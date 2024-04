Torcida stiže na Jadranski derbi na Rujevici, policija objavila važne informacije uoči utakmice

Rijeka će u derbiju 29. kola HNL-a ugostiti Hajduk na Rujevici (nedjelja, 19.30 sati) koja je rasprodana. Na utakmici se očekuju i navijači Hajduka samo nekoliko dana nakon što su veliki neredi obilježili utakmicu polufinala Hrvatskog kupa između 'bilih' i Dinama. Podsjetimo, dio navijača ušlo je na teren i izazvalo kaos na splitskom stadionu.

PU primorsko-goranska objavila je sve važne informacije za navijače uoči utakmice koja je proglašena susretom visokog rizika. Ipak, riječ je o standardnoj proceduri policije kada se igraju derbiji.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

- S obzirom na očekivani dolazak većeg broja gostujućih navijača, pozivamo sve posjetitelje da se detaljno upoznaju s uputama i preporukama. Ulazi na stadion Rujevica bit će otvoreni od 17.30 sati. Pozivaju se gledatelji da do stadiona dođu ranije, kako bi se izbjegle prometne gužve i čekanje na ulazima na tribine te da na vrijeme i bez žurbe zauzmu svoja mjesta - poručila je policija.

Policija će dočekati navijače Hajduka na Kikovici i u organiziranoj koloni ih pratiti do Rujevice.

- Gostujuće navijače prihvatit će policijski službenici na Kikovici, na autocesti A6 te ih pozivamo da na navedenu lokaciju dođu do 16.30 sati, kako bi u organiziranoj koloni bili dopraćeni do stadiona Rujevica u Rijeci. Gostujućim navijačima se preporučuje da za odmor i točenje goriva koriste odmorišta prije punkta predviđenog za prihvat navijača, budući da će policijski službenici bez stajanja osiguravati preprate gostujućih navijača od izlaza s autoceste do stadiona. Na stadionu je osigurana prodaja bezalkoholnih pića i hrane.