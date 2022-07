Toplak: Taj koji je radio satnicu nema veze s nogometom. Pa ovo je bilo opasno po život!

Nogometaši Gorice i Šibenika odigrali su 0-0 u Velikoj Gorici u 2. kolu HNL-a. Sva uzbuđenja događala su se u drugom poluvremenu pa iako smo vidjeli i dvije prečke rezultat se nije promijenio.

POGLEDAJTE VIDEO:

Susret su obilježile nesnosne vrućine. Zrak je bio težak i gust, iznimno vruć i bilo je teško za disati, a kamo li igrati. Termometar je uoči susreta pokazao 36 Celzijevih stupnjeva, no temperatura je na samom terenu, direktno na suncu, bila i veća.

- Ovo su nehumani uvjeti za igru. Onaj tko je radio satnicu nema veze s nogometom. Ovo je opasno po život. Čestitam objema ekipama, igrati po ovom vremenu je znanstvena fantastika. Onaj tko to nije probao, ne zna. Iz fotelje to vjerojatno drugačije izgleda - rekao je Toplak bez dlake na jeziku kao i uvijek.

- Bilo je loše i neaktivno s naše strane. Toliko tehničkih grešaka, krivih dodavanja. Nismo mogli spojiti igru. Drugo poluvrijeme je bilo bolje, bilo je dobro i opasno s obje strane, ali fali nam ta završnica. Nas nije htjelo nagraditi u ova dva kola, negdje drugdje ćemo zaslužiti.

Priliku je u drugom poluvremenu dobio Moussa Wagué, igrač koji je stigao iz Barcelone. Potkraj susreta sjajno je proigrao Kalika i asistirao mu za pogodak, no on je poništen zbog minimalnog zaleđa.

- Moussa je vrhunski igrač, to se vidi. Nespreman je, ali nismo mogli čekati. Svojim iskustvom je pokazao da može napraviti razliku, no nepravedno bi bilo ne spomenuti Vojtka. Odlično je igrao i veseli me da smo na tim pozicijama dobili širinu.

Najčitaniji članci