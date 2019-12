Tonyja razljutio pristup UFC-a pa poručio 'orlu': Pišat ćeš krv!

Ušao sam u njegovu glavu. On me prati i znam da će trenirati iznimno jako za ovaj meč. Bit će nervozan i napravit će pogrešku. Ja ću to iskoristiti, uhvatit ću ga i natjerati da piša krv. On ima problem, a taj problem zove se Tony Ferguson. Stižem po njega, sezona lova počinje, poručio je razjareni Tony Ferguson (35) pet mjeseci prije borbe protiv prvaka lake kategorije, Khabiba Nurmagomedova (31).

I po peti put dogovorena je borba između 'El Cucuya' i 'Dagestanskog orla', a nadajmo se kako će ovaj put stvarno ući u oktogon. Ovaj je put i Dana White odmah uzeo stvar u svoje ruke te je na silu želio dobiti Fergusona na meč na koji bi vjerojatno i sam pristao bez većeg nagovaranja što ga je naljutilo.

- Nije se to odvilo na način koji sam želio i zbog toga se nisam osjećao najugodnije. Htio sam u miru sjesti s UFC-om i porazgovarati o nekim stvarima. Nije sve baš bilo toliko glatko, ali dogovorili smo se. Ne mogu reći ni da je bilo loše, samo nam je trebalo neko vrijeme da sve posložimo. Srećom pa sam imao svoje agente uz sebe - rekao je 'El Cucuy'.

Kako je meč dogovoren brzo, Amerikancu nije bilo jasno zašto mora čekati do travnja jer će biti spreman mnogo brže, ali najbitnije je da bi se spomenuti dvojac trebao (napokon) susresti u oktogonu.

Foto: Reuters

- To ćete morati pitati UFC. Khabib je i dalje na svojoj turneji. Svi vi dobro znate kakav sam ja i jasno vam je da sam spreman već za veljaču. Čak sam bio spreman u međuvremenu prihvatiti još jednu borbu, ali sve je na kraju ipak uspješno dogovoreno - završio je Ferguson.