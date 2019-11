Tomić opet u Madridu: Bolje da se ne sjećam prvog povratka

Ovo je najvažnija utakmica u sezoni, rekao je medijima Barcelonin kapetan Ante Tomić uoči okršaja u madridskoj dvorani Palača sportova.

- Vodeći smo u Euroligi, igramo prilično dobro, a sada nam dolazi novo gostovanje na kojem trebamo pobijediti - dodao je.

Barcelona ima omjer pobjeda 6-1 a osmoplasirani Real Madrid 4-3 nakon sedam odigranih kola. Tomić i dalje sanja osvajanje naslova prvaka Europe, trofeja do kojeg još uvijek nije došao u karijeri. U četvrtak će njega i Nikolu Mirotića, nekadašnjeg igrača Real Madrida, dočekati salva zvižduka i uvreda u dvorani pred 12.000 gledatelja. To je nešto što proživljavaju svi košarkaši ili nogometaši koji promjene dres ova dva najveća rivala.

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

Tomić je za Real Madrid igrao od 2010. do 2012. godine osvojivši s njim kup, a onda je prešao u Barcelonu.

- Ne sjećam se svog prvog povratka u Madrid kao igrač Barcelone, od toga je prošlo osam godina, no bolje da se i ne sjećam - rekao je Tomić.

Prošle sezone je postao kapetan Barcelone, ujedno prvi stranac kojem je pripala ta čast u 92 godine dugoj povijesti kluba. Tenzije bi u četvtak mogli podići zaoštreni politički odnosi Madrida i Barcelone, uslijed osuđujućih presuda katalonskim dužnosnicima zbog organiziranja zabranjenog referenduma o neovisnosti, te posljedičnih prosvjeda i nereda u Kataloniji.

On i Mirotić igrali za oba kluba

Nikola Mirotić, Crnogorac sa španjolskom putovnicom, ljetos je dolaskom u Barcelonu kompletirao „petorku“ igrača s prostora bivše Jugoslavije koji su proživjeli „El Clásico“ s obje strane. Ante Tomić, Nikola Mirotić, Aleksandar Đorđević, Dejan Bodiroga i Zoran Savić po mnogima bi bili petorka iz snova.

Od svih prebjega Mirotićev slučaj je najosjetljiviji jer ima najdužu prošlost 'madridiste' i jer je nedavno bio ondje (2008.- 2014.). No posebno zato jer su ga prije nekoliko mjeseci smatrali simbolom podmlatka Real Madrida.

S 'Kraljevskim klubom' je osvojio prvenstvo (2013.), dva kupa (2012. i 2014.) i dva španjolska Superkupa ( 2012. i 2013.), a bio je i MVP regularnog dijela lige 2013. te dva puta izabran u najbolju petorku natjecanja (2013. i 2014.).

Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL

No ljetos se, nakon šest sezona provedenih u NBA-u, odlučio vratiti u Europu kako bi predvodio jedan novi i ambiciozni projekt Katalonaca. To je izazvalo iznenađenje među među navijačima Barcelone dok su simpatizeri Real Madrida to doživjeli kao bolan udarac. Još uvijek ne mogu probaviti „takvu izdaju“.

Mirotić se se u dvorani Palau Blaugrana ponovo susreo s Tomićem, s kojim je u bijelom dresu 2012. podigao pehar kupa. „Sigurno će mu u Madridu napraviti kip jer je puno godina proveo ondje i osvojio brojne titule“, ironično je rekao Tomić uoči putovanja u 620 kilometara udaljenu prijestolnicu Španjolske.

Osim njih dvojice Bodiroge, Đorđevića i Savića još su devetorica košarkaša nosila bijeli dres 'Kraljevskog kluba' i plavo-crveni Katalonaca. Španjolci José Luis Galilea i Santi Abad, Amerikanci Derrick Alston i Michael Hawkins, Poljak Maciej Lampe, Grk Ioannis Bourousis, Argentinac Pepe Sánchez, Francuz Alain Digbeu i Portorikanac José 'Piculin' Ortiz.