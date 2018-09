Tonel: Divno je bilo gledati sve moje dinamovce na Mundijalu...

Bivši portugalski stoper Tonel (38), jedan od najkorektnijih i najprofesionalnijih stranaca u povijesti zagrebačkog Dinama, sa zanimanjem će danas gledati prijateljsku utakmicu Portugala i Hrvatske.

U hrvatskoj reprezentaciji nalazi se više igrača koji su igrali s njime od 2010. do 2013. godine. Tada je, nakon 85 utakmica u modrom dresu, napustio Dinamo jer ga je tadašnji trener Ante Čačić bio otpisao i premjestio u juniore a na njegovo mjesto uveo Antu Puljića iz Lokomotive.



Tonel je zatim igrao za portugalske klubove Beira-Mar, Feirense te lisabonski Belenenses kojem je bio vođa u Europskoj u ligi 2016. godine kada se i oprostio od profesionalnog igranja. Čačić je pak postao hrvatski izbornik te je u ljeto 2016. ispao baš od Portugala u osmini finala Europskog prvenstva a onda ga je u listopadu 2017. na klupi zamijenio Zlatko Dalić.

Hrvatska će u južnom portugalskom gradu Faru odmjeriti snage s Portugalom koji se polako priprema za novu eru bez Cristiana Ronalda. Tonel se, pak, priprema za trenerski posao. Prošle sezone je vodio trećeligaša Lusitaniju iz Lourose, Tonelovog rodnog mjesta udaljenog 20 kilometara od Porta.

Želim postati trener

Zatim je prešao na klupu obližnjeg kluba União de Lamas gdje je ostao do ovog ljeta. Nekadašnji portugalski reprezentativac sada polaže tečaj za trenera više razine, te je o nogometnim aktualnostima razgovarao za 24sata.

Odlučili ste se, dakle, za trenerski posao?

- To je nešto što bih volio raditi, bude li moguće. Ako bude sve u redu bit ću trener no to nije nužno, mogu raditi i druge stvari tako da sada mirno pohađam tečaj pa ćemo vidjeti.

Kako vam je išlo prošle sezone na klupi União de Lamasa?

- Bilo je to dobro iskustvo. Poznavao sam njihovu igru, od ranije poznavao i igrače...U meni su vidjeli portugalskog internacionalca no ja sam samo htio biti jedan od njih. Mislim da smo na kraju napravili dobar posao.

Postoji li neki trener na međunarodnoj razini u kojem vidite primjer za slijediti?

- Sviđa mi se Paulo Bento, on mi je bio trener u Sportingu iz Lisabona od 2005. do 2009. godine, a sada je izbornik Južne Koreje. Kod njega cijenim puno stvari a najvišnje njegovu ideju da je grupa bitna a ne pojedinac. On uvijek stavlja momčad na prvo mjesto, tvrdi da je nogomet timska igra, da tako njegova momčad mora izgledati na terenu te sve pojedince podređuje kolektivu.

I hrvatski izbornik Zlatko Dalić inzistira na momčadskom duhu. Kako ste doživjeli nastup Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u Rusiji? Je li vas iznenadio konačni rezultat?

- Prvo moram reći da sam doista uživao gledajući Hrvatsku. Ondje igra šest do sedam mojih bivših suigrača poput Šime (Vrsaljka), Vide, Pivarića, Kove... Bilo je krasno gledati ih te sam se iskreno veselio zbog njih. Hrvatska je moja druga ekipa, naravno nakon rodnog Portugala. Kada je Portugal ispao navijao sam za Hrvatsku, kao uostalom i svi Portugalci. Ovdje smo svi htjeli da Hrvatska pobijedi u finalu, nažalost to se nije dogodilo, no bilo je to fantastično prvenstvo hrvatske reprezentacije. Mene taj uspjeh nije iznenadio. Naime, na Euru 2016. Portugal je pobijedio u osmini finala no Hrvatska je bila bliže pobjedi. Na tom prvenstvu se već vidjelo da bi to mogla biti dobra momčad i kasnije. Od tada, tijekom posljednje dvije godine ostala je na okupu, nastavilo se raditi na njoj, pa je došao i rezultat.

Nije ovo nešto bitna utakmica za Portugal

Kako vam se činio Portugal u Rusiji?

- Ostvarili su minimum onoga što se očekivalo od njih. Trebali su proći skupinu kao prvi, a ne kao drugi. Bilo bi tada lakše jer bi u osmini finala išli na Rusiju a ne na Urugvaj koji ih je ondje pobijedio. Urugvajci su sigurno bolji od Rusa pa su automatski bile manje šanse za prolazak dalje. U cjelini, nije to bilo dobro prvenstvo za Portugal. To što je ostvareno je bilo ok, dovoljno, za prolaznu ocjenu ali osobno sam očekivao više. Vjerojatno i drugi nakon osvajanja Europskog prvenstva prije dvije godine.

