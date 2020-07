Top i flop HNL-a: Instagram zvijezdu potjerali su zbog zuba, Brazilac pobjegao od korone...

U momčadi iznenađenja sezone Varaždinov je dvojac koji je zablistao nakon korona stanke, te Lokomotivini dragulji koji briljiraju cijele sezone. A razočaranja sezone su dinamovci, hajdukovci...

<p>Završila je još jedna sezona 1. HNL, još samo dvomeč, koji će odlučiti zadnjeg člana prvoligaškog društva sljedeće sezone, trebaju odigrati Istra 1961 i Orijent. Do zadnjih nekoliko kola nije se znalo tko ostaje u ligi, tko ispada, a tko će u Europu. Samo jedno bilo je sigurno, da će Dinamo biti prvak.</p><p>OK, to i nije neka novost, ali sigurno dosta ljudi nije očekivalo da će <strong>Lokomotiva </strong>u zadnjem kolu dobiti <strong>Osijek </strong>u gostima i uzeti to drugo mjesto koje vodi u kvalifikacije Lige prvaka na putu <strong>neprvaka</strong>.</p><h2>Pogledajte video: Lokosi slave drugo mjesto</h2><p>Ništa se previše nije promijenilo, Gorica je nastavila gdje je stala, turbulentnu prvu sezonu preživio je novopečeni prvoligaš Varaždin, a HNL je bio i ostao razvojna liga. Poligon za mlade igrače željne dokazivanje i afirmacije. Odabrali smo 11 onih koji su najviše iznenadili u ovoj sezoni. Neki sjajni mladići poput Nevistića, Ivušića, Brauta, Stolnika, Brkovića..., nisu upali zbog velike konkurencije, ali to su već slatke brige. Veseli vidjeti toliko talenata u domaćoj ligi.</p><h2>Golman:</h2><p><strong>Ivo Grbić</strong> (24) - Stasiti Splićanin oduševio je na golu Lokomotive. Po utakmici je imao gotovo pet obrana, a mrežu je sačuvao u 10 utakmica ove sezone. Godinama je u Hajduku sjedio na klupi ili tribini, nisu ga prepoznali. Za "bile" je nastupio u tek 10 utakmica, a u Lokosima je pokazao da je čak i reprezentativni potencijal. Na vrata prvoligaša s Kajzerice već kucaju ozbiljniji klubovi poput Freiburga, Monaca... </p><h2>Obrana:</h2><p><strong>Igor Silva</strong> (23) - Kroz Osijek su prodefilirali brojni Brazilci poput Denilsona, Davida Juniora Lopesa, Andrea Luiza... Ipak, ni oni najoptimističniji nisu očekivali da će im se Igor predstaviti u ovakvom svjetlu. Čovjek je postao jedan od najboljih, ako ne i najbolji bek lige. Igra izvrsno u oba pravca, nekad se zna zaigrati, ali još je mlad i sve se to još da popraviti. Prava je šteta što je u Osijeku na posudbi iz Olympiacosa i otkup njegova ugovora sigurno neće biti jeftin. Odigrao je 31 utakmicu za Osijek i zabio jedan gol te ostvario dvije asistencije. U prilagodbi na Slavoniju dosta mu pomažu sunarodnjaci <strong>Gutieri </strong>i <strong>Talys </strong>jer su već naučili hrvatski.</p><p><strong>Jon Mersinaj</strong> (21) - Znao je Tomić da nešto ima u ovom dečku iz Tirane. Mersinaj je član Lokosa već dvije godine, ali morao je prvo proći kaljenje u albanskom <strong>Laciju</strong>. Dozirao ga je Tomić, u prvih 10 utakmica sezone igrao je u svega njih tri, u jednoj tek minutu. Šibenski trener nije želio da Mersinaj "izgori" u seriji lošijih rezultata kakve je imala Lokomotiva na početku sezone. Ubrzo se ustalio u momčadi, skupio i pet nastupa za U-21 albansku selekciju i postao stalni partner kapetanu Denisu Kolingeru u obrani.