može dobiti na osnovu preboljenja, cijepljenja ili testiranja.

U subotu se testiranje može napraviti u Poliklinici Medico od 7:30 do 18 sati prijavom putem aplikacije app.medico.hr. Napomena: nakon 13:30 sati u subotu prijava i plaćanje ide isključivo putem aplikacije jer neće biti moguća naplata na blagajni unutar Poliklinike Medico. Promokod je HNKRIJEKA bit će aktivan od petka u 14 sati.

U nedjelju, na dan utakmice, testiranje ćete moći napraviti na zapadnom ulazu u kamp HNK Rijeka, u prostoru Info pointa. Testiranje će biti moguće od 11 sati uz predočenje kompleta ulaznica ili pojedinačne ulaznice, a cijena testiranja bit će 50 kuna. Uz negativan test, na mail adresu bit će vam dostavljena EU digitalna Covid potvrda koja je potrebna za ulazak na stadion.