Ovisi li Portugal previše o Cristianu Ronaldu?

- Mislim da Ronaldo na prvenstvu nije doživio svoje najbolje trenutke, no on je igrač koji u svakom trenutku, u svakoj utakmici, može presuditi pobjednika. Normalno je stoga da je momčad podređena njemu. Isto kao što svi znaju koliko su Modrić i Rakitić važni Hrvatskoj. Naravno da su svi igrači bitni, ono što smo ranije rekli da je najvažnija momčad, no ima igrača donose još više, koji odskaču, pa je normalno da ekipe ovise o njihovom učinku.

U četvrtak u Faru neće igrati desetorica portugalskih igrača sa Svjetskog prvenstva, uključujući i samog Ronalda.

- Dobro, to će biti prijateljska utakmica. Izbornik je dao slobodno Ronaldu da se privikne na novi klub Juventus, a također će isprobati neke nove igrače. Nije to jako bitna utakmica pa je normalno da će sastav biti izmijenjen. Vjerojatno niti igrači neće biti motivirani kao prilikom pravih natjecateljskih utakmica. Ovaj susret će izborniku poslužiti da isproba neke nove igrače, da vidi njihove mogućnosti. Tome služi ovaj dvoboj.

Kao osoba koja je prošla mlađe selekcije Portugala te upisala i dva nastupa za A selekciju, smatrate li da je ovo ujedno najava jednog novog Portugala?

- Došli smo do kraja jednog ciklusa. Više igrača je na odlasku poput 35-godišnjeg stopera Pepea, 34-godišnjeg braniča Fontea... i Ronaldo ima 33 godine pa niti on neće još dugo igrati. Moramo stoga razmišljati o novim igračima. Portugal će možda patiti prolazeći kroz te promjene no postoje mladi igrači koji će ih u budućnosti moći nadomjestiti. Jedan od njih je recimo ofenzivni 21-godišnji Gonçalo Guedes koji je prije nekoliko dana prešao iz PSG-a u Valenciju. Ili pak 24-godišnji Bernardo Silva iz Manchester Citija. Vidjet ćemo hoće li oni biti bolji ili lošiji od ovih sada. Ne znam hoće li za dvije godine uspjeti obraniti naslov prvaka Europe no to je nogomet. Ovakve promjene i situacije su normalne.

Zadnjih dana se puno govorilo o Ronaldovom izostanku s gala večere u Monacu gdje su dodijeljene nagrade UEFA-e. Kako vi gledate na to?

- Mislim da je trebao doći ali ne bih tome pridavao puno pažnje. Vjerojatno je trebao doći zbog poštovanja prema svojim bivšim suigračima iz Real Madrida no ako nije htio, ili nije mogao doći, u redu. Ne treba od toga raditi slučaj. Bilo je i drugih koji nisu dolazili.

Nastala je polemika oko nagrade za najboljeg igrača Europe, koja je završila u Modrićevim rukama.

- Ta nagrada UEFA-e bila je uglavnom vezana za učinak u Ligi prvaka, natjecanju kojeg organizira UEFA. A Ronaldo je bio najbolji strijelac Lige prvaka, mislim da je zabio 15 golova. Tako da mislim da je ta nagrada trebala biti više za Ronalda. Modrić je, pak, puno bolje igrao na Svjetskom prvenstvu, koje organizira FIFA, pa bi nagrada FIFA-e za najboljeg igrača svijeta koja će uskoro biti dodijeljena trebala biti više za Modrića. No to je samo moje mišljenje.

Očekivao sam Dinamo u Ligi prvaka

Nakon uspješnog Svjetskog prvenstva, može li Hrvatska nastaviti sa sličnim rezultatima? Nakon pripremne utakmice s Portugalom počinje Liga nacija na čijem otvaranju će igrati sa Španjolskom.

- Hrvatska može nastaviti kao što je igrala na Svjetskom prvenstvu. Igrači igraju za velike klubove a premda su se neki oprostili, poput Mandžukića i Subašića, većina nastavlja igrati. Hrvatska ima veliki izbor dobrih igrača. Još dok sam bio u Zagrebu uvjerio sam se u kvalitetu formiranja hrvatskih nogometaša. Zapravo, rekao bih da se u Hrvatskoj rađa puno nogometaša (ha-ha). Tako da će biti još dobrih rezultata. Hrvatska će uvijek biti među pet-šest najboljih na svijetu.

Pratite li još uvijek hrvatsku ligu, stignete li pogledati koju utakmicu Dinama?