</p><p><strong>Mario Vušković</strong> (18) - Nije tajna da stopera Hajduka već prate neki talijanski klubovi, uporna je bila i <strong>Fiorentina</strong>, ali Hajduk je znao da će mu skočiti cijena. Ove sezone dobio je ozbiljniju priliku u momčadi, vrata prve momčadi otvorio mu je Igor Tudor, koji je i sam bio stoper i vjerojatno najbolje zna prepoznati pravog braniča. Vušković je ove sezone odigrao 12 utakmica za prvu momčad, od toga 10 u HNL-u, a stigao je i zabiti golčinu u porazu od Varaždina. Sjajan je tehničar, voli igrati s loptom u nogama i dobar je dodavač.</p><p><strong>Daniel Štefulj</strong> (20) - Kad ti je otac <strong>Danijel </strong>Štefulj, igrač sa 148 nastupa u HNL-u i tip koji je prošao Bundesligu, onda se i od tebe očekuje nešto. Teško mu je bilo izaći iz očeve sjene, ali zasad mu dosta dobro ide. Rijeka ga je dovela iz Zagreba pa posudila Krškom, prvi dio ove sezone i Varaždinu, ali tadašnji trener momčadi sa sjevera Hrvatske nije ga vidio u svojim planovima. Štefulj se vratio u Rijeku i neočekivano izborio za mjesto u prvoj postavi. Ofenziva mu puno bolje leži, centaršut mu je kao iz bajke, skupio je i dvije asistencije i sjajno "u trepavicu" pogađa Čolaka, ali još mora poraditi na obrani. </p><h2>Veza:</h2><p><strong>Enis Çokaj</strong> (21) - Još jedan izum u koprodukciji <strong>Besnika Prenge</strong> i Gorana Tomića. Stigao je prije dvije godine iz albanskog trećeligaša Shkëndije, kalio se u Laciju pa početkom ove sezone preuzeo ključeve vezne linije Lokosa. Ima sjajnu dugu loptu, vrlo dobar udarac, a ove je sezone u 34 utakmice triput zabio i jednom asistirao. Treba li spominjati, postao je albanski U-21 reprezentativac. Razgovarali smo jednom prilikom s <strong>Ilijom Lončarevićem</strong> o njemu i legendarni brk HNL-a uvjerava nas da Çokaj ima ono nešto.</p><p><strong>Mario Čuić</strong> (19) - "Dok svira radio..." Pjevalo se i klicalo Mariju Pašaliću kad je svojim golovima nosio Hajduk, a njegovim stopama nastavio je i ovaj mladić. Čuić je iz okolice Tomislavgrada, rasturao je u juniorima pa mu je priliku odlučio dati Tudor, a ovaj je to objeručke iskoristio. Zabio je Dinamu dva komada, a ukupno je za Hajduk odigrao osam prvoligaških susreta. Može pokriti nekoliko pozicija, pokazao je da mu nije strano ni očistiti loptu s gol-crte. Baš pravi "švicarski nožić".</p><p><strong>Marko Tolić</strong> (24) - Englezi bi za njega rekli da je "late bloomer". Talent kojemu je malo duže trebalo da sazre. Tehniku ima u malom prstu, iako je visok gotovo 190 centimetara, a prednost mu je i fina lijeva noga te dobro odmjeren udarac. Izborio se za prvih 11 pored Sammira, a u 35 utakmica zabio je 14 golova i ostvario pet asistencija. Nije loše za mladića koji je tek ove sezone debitirao u 1. HNL.</p><h2>Napad:</h2><p><strong>Mario Ćuže</strong> (21) - Metkovčanin je već u Dinamu II naznačio ogroman potencijal, odigrao je polusezonu na posudbi u Istri i praktički ih sam držao iznad vode. Izborio se i za status u U-21 reprezentaciji, ali upao je u crnu rupu. Prelomio je i odlučio napustiti Pulu te se vratiti u Dinamu i boriti za minute. U turbulentnom Dinamovom post-korona periodu stigao je i zabiti dva gola, probao ga je bivši trener "modrih" Igor Jovićević i na desnom bočnom... Sve je korektno odradio i mogli bi ga i iduće sezone gledati u hrvatskom prvaku. Sezonu je završio s 33 nastupa, zabio je 10 golova i ostvario tri asistencije.