Bivši portugalski stoper Tonel igrao je za Dinamo od 2010. do 2013. godine, a nakon 85 utakmica u modrom dresu ostao je upamćen kao jedan od najkorektnijih stranaca u povijesti zagrebačkog kluba.

Navijači su ga ispratili sa simpatijama i tugom, a on je u emotivnom oproštajnom pismu poručio kako će uvijek pratiti Dinamo.

Prošli tjedan se veselio u rodnom mjestu Lourosa, udaljenom 20-ak kilometara od Porta, gledajući pobjedu od 3-0 nad Tottenhamom. Tonel (40) je trenutačno komentator na portugalskoj televiziji Sport TV, gdje komentira utakmice portugalskog prvenstva. Posljednjih dana doista uživa jer je i njegov drugi bivši klub, lisabonski Sporting, stigao na korak do osvajanja prvog naslova prvaka poslije 20 godina.

S velikim zanimanjem će večeras pratiti i dvoboj mladih reprezentacija Portugala i Hrvatske na otvaranju Europskog prvenstva u Sloveniji.

Kako ste Vi i vaša obitelj tijekom ove pandemije?

- Hvala, svi smo dobro. Ja odlazim na stadione gdje komentiram prvenstvene utakmice, dolazim na teren, pa mogu reći da je meni, za razliku od drugih ljudi, sadašnja situacija ipak lakša. Sve je dobro.

Naravno da je dobro kada Sporting, za koji ste igrali od 2005. do 2010. godine, pobjeđuje.

- Hahaha, naravno i zato. Volim Sporting jer sam igrao ondje, isto kao što volim i Dinamo, ali formirao sam se u omladinskoj školi Porta, odakle sam otišao u Sporting.

Porto je lani osvojio prvenstvo no sada mu Sporting bježi deset bodova. Na korak je do osvajanja prvog naslova prvaka nakon 2002. U čemu se krije tajna uspjeha zeleno-bijelih?

- Sve im polazi za rukom. Trener Rúben Amorim (36) je mlad, unio je nove ideje, dinamizirao klub. Na početku sezone mu je bilo teško, nije mu išlo, nisu uspjeli ući u skupinu Europske lige. No zbog toga je Sporting imao vremena pripremati se za prvenstvene utakmice. Igrali su vikend za vikendom, dok su Porto, Benfica i Braga igrali u Europi, svaka tri dana imali utakmicu, što im je oduzimalo vrijeme potrebno za pripremanje susreta u prvenstvu. Sporting je iskoristio tu prednost. Uveo je novu formaciju 3-4-3, koje se držao i kada bi gubio, što se pokazalo dobrim. Formacija je ostajala ista, a u njoj je trener samo mijenjao igrače na pozicijama, ovisno o prethodnom rezultatu. Sada je 99 posto sigurno da će biti prvaci. Za klub je to velika stvar.

Što to znači za Sporting?

- Situacija je ista kao u Španjolskoj s Atléticom. Tamo su se na vrhu isto stalno izmijenjivali Barcelona i Real, a kod nas Benfica i Porto. Godinama. Sporting je stoga naš Atlético, prekinuo je dominaciju dva kluba.

Hoće li se Sportingovim osvajanjem naslova dugoročno promijeniti odnos snaga u portugalskom nogometu?

- Čekali su naslov 19 godina pa bi nakon podizanja trofeja mogla uslijediti najteža sezona, u kojoj će trebati obraniti taj naslov. No možda je upravo ovo najteža sezona jer bi Sporting od iduće sezone mogao biti ravnopravan. Iduću sezonu će, naime, biti izjednačen s ostala dva konkurenta kada je riječ o kvaliteti igrača. Iako se i prijašnjih sezona Sporting spominjao kao kandidat za naslov, to zapravo nije bio jer nije imao novca za kupovinu kvalitetnih igrača kao Benfica i Porto. Sporting je sada dobio tu kvalitetu, ali ne kupljenim igračima već onima iz svog podmlatka. Sada je ondje više mladića koji izrastaju u dobre igrače, kao što su branič Nuno Mendes (18) ili pak vezni Daniel Bragança (21), koji je na Europskom prvenstvu s reprezentacijom U-21. Oni su budućnost. Klubovi sada zbog manjih prihoda uzrokovanih pandemijom imaju manje novca za kupnju igrača, a Sporting ih ne treba kupovati jer za iduće četiri godine već ima mlade igrače. Oni će uz to postajati sve bolji. Prethodni rad u omladinskoj školi bi sada trebao doći do izražaja, u trenutku kada na pozornicu izlaze ti domaći igrači.

Navijači Sportinga zbog pandemije ne mogu uživo pratiti ovaj povijesni rezultat svoje momčadi. Kako Portugalci, istinski zaljubljenici u nogomet, proživljavaju sadašnje restrikcije?