- Vidio sam sada rezultate u pretkolu Lige prvaka. Kada sam vidio rezultat iz Švicarske bio sam uvjeren u prolaz, očekivao sam Dinamo u Ligi prvaka. No to je nogomet, dogode se nekada takve stvari. Sada u Europskoj ligi imaju priliku ostvariti dobar rezultat. Naprave li ondje nešto bit će to itekako dobro.

Postoji li mogućnost da se jednog dana vratite u Hrvatsku, u nekoj funkciji?

- Sve je moguće u nogometu. Portugal i Hrvatska su jedine dvije zemlje gdje sam igrao pa je Hrvatska moja druga domovina. Zadržao sam dobre kontakte u Zagrebu pa su ta vrata uvijek otvorena.

Dolazite li u Hrvatsku, kada ste bili posljednji put?

- Bio sam nekoliko puta u Zadru na odmoru, posljednji put u ljeto 2016. godine. Ondje sam gledao utakmicu Hrvatske i Portugala s Europskog prvenstva. Bilo je prekrasno na moru, supruga i djeca su uživali, možda dođemo i iduće ljeto. Htio bih iskoristiti ovu priliku te poslati veliki zagrljaj svima u Hrvatskoj. Posebno svojim bivšim suigračima, ljudima u klubu s kojima sam radio, te naravno navijačima Dinama. Doista sam uživao u Zagrebu te se često sjetim tih dana. Ono što mi je posebno drago jest da me nisu zaboravili, jer sam uvijek davao sve od sebe. Da me se sjećaju kao profesionalca. To mi je važnije od svih pobjeda.

Posebno lijepe uspomene na vas nose i navijači Sportinga u Lisabonu gdje ste upisali 163 nastupa do 2010. kada ste prešli u Dinamo. U svibnju je ondje nastao kaos, izgubljen je ulazak u Ligu prvaka u posljednjem kolu, uslijedio je napad navijača na igrače, tenzije s predsjednikom Brunom de Carvalhom su bile stalne, izglasano mu je nepovjerenje a sada se opet kandidirao za to mjesto. U međuvremenu je bio imenovao trenera Sinišu Mihajlovića pa mu je klub nakon devet dana uručio otkaz te izabrao na godinu dana Joséa Peseira. Čim je završila sezona brojni igrači su napustili klub a Sporting je najavio tužbu protiv Atlético Madrida zbog odvođenja reprezentativca Gelsona Martinsa.

- Nitko nije mogao vjerovati što se dogodilo. Da navijači uđu na trening i napadnu igrače...To je bilo nezamislivo. Sjećam se kada sam dolazio u Hrvatsku, ljudi su mi govorili da su ondje radikalni navijači pa da mogu svašta očekivati. No u Hrvatskoj nikada nisam doživio tako nešto a sada se to na što su me upozoravali dogodilo u Sportingu. To se nije smjelo dogoditi. Razgovarao sam s igračima, atmosfera nije bila dobra. Ovaj mjesec se odžavaju izbori za predsjednika Sportinga pa će klub krenuti od početka. Ima tu još stvari koje moraju riješiti, poput slučaja Gelson, no bit će to i dalje veliki klub. Ove sezone će se, međutim, teško nositi s Portom i Benficom u prvenstvu jer je promijenjeno puno igrača no sada su tu neki novi koji će se htjeti dokazati.

Krovinović će se vratiti i biti pravi

Među njima je i hrvatski vezni igrač Josip Mišić (24) koji je došao u siječnju, sudjelovao u šest utakmica ulazeći s klupe, a ljetos ostao unatoč napadu.

- Ovo je sada prilika za njega i neke druge igrače.Siguran sam da će dobiti priliku i igrati više nego prošle sezone. To je tako, nekada neočekivane situacije otvore nove mogućnosti.

Što može napraviti Sporting ove sezone?

- Benfica i Porto će se boriti za naslov. Iza njih će biti Sporting zbog svega što se dogodilo a onda je tu i Braga.

Jeste li imali prilike gledati veznog Filipa Krovinovića (23) u Benfici?

- Gledao sam ga. Uvijek sa zanimanjem pratim igrače koji dođu iz Hrvatske. Imao je fantastičnu sezonu u Rio Aveu pa ga je prije godinu dana dovela Benfica. Igrao je dobro, izborio se za mjesto u udarnoj postavi i baš kada mu je krenulo teško se ozlijedio. Sada se oporavlja, vjerujem da će uskoro vratiti na teren pa ponovno izboriti za mjesto.

Kako ocjenjujete portugalsku ligu?

- Postoje četiri odlične momčadi – Porto, Benfica, Sporting i Braga - no razlika između njih i ostalih je prevelika. Te ostale momčadi, nikada ne znaš hoće li završiti na petom mjestu ili se boriti za opstanak. Prošle sezone je bodovna razlika između četvrtoplasirane Brage i petoplasiranog Rio Avea iznosila 24 boda. To je previše. To nikako nije dobro za portugalski nogomet.