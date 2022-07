Torcida prijavila transparente: Krenuo je 'bili vlak', a policajci čuvaju odmorišta na autocesti

Nakon neulaska Torcide na Maksimir na zadnji derbi Dinama i Hajduka 21. svibnja i napada na policajce na autocesti kod odmorišta Desinec, osiguranje velikog derbija u Superkupu ovu subotu policija je podigla na još veću razinu, a nekoliko sastanaka klubova, HNS-a i policije je urodilo plodom.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Bili vlak' za Zagreb

- Navijači Hajduka očekuju se na jugu, spremna je ugostiteljska ponuda, prihvat i sve će biti spremno - rekla je glasnogovornica Dinama Iva Cigrovskij pa na izravno pitanje jesu li prijavljeni transparenti gostujućih navijača ostala pomalo rezervirana:

- Kažem, sve ide po planu i dogovoru.

U tom smjeru ide i odgovor Ravnateljstva policije koji smo dobili pisanim putem.

"Poštovani, vezano uz Vaš upit obavještavamo kako se usuglašena pravila najave transparenata putem službene pisane korespondencije u potpunosti poštuju."

HNS je o toj temi na službenoj stranici napisao sljedeće:

"Usuglašena su pravila najave i unosa transparenata te bubnjeva i megafona i to putem službene pisane korespondencije u koju ima uvid Ravnateljstvo policije i HNS. Spor oko eventualno nenajavljenih transparenata prvo dogovorno rješavaju klubovi, a potom policija. Nakon što ih se pregleda, navijači su ih slobodni postaviti na tribine."

Policija je dužna prepratiti nositelje transparenata do Maksimira do 17 sati, kad će ih redari pregledati, a svim drugima do 17.30. Oko 500 navijača stiže "bilim vlakom" koji je iz Splita krenuo u 10 sati, a kod dvojice je policija pronašla pirotehniku pa im nije dozvolila nastavak putovanja.

Najveći dio navijača stiže cestovnim putem pa će u policiji pokriti cijelu trasu autoceste i, kako su najavili, dodatno osigurati odmorišta Nadin, Janjče i Dobra koja su predviđena za osvježenje navijačkog puka s juga.

Svi preduvjeti za sportski spektakl su tu, očekuje se više od 15.000 navijača. Nadamo se kako će se ovu subotu pisati samo i isključivo - o nogometu.

