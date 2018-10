Tornadov pritisak upalio: Pipan odlazi, novi trener je Nazor...

Veliki pritisak Tornada urodio je plodom. Slovenac Aleš Pipan više nije trener košarkaškog kluba Zadar, potvrđeno je na službenoj Facebook stranici KK Zadar. Došlo je do sporazumnog raskida, a Zadar već ima novo ime na klupi.

Po treći put u svojoj trenerskoj karijeri na klupu KK Zadar dolazi Ante Nazor, koji ima težak zadatak izvesti klub iz krize.

Zadar je jako loše ušao u sezonu, a nakon četiri kola još ne znaju za pobjedu u ABA ligi. Pipan se tako u drugom mandatu na Višnjiku zadržao samo tri mjeseca, a sve je kulminiralo posljendjim porazom od Mornara kod kuće, a na press konferenciju su došli navijači i poručili Slovencu da da ostavku.

Naznake nestabilnosti u klubu dala je i vijest o iznenadnom odlasku Glena Davisa koji se zadržao samo jedan dan, a navodno je razlog odlaska bilo neslaganje s Pipanom, koji se, prema Davisovim riječima, derao na igrače.

Nakon silnih potresa u klubu, vodstvo Zadra odlučilo je kako je vrijeme za rastanak.

Prošlogodišnji Zadar i Zadar od ove sezone su potpuna razlika. Zadrani su u prošloj sezoni do samog kraja bili legitimni kandidati za Final Four ABA lige i stvorili sjajnu momčad, no ove sezone se momčad razišla, doveli su se igrači koji nisu pojačanja za klub ranga Zadar.