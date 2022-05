Tomić nakon poraza: Pobijedili smo sami sebe. Ostajem li? Ma pustite me da se prvo odmorim

Nije moglo započeti idealnije za Rijeku. Već u 13. minuti Josip Drmić je zabio za 1-0 nakon kontre i utišao Poljud. No, zapravo je to bilo jedino što smo vidjeli od gostiju večeras. Preokret Hajduka i onda crveni karton krajem prvog dijela usmjerili su utakmicu u korist Splićana.

Hajduk je u finalu Kupa pobijedio Rijeku 3-1 i osvojio trofej nakon devet godina čekanja. S velikim očekivanjima Riječani su došli na Poljud, no večeras su bili nemoćni.

- Čestitam Hajduku na zasluženoj pobjedi. Otvorili smo utakmicu na odličan način, rekao bih da ta dva gola iz prekida koje nismo smjeli primiti su usmjerili utakmicu plus crveni karton Smolčića. Tako da jednostavno i s igračem manje nismo imali šanse i Hajduk je zasluženo pobijedio - rekao je trener Rijeke Goran Tomić.

Nakon gola Drmića, Hajduk je puno bolje zaigrao pa preokrenuo golovima Ferra i Melnjaka. I onda krajem prvog dijela situacija koja je odredila dosta toga. Hrvoje Smolčić je povlačio Livaju za dres i dobio žuti karton, a kako mu je to bio drugi, morao je iz igre.

- Krenuli smo onako kako smo zamislili, biti kompaktni i gusti, ali dvije neopreznosti su nas koštale. Rekao sam jučer da će detalji odlučivati. Hajduk je zabio dva gola iz prekida, dobio dodatnu energiju. Bili su bolji, dvije nesmotrene reakcije Smolčića, crveni karton, igrač manje i nismo imali šanse.

Što je rekao Smolčiću na poluvremenu?

- Zna on što je napravio. Mislim da je to detalj koji je prelomio utakmicu. Što bi bilo kad bi bilo.

Prije dvije godine Tomić je izgubio s Lokomotivom upravo od Rijeke u finalu Kupa, a sada je opet ostao kratak.

- Sigurno da boli ovaj poraz, željeli smo osvojiti trofej. Pokušavat ćemo i dalje, mislim da je velika stvar što smo došli do finala. Na kraju ipak pobjednici se pamte - rekao je trener Rijeke koji je pohvalio atmosferu.

- Izvanredna atmosfera, hvala navijačima Rijeke što su došli u velikom broju. Žao mi je što nismo uspjeli zbog njih. Loše se osjećam, žao mi je svih navijača koji su došli tu. Htjeli smo, ali to nije bilo to. Mi smo sami sebe pobijedili. To je tako, život ide dalje. Bacanje baklje u svečanu ložu? Jučer sam apelirao da bude mir, ovo je neprimjereno. Ne znam točno što je bilo.

I nezaobilazno pitanje za kraj. Hoćemo li ga i sljedeće sezone gledati na klupi kvarnerskog kluba?

- Ostajem li u Rijeci? Pustite me prvo da se odmorim ha-ha. Vidjet ćemo nakon toga.

