Top 10 najboljih Ćirinih izjava: Uletio sam Tuđmanu u krevet i rekao mu: 'Daj mi svoju gripu!'

Majka je htjela da budem svećenik. I tako ja odem u samostan i vidim prekrasnu sestru Auroru. Kad sam je vidio, sunce ti *****, rekao sam si: 'Ćiro, nije ovo za tebe', kaže legendarni trener

<p>Kažu da živim od uspomena, je... uspomene kad sad ne možeš uživati u nekim stvarima. Svaki dan ručam pitu, košta devet kuna, ja ostavim deset da netko ne bi nešto rekao. I onda neki kažu 'Što je deset kuna'. Pa ja ručam za deset kuna i sretan sam - pričao nam je <a href="https://www.24sata.hr/sport/porsche-sam-prodao-od-straha-ni-motocikl-vise-nije-za-mene-708593">Miroslav Ćiro Blažević</a> (85) i nasmijao govoreći o nagradi koju je njegov sin, zajedno s meksičkim režiserom, dobio za dokumentarni film "Vatreni":</p><p>- Baš lijepo da je dobio nagradu, ali znaš mene, sine, gdje nema love, ja se tu puno ne petljam...</p><p>Da, to je naš voljeni Ćiro. Koji nas svih ovih godina uveseljava doskočicama i šalama. O njegovim legendarnim izjavama mogla bi se napisati knjiga.</p><p>Izdvojili smo samo neke, svojevrsnu top listu, iako bi, vjerujemo, svatko od vas imao posve drugačiju listu najboljih Ćirinih izjava.</p><p>- Vodimo mi protiv Estonije 6-1 i netko se spusti dolje do mene i kaže mi da je predsjednik Tuđman prognozirao baš taj rezultat. I zabranim ja igračima da zabiju sedmi gol i dođe onaj mangup Šuker, utrpa loptu u gol i sruši mi koncepciju.</p><h2>Samo smo ja i Izet ostali</h2><p>- Nije mi lako. Znate kako je, u ovim godinama svaka boljka može biti fatalna. Teško mi je kad se sjetim da su svi moji vršnjaci pomrli. Ima jedan živ u Travniku, Izet Nalić. Stalno me zove da me vidi, samo smo on i ja ostali - kaže Ćiro.</p><p>Svojim izjavama nasmijavao je regiju.</p><p>- Ugledajte se na starog idiota poput mene i vidjet ćete kako će zemlja krenuti - rekao je novinarima u BiH kad je bio izbornik.</p><h2>'Ja da legnem uz Tita? Majka bi mi iz groba odvalila šamar'</h2><p>Kaže da su izmislili njegovu izjavu da je htio biti pokopan uz druga Tita u Kući cvijeća.</p><p>Poznata je njegova ljubav prema prvom hrvatskom predsjedniku Tuđmanu.</p><p>- Jesi ti normalan? Ja da legnem uz maršala Tita?! Ma nema šanse. Nikad nisam nešto takvo izjavio. Ja sam uvijek bio na onoj suprotnoj strani. Kad bih to rekao, majka bi se digla iz groba i opalila mi šljagu - rekao je Ćiro voditelju HTV-a.</p><p>Za majku Katicu bio je posebno vezan.</p><p>- Ona mi je bila sve. Umrla je 1961. godine i to je najtužniji trenutak u mom životu - rekao nam je Ćiro.</p><h2>Ćiro, best of:</h2>