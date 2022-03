Noći istarske zovu me i prate gdje god krenem ja, treštalo je s razglasa na Aldo Drosini nakon što su Istra 1961 i Hajduk remizirali 1-1, što je velik uspjeh za pulskog prvoligaša, pretposljednjega na ljestvici HNL-a, a neočekivani kiks "bilih" u borbi za naslov.

I dok su domaći igrači slavili remi uz taktove hita Sergija Pavata, na južnoj tribini, koja je prvi put bila rasprodana na pulskom stadionu s 1400 navijača gostiju (ukupno 3891 gledatelj), totalni muk.

POGLEDAJTE VIDEO: Torcida nakon kiksa Hajduka u Puli

Igrači Hajduka pozdravili su navijače koji su prevalili dug put kako bi ih pogurali do pobjede, no s tribine se nije čulo ništa. Ni pljesak ni zvižduci, samo tišina. I to je zanimljiva poruka nakon dvije uzastopne prvenstvene utakmice bez pobjede.

Vodeći Dinamo i Osijek bježe pet bodova, slijedi veliki derbi protiv "modrih" na rasprodanom Poljudu u kojem bijeli praktički moraju pobijediti žele li ostati u utrci za titulu.

Euforija u Splitu je velika, do nedjelje ove godine u klub učlanilo više od 61.000 ljudi, a ljestvica i dalje govori: četvrta pozicija. Hajdukovci imaju još deset kola da to poprave.