</p><p><strong>Domagoj Drožđek</strong> (24) - Vratio se Reusov učenik u velikom stilu. Varaždinca su već svi "pokopali", u Lokomotivi mu nije išlo, a došao je s reputacijom velikog pojačanja i igrača koji se poigravao s drugoligaškim obranama. Mučio se u početku i na posudbi u Varaždinu, uostalom kao i cijela momčad, ali nakon korona-pauze proigrao je te uz Čolaka i Caktaša bio najbolji strijelac lige u tom periodu. Sezonu je završio s 11 golova i dvije asistencije iz 33 utakmice. Toplak se nada da će Drožđek barem do zime ostati u Varaždinu. Domagoj ne bi imao ništa protiv, kaže da je Varaždin jedini klub za koji igra sa srcem.</p><p><strong>Jorge Obregon</strong> (23) - Varaždin je tavorio na dnu prvoligaške ljestvice, a kapetan tonućeg broda postao je Samir Toplak. Crveni alarm upalio se u Varaždinu pa se u priču morao uplesti i prijatelj kluba Zlatko Dalić, koji je preko svojih poznanstava u klub doveo Kolumbijca Obregona. Tamnoputi napadač bio je U-20 reprezentativac svoje zemlje, stigao je kao veliko pojačanje, ali bio je toliko zapušten da se Toplak kune da je izgledao gore od prosječnog rekreativca. Ipak, korona-pauza stigla je Varaždinu kao naručena, Obregon se vratio u život i u 11 utakmica zabio tri gola te jednom asistirao. Zabio je Dinamu, poigravao se s Hajdukovim braničima, a golgeterski saldo bi mu bio i veći da nekoliko puta nesretno nije pogodio okvir gola. Savršeno je zamijenio prekaljenog Benka.</p><h2><x-inline attributes="css:none" custom_description="" entity="image" float="none" height="auto" model="repository.image" pk="1954756" render="server" resize="100%xauto" src="https://cms.24sata.hr/media/images/2020-30/teren.jpg" title="" width="100%"></x-inline></h2><h2>Najveća razočarenja sezone:</h2><p>Naravno, bilo je i onih u koje su naši klubovi bacili puste pare...</p><p><strong>Francois Moubandje</strong> (30) - Titula najgoreg pojačanja sezone, složit ćete se, pripada <strong>Moubandjeu</strong>. Rasle su ljetos navijačima Dinama zazubice, kad su čuli da je švicarski reprezentativac odbio neke španjolske klubove i došao u Zagreb. Jasno, privuklo ga je oko 500 tisuća eura godišnje plaće. U duelu mekan, u napadu nekonkretan. Za Dinamo je odigrao svega 15 utakmica.</p><p><strong>Izet Hajrović</strong> (28) - Zagrebačku publiku kupio je prošle sezone fenomenalnim igrama u Europskoj ligi, zabijao je dalekometne golove, imao teledirigirane ubačaje... Ove sezone nije ni sjena tog igrača. Ljudi iz Dinama htjeli su ga zimus pustiti u bilo koji klub bez odštete, samo da ga skinu s platne liste. Odigrao je ove sezone 20 utakmica u svim natjecanjima te samo jednom asistirao. Raskid ugovora čini se kao izgledna opcija. Pitanje je samo koliko će to koštati Dinamo, jer Izet ima ugovor do 2021.</p><p><strong>Mario Gavranović</strong> (30) - I on je zagrebačkoj publici ostao veliki dužnik. U 30 utakmica zabio je tek sedam golova i ostvario dvije asistencije, malo je to za jednog od najplaćenijih igrača kluba. Jovićević ga je prekrižio, već je Mario spakirao kofere i vratio se u Švicarsku, ali na inzistiranje Zorana Mamića Gavranoviću je ipak obnovljen ugovor, doduše uz manju plaću. Gavranović je ostao u Petkovićevoj sjeni, ali "modri" su uvidjeli da se ne mogu samo tako osloniti na mladiće poput <strong>Sandra Kulenovića</strong> i Bartola Barišića, kad Petkovića nema.