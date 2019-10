Toplak: Baš sam kod Bonačića igrao najbolji nogomet karijere

Učenik protiv učitelja - Samir Toplak sa svojim posljednjeplasiranim Interom danas (18 sati) gostuje protiv Luke Bonačića, koji je pobjedom protiv Istre 1961 startao na klupi Varaždina.

Bonačić je bio trener nekadašnjeg Varteksa u sezoni 1995./96. kada su krojači odigrali najbolju sezonu u povijesti kluba. Bili su Varaždinci na korak do osvajanja naslova i igrali su finale Hrvatskog kupa.

Topak je tada bio prvotimac varaždinskog sastava, a kasnije, 1998. godine napravio je transfer u njemački Bochum.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ono tada to je bio možda i moj najbolji nogomet u karijeri. Naslov nam je tada oduzet iz Pantovčaka. Kod trenera Bonačića prvi put sam se susreo s tako asketskim pristupom, maksimalno posvećenim natjecateljskom nogometu. Jedan visoki nivo profesionalizma, čak i jedan vojnički režim. Kod njega nitko nije imao privilegije i sve je uz maksimalno tehničko-taktičku disciplinu sve je bilo podređeno rezultatu - priča Samir Toplak, trener Intera iz Zaprešića.

Za Toplaka s druge strane Luka Bonačić ima samo riječi hvale.

- Toplaka sam dobro upoznao u njegovim dvadesetim godina, no on je sada sazreo kao trener i radi odličan posao u Interu već godinama. Skidam mu kapu jer Inter je klub koji svi vrlo često otpisuju, no oni svake godine pronađu rješenje i uzdignu se poput Feniksa iz pepela - dodao je Bonačić, trener Varaždina.

Toplak je ujedno i najdugovječniji trener 1. HNL. U Inter je stigao u travnju 2014. godine.

- Nakon dvije epizode u Varteksu i Cibaliji, u Interu sam najdulje. Za to su najzaslužniji povjerenje ljudi i izuzetno kvalitetan odnos. Prvi put da imam predsjednika koji se razumije u nogomet i tada je lakše raditi - rekao je Toplak aludiravši na Branka Laljka, predsjednika Intera.

I dok je svih prethodnih sezona Inter nije bio u zoni ispadanja, ove sezone naišli su na drugačiju situaciju.

- Imamo iskustvo, no nikada nismo bili u tako opasnoj situaciji. Liga je ove sezone izuzetno izjednačena, no uvjeren sam da ćemo se mi još dodatno pojačati i na kraju nećemo biti na 10., odnosno posljednjem mjestu lige - dodao je Toplak.

Žele li pobjeći s posljednjeg mjesta na ljestvici, Toplakove trupe moraju slaviti u Varaždinu.

- Čeka nas teška utakmica, na vrlo teškom terenu. Remi (3:3) protiv Osijeka u prošlom kolu moji igrači su doživjeli kao poraz i moj posao bio je vratiti im samopouzdanje, jednostavno ih podići pred važno gostovanje. Kod Varaždina nema mnogo tajni. Najveća opasnost je Benko koji jednim potezom može riješiti susret, no imaju izrazito motorične vezne igrače Posavca, Kolarića, Težaka i Đuraseka. To su igrači kakve preferiram, vrlo živi, koji rade razliku u sredini terena - objasnio je Toplak.

S druge strane momčad Luke Bonačića samopouzdano dočekuje susret protiv fenjera.

- Imam cijeli roster igrača na raspolaganju. Nema se tu što mnogo mijenjati. Svi igrači žele napredovati. Mogu biti zadovoljan igrom u fazi obrane, no u zadnjoj trećini to nije bilo na nivou kakvom bi svi željeli. Dobro je da ponovno igramo kod kuće i pokušat ćemo potvrditi pobjedu iz prošlog kola - zaključio je Bonačić.