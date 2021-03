Prvih pola sata smo prespavali i nismo imali energiju, kasnili smo u svakom duelu. Nakon toga smo pohvatali konce u igri, imali dvije dobre situacije. Dobro smo ušli u nastavak, ali primili vrlo naivan gol za 2-0 koji je odveo susret na Dinamov mlin. Imali smo prečku Menala, dobru šansu Kulenovića, ali Dinamo je u prvih pola sata mogao imati i veću prednost. Od 30. minute smo počeli igrati nogomet, ali treba zabijati golove, započeo je nakon poraza od Dinama (2-0) trener Rijeke Goran Tomić.

I nije rekao ništa pogrešno jer je njegova momčad imala dvije izgledne prilike u prvom dijelu i malo se probudila u nastavku, ali na kraju su 'modri' slavili sa sigurnih 2-0 (1-0).

- Sljedeća utakmica je za pet dana i nakon toga opet za pet dana, to je intenzivan ritam. No. kadar je kvalitetan, veselim se svakom novom treningu i nadam se da ćemo biti sve bolji i bolji - zaključio je Tomić.

Razlog za veselje je imao Zoran Mamić koji je s Dinamom došao do osme pobjede u nizu i podebljao prednost ispred Osijeka na vrhu ljestvice.

- Odlično smo ušli u utakmicu, prvih pola sata apsolutno dominirali i stvarali opasne situacije, a žal je da tad nismo utakmicu odveli u mirnije vode. Rijeka je pokazala da je dobra momčad i u drugom poluvremenu jesu dominirali u posjedu, ali nisu stvorili opasniju situaciju. Iskoristili smo što su nam dali kod tog prekida, 2-0 u derbiju i trebamo biti zadovoljni - objasnio je trener 'modrih'.

A sad slijedi ono što svi željno iščekuju, prvi dvoboj protiv Tottenhama u osmini finala Europske lige. Pokazali su dinamovci da mogu pritisnuti kad treba, ali i kako mogu biti opasni iz tranzicije.

- Ako spominjemo tranziciju, to će nam trebati protiv Spursa u Europi. Ali oni igraju na to pa ćemo vidjeti tko će biti strpljiviji. S obzirom na broj i ritam utakmica koje smo odigrali bez pravih priprema, nekad moraš stati na centru i pričekati svoju priliku, ali srećom dobro to koristimo - rekao je Mamić i osvrnuo se na Spurse:

- Moramo se pripremati. Naravno, ne ekipa nego stručni stožer jer smo njih ostavili da se koncentriraju na Rijeku, ali sad ćemo i njih pripremiti za to. Velika utakmica za nas i nagrada za sve što smo napravili protiv Krasnodara. Idemo u London uživati, dati sve od sebe i - pobijediti! - zaključio je trener Dinama.