Tomić: Papadopoulos će igrati poslije stanke, već je najglasniji na terenu, lider naše momčadi

Pratim sve bivše igrače Lokomotive, pa i i Majera i Ivanušeca koji su ranije otišli. Majer? On ove sezone potvrđuje neosporan kvalitet, a kad dobije još više prostora, i on će biti puno bolji...

<p>Generalno, još nismo na nivou na kakvom bismo htjeli biti, ali vidimo napredak u momčadi. Siguran sam, uskoro ćeto gledati pravu Lokomotivu, kaže <strong>Goran Tomić</strong> (43).</p><p>Istina, Lokomotiva “raste”, momčad s Kajzerice je u zadnje četiri partije dohvatila tri boda, a prošle nedjelje u Kranjčevićevoj ulici i remizirala (1-1) s Dinamom. Goran Tomić nastavak niza dobrih igara očekuje i ove nedjelje, kad njegovi “lokosi” gostuju kod Rijeke. Kako sam kaže, “europske Rijeke”.</p><p>- Da, zadnje su utakmice dokaz kako rastemo, mi smo i dalje momčad u slaganju, s nestrpljenjem očekujemo reprezentativnu pauzu. Mi velika očekivanja imamo već od dvoboja s Rijekom, ali bismo poslije pauze mogli biti pravi - priča nam Goran Tomić i dodaje:</p><p>- Rijeka igra na dva fronta, što je dosta teško i zahtjevno, ali Rijeka je na svojoj Rujevici uvijek - Rijeka. Mi ćemo tražiti svoju priliku za iznenađenje, u situaciji smo u kojoj nam svugdje trebaju bodovi.</p><p>Ipak, igrački kadar Lokomotive dosta je veći nego u prijašnjim utakmicama...</p><p>- Da, imamo dobrih vijesti, vraćaju nam se Pivarić, Kolinger, Kovačević, Acquah...</p><p>Lokomotiva je u posljednjim utakmicama predstavila nekoliko novih igrača, u HNL-u su se predstavili Chaija, Malikji, Tahiraj...</p><p>- Uvjeren sam da smo pogodili s ovim igračima, oni posljednjih mjeseci nisu imali kontinuitet i sad ‘rastu’. Evo, Chaija je i u pola sata protiv Dinama pokazao kvalitetu, bit će nam oni od velike koristi.</p><p>A kad će u pogon i Kyriakos Papadopoulos?</p><p>- On će već poslije reprezentativne stanke konkurirati za utakmice, vjerujem da će biti s nama već protiv Varaždina. Njegovo mentalno stanje je fantastično, on bi volio igrati u Rijeci, ali nije vrijeme. Iza njega je velika pauza. Srce bi htjelo, a tijelo ne da. Trenira s nama, vidi se da je pravi igrač. U njemu smo dobili lidera, to je igrač s gardom, pun je energije, vodi našu momčad, priča, glasan je na terenu.</p><p>Vaša je momčad i ove sezone predstavila nekoliko mladih aduta, 18-godišnji Nigerijac Ibrahim Aliyu zabio je Dinamu.</p><p>- To je poanta i cilj Lokomotive. Mi sve gradimo iz početka, a Aliyu je jedan od mladih igrača koji je priliku zaslužio radom na treninzima. Dobio je priliku te je iskoristio, to me čini vrlo zadovoljnim.</p><p>A pratite li bivše igrače, kako se razvijaju Kastrati, Jakić, Uzuni, Grbić...?</p><p>- Kako ne, sve ih pratim. Ma i Majera i Ivanušeca, koji su ranije otišli iz Lokomotive. Svi pokazuju veliki potencijal, ali i da će biti veliki igrači. Majer? On ove sezone potvrđuje neospornu kvalitetu, a kad dobije više prostora, i on će biti puno bolji - završio je Goran Tomić.</p>