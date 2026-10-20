Tottenham je prvi put pobijedio ove sezone u Premier ligi

Nogometaši Tottenham Hotspura pobjegli su sa začelja ljestvice engleskog prvenstva 3-1 domaćom pobjedom protiv Coventry Cityja u zadnjem susretu 7. kola Premier lige.

Golove za prvu pobjedu domaćih u sezoni postigli su Maddison (14), Marmoush (58) i Davies (90+6), dok je Rudoni (49) nakratko vratio nadu gostima poravnavši na 1-1 početkom nastavka.

Foto: Paul Childs

Oba sastava sada imaju po šest bodova, Tottenham je 16., a Coventry 17. zbog gol-razlike.

Vodi Manchester City s maksimalnim 21 bodom.