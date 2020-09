HNS je u petak potvrdio da \u0107e publika od sljede\u0107eg kola opet mo\u0107i na stadion, dodu\u0161e, samo 30 posto kapaciteta, pa \u0107e ovaj derbi pro\u0107i u \"ti\u0161ini\". Po\u010dinje u subotu u\u00a019.05, a Hari Vukas, koji\u00a0je u dosada\u0161nja dva kao Hajdukov trener jedan izgubio, a drugi je bio prekinut, \u010deka \"tre\u0107u sre\u0107u\".

- Ne gledam to tako, izgubio jednu, dvije, tri... Ovo je mom\u010dadski sport. Moja je obaveza kao trenera Hajduka da najbolje igramo i pobje\u0111ujemo. Kako svaku utakmicu, tako i ovu. Sigurno da je derbi uvijek derbi, na \u017ealost, ovaj put bez navija\u010da, \u0161to nama, ne\u0107u re\u0107i, ote\u017eava, ali znamo svi kako je kad su navija\u010di na tribinama... Nije ugodno, ali spremit \u0107emo se da dobijemo utakmicu.

S druge strane dinamovci nisu tra\u017eili odgodu derbija iako ih nakon Hajduka \u010deka Ferencvaro\u0161 u tre\u0107em pretkolu Lige prvaka.

- Nije bilo potrebe za odgodom derbija, \u010detiri dana poslije nas \u010deka Ferencvaros, a mo\u017eda \u0107e nam u kasnijoj fazi trebati neka odgoda, ali sad to nije bilo potrebno - rekao je\u00a0Zoran Mami\u0107.

- Svi su se sa\u00a0reprezentativnih\u00a0akcija vratili zdravi.\u00a0\u0160to se toga ti\u010de, broj\u010dano smo popunjeni jako dobro. Objektivno nismo imali nekog vremena za uigravanje. Posljednji reprezentativci vratili su se u \u010detvrtak i imali smo jedan zajedni\u010dki trening u petak. To je pred ovakve utakmice vi\u0161e trening emotivnog karaktera. Nije bilo velike mogu\u0107nosti za pripreme.

<p>Ne, još ne može na stadion gledati utakmice svog <strong>Hajduka</strong>, ali trening... Zašto ne? Točno 24 sata prije derbija Hajduka i Dinama pred praznim tribinama Torcida se, bez najave i dogovora, pojavila na Poljudu na treningu Hajduka i pjesmom, bakljama i topovskim udarima još malo motivirala hajdukovce. Ako je motivacija uopće potrebna...</p><p>HNS je u petak potvrdio da će publika od sljedećeg kola opet moći na stadion, doduše, samo 30 posto kapaciteta, pa će ovaj derbi proći u "tišini". Počinje u subotu u 19.05, a Hari Vukas, koji je u dosadašnja dva kao Hajdukov trener jedan izgubio, a drugi je bio prekinut, čeka "treću sreću".</p><p>- Ne gledam to tako, izgubio jednu, dvije, tri... Ovo je momčadski sport. Moja je obaveza kao trenera Hajduka da najbolje igramo i pobjeđujemo. Kako svaku utakmicu, tako i ovu. Sigurno da je derbi uvijek derbi, na žalost, ovaj put bez navijača, što nama, neću reći, otežava, ali znamo svi kako je kad su navijači na tribinama... Nije ugodno, ali spremit ćemo se da dobijemo utakmicu.</p><p>S druge strane dinamovci nisu tražili odgodu derbija iako ih nakon Hajduka čeka Ferencvaroš u trećem pretkolu Lige prvaka.</p><p>- Nije bilo potrebe za odgodom derbija, četiri dana poslije nas čeka Ferencvaros, a možda će nam u kasnijoj fazi trebati neka odgoda, ali sad to nije bilo potrebno - rekao je <strong>Zoran Mamić.</strong></p><p>- Svi su se sa reprezentativnih akcija vratili zdravi. Što se toga tiče, brojčano smo popunjeni jako dobro. Objektivno nismo imali nekog vremena za uigravanje. Posljednji reprezentativci vratili su se u četvrtak i imali smo jedan zajednički trening u petak. To je pred ovakve utakmice više trening emotivnog karaktera. Nije bilo velike mogućnosti za pripreme.</p>