- Kao i navijači svugdje drugdje. Voljeli bi biti na stadionima, ali ne mogu. Sada se, srećom, popravila malo situacija jer dnevno imamo između 400 i 500 novooboljelih, dok smo prije mjesec dana imali između 10.000 i 12.000. Zaključani smo, ali je situacija bolja. Navijači su svjesni da se moraju prilagoditi trenutačnim uvjetima.

Spomenuli ste neke mlade U-21 igrače Sportinga, koji bi mogli zaigrati protiv Hrvatske. Na popisu su četiri Sportingova igrača. No koji su ključni igrači U-21 Portugala?

- Prije dvije godine Portugal je osvojio Europsko prvenstvo za igrače do 19 godina. Neki od tih igrača su poznati i sada su u reprezentaciji U-21. Recimo Trincao iz Barcelone, Thierry Correia iz Valencije ili Diogo Dalot iz Milana. Sportingov Pedro Gonçalves je najbolji strijelac portugalske lige s 15 golova. To je generacija odličnih igrača. Nisu slučajno prije dvije godine osvojili Euro U-19. Izbornik Rui Jorge je također jako dobar, bio je u Portu i Sportingu pa je iskusan. Uvjeti rada u našoj akademiji su odlični te se uz pojedinačnu kvalitetu igrača reprezentacija može nadati sjajnom rezultatu. Vjerujem da bi mogli daleko stići na ovom Europskom prvenstvu.

Portugal je 2016. godine osvojio Euro U-17 pa tri godine kasnije Euro U-19. Posljednjih dana su neki igrači sadašnje mlade reprezentacije poručili kako se nadaju prvom naslovu u kategoriji U-21. Rekli su da im je cilj naslov na ovom prvenstvu.

- To je normalno.

Zbog pandemije nije bilo puno vremena za pripreme no Dalot je izjavio u srijedu kako bi prednost Portugala moglo biti što se mnogi od njih međusobno poznaju od ranije jer su igrali zajedno u mlađim generacijama. Je li to prednost te momčadi?

- To je jedna od prednosti. Druga prednost je kultura, koja je slična hrvatskoj. Portugalski igrači i treneri su svugdje u svijetu. Mi nismo velika zemlja, samo nas je deset milijuna, ali naše trenere možete naći od Brazila do Južne Koreje. Zato se možemo prilagoditi svakom okruženju i svakakvim uvjetima. Uvjeti na ovom prvenstvu će biti jednaki za sve, ali s obzirom na kvalitetu i prošlost igrača, zajedničko igranje tijekom proteklih godina te prilagodljivost, oni se uz dakako respekt prema svim protivnicima imaju čemu nadati.

Osjećaju li reprezentativci Portugala veliki pritisak sada zbog osvajanja tih naslova u mlađim kategorijama? Ima li zbog tih titula portugalska javnost velika očekivanja od njih na ovom Euru?

- Ne vjerujem u pritisak. Oni gotovo svi igraju u velikim klubovima. Milan, Valencia, Porto, Lille, Sporting, Monaco, Galatasaray... Oni se stoga svakodnevno nalaze pod pritiskom. Osim toga zbog, pandemije nema publike na stadionima pa je još manje presinga. U svakom slučaju mislim da su danas mladi igrači imuni na presing.

Prije 20 godina ste vi bili jedan od njih. Odigrali ste 25 utakmica za mladu reprezentaciju Portugala. Je li se nešto promijenilo od tada u radu i pripremi U-21 reprezentacije?

- Danas igrači imaju bolje uvjete, kvalitetnija igrališta, uvjeti su znatno profesionalniji kako bi nogometaši napredovali. S druge strane, sadašnja ekipa ne igra pred publikom, što nije dobro, ali u globalu gledano današnji mladi igrači se 100 posto mogu posvetiti svom poslu, igranju nogometa. U životu sve što rade jest da treniraju, idu doma, pa na trening, pa opet doma. I trebaju uživati u tome jer ljudi diljem svijeta trenutačno rade od doma i ne mogu ići nidje.

S obzirom na sve što ste ispričali, očito je Portugal U-21 favorit protiv Hrvatske na otvaranju Eura.

- Da, mislim da je blagi favorit. No to je jedna utakmica, a Hrvatska je također dobra. Nije tolika razlika. Ne bude li Portugal dobar taj dan, a Hrvatska bude imala svoj dan, može pobijediti. No, da si favorit moraš potvrditi na terenu.

Izbornik Hrvatske U-21 reprezentacije je Igor Bišćan, vaš bivši suigrač iz Dinama.

- Znam, znam. Uvjeren sam da će i dalje biti jako dobar trener, da će iziskivati od svojih igrača 100 postotno zalaganje na terenu jer je takav bio kao igrač. Jako volim Igora zbog njegove osobnosti te mislim da je dobar izbor za vođenje mlade reprezentacije. Ne sumnjam da će postati vrhunski trener.