Toplak: 'Taoc sam nekih igrača, to moram sasjeći u korijenu'

Prvo poluvrijeme smo se malo pokakali, pa smo se malo presložili i na kraju je rezultat najrealniji. Previše se neke stvari ponavljaju i tome moram stati na kraj, rekao je trener Varaždina

<p>Gotovo na identičan način kao i protiv Lokomotive kada su vodili 2:1 i u završnici primili izjednačujući gol, Varaždinci su izgubili dva boda protiv Istre 1961 u 13. kolu 1. HNL.</p><p>Nakon lošeg prvog poluvremena kada su Puljani bili bolji, u 6. minuti drugog dijela su poveli preko Obregona. Imali su i gredu u prvoj minuti sudačke nadoknade, kada je Posavec bio blizu drugog gola, no u zadnjoj minuti sudačke nadoknade primili su gol iz penala.</p><p>Ljut je nakon utakmice bio trener Varaždina <strong>Samir Toplak</strong>.</p><p>- Prvo poluvrijeme smo se malo pokakali, pa smo se malo presložili i na kraju je rezultat najrealniji. Talac sam nekih igrača i to moram sasjeći u korijenu. Previše se neke stvari ponavljaju i tome moram stati na kraj – rekao je Toplak i nije želio komentirati gredu Posavcu u prvoj minuti sudačke nadoknade.</p><p>- To uopće neću komentirati. Bod smo osvojili i to je to. Idemo dalje – jasan je Toplak.</p><p>Trener Istre 1961 Fausto Budicin također se složio s Toplakom da je rezultat 1:1 najpravedniji.</p><p>- Šteta da nije bilo publike jer bi sigurno uživali. Okrutno je kad primite gol u zadnjoj minuti i žao mi je Varaždina. Lopta nas je na kraju nagradila i da nismo stigli do boda ne baš bili u zavidnoj situaciji. Nadam se da će obje ekipe na kraju ostati u ligi – zaključio je Budicin.</p>