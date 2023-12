Toplak o smrti Čelikovića: 'Tri si dana mislim gdje je moj Čele... Zauvijek će biti moj miljenik!'

Šokiran sam, baš šokiran viješću da je preminuo Ivan Čeliković (34). Posljednja tri dana si vrtim jednu situaciju s utakmice Dinama i Intera, kad je Čeliković izbio čistu loptu, a dosuđen je penal na Musi. I tri dana si mislim, "pa gdje je moj Čele, što radi", a onda me dočeka ovakva vijest. Užas, kaže nam Samir Toplak (53).

Tragična vijest zatresla je ujutro hrvatski nogomet, u 35. godini iznenada je preminuo bivši lijevi bek zaprešićkog Intera Ivan Čeliković. U elitnom rangu hrvatskog nogometa odigrao je 143 utakmice i zabio jedan gol uz 13 asistencija, dok je u Prvoj ligi igrao 54 utakmice i zabio pet golova.

- Čele će zauvijek biti moj miljenik! To je takva duša od čovjeka, ljubimac u svakoj svlačionici. Ma znate kaj, on je uvijek bio najgori za sebe. Onako, malo je bio naivac, pa ga je to često znalo koštati. Ali ponavljam, bio je ljudina, baš ljudina od čovjeka - poručio nam je Samir Toplak, pa dodao:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Mi smo stvarno puno radili skupa, cijelo vrijeme je bio u Interu sa mnom osim kad je u onom jednom periodu otišao u Škedniju. A onda me dočekao i u Lokomotivi. To je tip igrač kojeg svi vole, ne mogu vjerovati da ga više nema. Pa još je bio aktivan, dečko imao tek 34. godine. Nevjerojatno.