</p><p><strong>Jamal Bajandooh</strong> (27) - Povremeni reprezentativac Saudijske Arabije u Varaždin je stigao kao veliko pojačanje na zadnjem veznom. Ipak, Jamal nije pokazao ništa. Stigao se fotografirati sa Zlatkom Dalićem, a više je brinuo o svom Instagramu, nego li o treninzima. Na Instagramu ima gotovo 800 tisuća pratitelja, uvjerljivo najviše od svih HNL-ovaca, ali kažu nam ljudi bliski klubu da je s radnom etikom na "vi". Možda je poznat na Instagramu, ali u Varaždinu ga redari nisu prepoznali kad se na jednoj utakmici ozlijedio pa pohitao ka loži. Nije prošao, nitko nije imao pojma tko je on, uzalud je jednom starijem gospodinu na tečnom engleskom (rođen u Bournemouthu op. a.) pokušavao objasniti da je igrač Varaždina. Toplak ga je odlučio potjerati kad mu se uoči jedne utakmice pojavio sav natečen. Na svoju ruku išao je kod zubara i nije dobro prošlo. Sad je u Shababu.</p><p><strong>Marin Jakoliš</strong> (23) - Šibenčanin je imao sezonu za zaborav. U Hajduk je došao s etiketom velikog pojačanja i igrača koji je participirao u U-21 reprezentaciji. Platili su ga "bili" Admiri oko 100 tisuća eura, a dobili gol i asistenciju u 18 utakmica. E, da. Dobio je Jakoliš i crveni karton u protiv Slavena nakon dvije minute u igri. To mu je bio peti crveni karton u karijeri. Tudor ga je kasnije prebacio na beka, isprobavao ga na lijevoj strani, ali izgledalo je to jako loše. Nogometaš je čak dobivao i prijetnje i iluzorno je očekivati da ćemo ga i iduće sezone gledati u dresu "majstora s mora".</p><p><strong>Francesco Tahiraj</strong> (23) - 'Da je valjao, ostao bi u tom i tom klubu'. Često čujemo ovu uzrečicu kad netko tko je bio u velikom klubu dođe u HNL. Tahiraj je bio u Torinu i Juventusu, dakako, u mlađim kategorijama. Rasturao je u slovenskom Aluminiju pa prije godinu i pol dana došao u Split. U prvoj polusezoni ništa nije pokazao. Mislili smo da se treba samo prilagoditi, ali i u ovoj sezoni odigrao je jedno veliko - ništa. U 12 utakmica ostvario je tri asistencije, ali osim brzine nije pokazao neke veće kvalitete. Tudor ga je forsirao na beku, ali Tahiraj je po vokaciji ipak napadač... I on će morati potražiti novu sredinu. </p><p><strong>Daniel Iglesias</strong> (25) - Bivši član Deportiva i mladi španjolske U-17 reprezentacije puno je obećavao, ali potencijal nikad nije ispunio. Ni neće. Svidio se prošle sezone u Istri, pokazao da ima solidnu tehniku, a to je primijetio i <strong>Igor Bišćan</strong>, koji ga je doveo u Rijeku za oko 350 tisuća eura. Dani je potpuno podbacio. U svim natjecanjima odigrao je 15 utakmica, na terenu je proveo 470 minuta, a gol nije zabio valjda ni na treningu. Nula.</p><p><strong>Felipe Pires</strong> (25) - Stigao je u Rijeku kao veliko pojačanje na posudbu iz Hoffenheima. Bio je ranije u Leipzigu, Salzburgu, Austriji Beč, Palmeirasu... Ipak, u gotovo pola godine u bijelom dresu izborio se za samo 107 minuta na terenu, odigrao je pet utakmica. Zabio je jedan gol. Mislima nije bio tu. U Brazilu je harala korona, tamo je ostavio obitelj pa je brže-bolje zaključio svoju posudbu u Rijeci i pohitao kući. Šteta, trebao je biti Rožmanov kapitalac u borbi za drugo mjesto.</p>