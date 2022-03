Tomić nakon bolnog poraza: Bio je ovo jako težak tjedan za nas

Krcata Rujevica slavila je prošlu srijedu gol Merkulova protiv Osijeka (3-2) u 116. minuti za plasman u finale Kupa. No, u cijelom tom slavlju i euforiji kao da su unaprijed upisali tri boda u 27. kolu HNL-a protiv posljednjeg Hrvatskog dragovoljca.

Kako to inače bude, dočekala ih je bolna šamarčina. Bila je to neprepoznatljiva i blijeda partija Rijeke. Dragovoljac je izgledao kao momčad koja se bori za prvo mjesto pa gosti s Rujevice mogu biti i zadovoljni što su izgubili samo 2-1.

Trener Rijeke Goran Tomić bio je bijesan kao ris nakon utakmice. Nije sramota izgubiti, ali za njega je sramotan bio pristup njegovih igrača koji su djelovali nezainteresirano.

Ovaj tjedan sigurno je bilo vatreno na Rujevici. Ne sumnjamo kako su i pale teške riječi jer ovakva blamaža ne smije se događati jednom klubu koji se bori za naslov prvaka.

Važni bodovi, s kojima su mogli skočiti na prvo mjesto, izgubljeni su, ali život ide dalje. Poraz od Dragovoljca nije donio puno rezultatskih posljedica jer puni plijen nisu osvojili niti Hajduk, Dinamo i Osijek. Rijeka u subotu od 15 sati gostuje kod Gorice u 28. kolu Prve HNL i imat će priliku isprati gorak okus od nedjelje.

- Sigurno da nismo imali ugodni tjedan što se tiče same atmosfere, što je i očekivano jer nas je taj poraz dosta pogodio, ali događa se to u nogometu. Najbolji lijek za to je uzeti bodove u sljedećoj utakmici tako da očekujem reakciju ekipe - rekao je trener Riječana Goran Tomić za klupske stranice.

Goričani su se preporodili nakon dolaska Samira Toplaka. Razbili su Hrvatski dragovoljac te u prošlom kolu remizirali s Osijekom (0-0) što ih je napunilo samopouzdanjem uoči nove teške utakmice. Inače, momčad iz Turopolja uvijek je stvarala velike probleme Riječanima. U prva dva međusobna susreta Rijeka je slavila 2-0 i 4-3, a u prošloj utakmici na Rujevici u prosincu Gorica je pobijedila 2-1.

- Gorica je u uzlaznoj putanji nakon jednog negativnog perioda, došao je novi trener koji je unio novu energiju i rezultat toga su četiri boda u dvije utakmice. Ne treba ništa novo reći ako kažem da nas čeka jedna zahtjevna utakmica - rekao je Tomić.

Unatoč porazu od Dragovoljca, Rijeka je i dalje u igri za naslov prvaka. Ima dva boda manje od Dinama i Osijeka te tri boda više od četvrtoplasiranog Hajduka.

- Gore smo u vrhu, ulazimo u taj zadnji krug prvenstva s dva boda od vrha tako da je sve na nama,treba imati energiju i motiv, znamo za što se borimo i ostavit ćemo sve na terenu, rekao je Tomić koji je danas proslavio 45. rođendan, a pobjeda protiv Gorice bila bi mu najbolji poklon.