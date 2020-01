Toplak otišao da se Inter spasi: To je dogovor sa investitorima

Najdugovječniji trener HNL-a Samir Toplak dobio je otkaz u Interu. Nakon pet godina i devet mjeseci Zaprešićani će na klupi imati novo lice, a ono je crnogorskog stručnjaka, bivšeg igrača Dinama i reprezentacije Jugoslavije Željka Petrovića (54).

- Tri tjedna smo to pripremali, sve je to borba za opstanak kluba. Trebali smo novac pošto su otpali Kinezi i Turci, a jedna grupacija, agencija je spremna uložiti u klub pod uvjetom da na mjesto trenera dovedu svog čovjeka. To je bio dogovor, i nema nikakve ljutnje. Imaju još obaveza prema meni, a to ćemo riješiti. I dalje sam uz Inter i nadam se da će pod novim vodstvom izboriti opstanak u 1. HNL - rekao nam je Samir Toplak.

Tako stratega iz Kneginca kraj Varaždina čeka malo odmora, ali i prilika da sam odluči koji je korak za njega najbolji. Rekorder HNL-a tako možda krene i put Njemačke, gdje je ostao upamćen u Bochumu za vrijeme svoje igračke karijere.

- Čekam pravu ponudu, možda će mi sad biti lakše naći klub jer sam slobodan. Iskreno se nadam da me čeka još jedan korak naprijed, ja kažem svako zlo za neko dobro. Ići ću u Njemačku kod svojih prijatelja i malo bolje pogledati njihov način rada, također i na dodatno školovanje. A onda, vidjet ćemo gdje će se otvoriti prilika - kratko je završio Toplak nakon odlaska iz Intera.

Na klupi Intera je u ligaškim susretima sjedio 230 puta od čega je pobijedio 61 put, 67 puta osvajao je bod, dok je u 102 utakmice izgubio. S obzirom na stanje u zaprešićkom prvoligašu, kneginečki je stručnjak uvijek izvlačio maksimum iz svojih igrača bez obzira na situaciju.

Vodio je Varteks (kasnije preimenovan u Varaždin), Cibaliju, Goricu, Zelinu i naposljetku Inter, a sad je vrijeme za nešto novo...

Toplak se obratio i putem Facebooka, a njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

"Poslije svih portala koji su objavili vijest, da i ja kažem par riječi. NK Inter se u zadnjih 6 mjeseci grčevito borio sa besparicom. Vrlo teško smo priveli polusezonu kraju te uz sve teškoće plasirali se u zonu ostanka što je izvrsno ako samo mi znamo u kakvim smo uvjetima radili. Uz puno očekivanja izjalovilo se dosta obećanja sa investitorima te je postojala velika opasnost da će ekipa morati ući u drugi dio sezone sa dosta plaća zaostataka i upitno kad bi koja plaća i bila. Stjerani u kut morala se prihvatiti još jedina opcija i ljudi koji su spremni investirati da se klub spasi. Pošto je nogomet postao više od igre, naravno da onaj koji ulaže ima pravo postaviti svoje ljude za koje misli da to mogu odraditi. Tako je i njihov uvjet bio da postave svog trenera. To je takav posao i oni preuzimaju odgovornost, ali i obaveze koji iz toga proizlaze. I tako je došlo do razlaza mene i NK Intera nakon 5 godina i 8 mjeseci rada. Krvavog rada. I to je sva mudrost i istina. Nakon svega kad pogledam iza sebe ostaje mi samo PONOS. Ponos na sve moje suradnike, ljude u klubu, a najviše igrače koji su nas slijedili na tom putu jer smo u tih više od 5 godina odradili SVE, ali baš SVE ciljeve koji su postavljeni pred nas. Ponos da nikad nitko nije toliko dugo u kontinuitetu bio na čelu jednog kluba u 1 HNL. Nitko u povijesti (ovo dobro zvuči). Interu želim stabilnost i ostanak u ligi i veliko HVALA svim ljudima koji su bili dio te priče svih ovih godina. Hvala medijima koji su me korektno pratili. Život ide dalje i spreman sam za nove izazove i nove pobjede. Pa i poraze. Pozdrav svima"